“Activa Turismo” busca fortalecer a las pymes que sostienen la actividad turística

Autoridades del Ministerio de Turismo y de ANDE presentaron en Salto una herramienta destinada a mejorar la competitividad del sector y destacaron el impacto económico y laboral de las empresas vinculadas al turismo.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó en Salto, durante el lanzamiento de “Activa Turismo”, que la iniciativa se inscribe en un compromiso asumido por todo el sistema político con las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Activa Turismo” es un programa impulsado en Uruguay por el Ministerio de Turismo y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Su objetivo es fortalecer la competitividad y la innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del sector turístico.

El ministro señaló, tanto el turismo como buena parte de la actividad económica uruguaya se sostienen sobre una amplia red de pymes. En ese sentido, recordó que todos los partidos políticos con representación parlamentaria incluyeron en sus programas de gobierno medidas de apoyo al sector.

“No sólo el turismo nos une, sino también el compromiso que tiene todo el sistema político con las pymes”, afirmó Menoni. Agregó que a la actual administración le correspondió “instrumentar y cumplir parte de ese compromiso”, resaltó la aprobación por amplia mayoría del artículo de la Ley de Presupuesto que asignó recursos para financiar esta iniciativa.

Menoni sostuvo además que uno de los desafíos pendientes es lograr que el turismo sea reconocido como un sector productivo estratégico en la agenda política y en la opinión pública. “Es uno de los anhelos que tenemos y que cuesta mucho”, señaló. A su juicio, el respaldo al desarrollo turístico forma parte de una política de Estado que ha mantenido continuidad a lo largo de distintas administraciones.

Explicó que considera importante participar del lanzamiento oficial realizado en Montevideo, pero también de las presentaciones en Salto y otros departamentos. “Parte de nuestros compromisos es estar en el territorio”, afirmó. En ese marco, destacó la importancia de escuchar las iniciativas que surgen en los distintos puntos del país, en un escenario marcado por la diversidad de los destinos turísticos y las realidades productivas vinculadas al sector.

Por su parte, la directora de ANDE, Soledad Marazzano, señaló que el objetivo es recorrer el país para dar a conocer la herramienta “Activa Turismo” en cada territorio.

Explicó que, desde el inicio de la actual gestión, la Agencia Nacional de Desarrollo identificó al turismo como uno de los sectores estratégicos a impulsar, especialmente en la región del litoral norte y, en particular, en Salto. En ese marco surgió el convenio entre ANDE y el Ministerio de Turismo que dio origen a la iniciativa presentada este lunes en la capital salteña.

Impacto en la economía y las comunidades

Marazzano indicó que “Activa Turismo” constituye una de las primeras acciones derivadas de ese trabajo conjunto y adelantó que en los próximos meses se pondrán en marcha nuevas iniciativas orientadas al fortalecimiento del sector y al desarrollo de los emprendimientos vinculados a la actividad turística.

La jerarca sostuvo que, cuando se habla de turismo, suele ponerse el foco en los destinos y las temporadas, pero detrás de esa actividad existe una extensa red de pequeñas y medianas empresas que brindan servicios y deben adaptarse a las crecientes exigencias de los visitantes.

También destacó que el turismo genera valor en los territorios más allá de la actividad empresarial, debido a su impacto en las comunidades y en las economías locales. En ese sentido, consideró que la puesta en marcha de “Activa Turismo” constituye una herramienta relevante para fortalecer el sector.

Según indicó, en Uruguay existen unas 25.000 pequeñas y medianas empresas vinculadas al turismo, que generan alrededor de 122.000 puestos de trabajo. “Por eso, para nosotros es realmente trascendental darle al turismo la relevancia que tiene”, afirmó.