Las termas de Salto mantienen el movimiento turístico durante las vacaciones de invierno

En Arapey las expectativas apuntan al próximo fin de semana, mientras que en Daymán la oferta recreativa busca complementar el atractivo de las aguas termales con actividades para toda la familia.

Las vacaciones de invierno volvieron a posicionar a Salto como uno de los principales destinos turísticos del país.

Como ocurre cada invierno, los parques termales concentran una parte importante del movimiento turístico nacional y regional, impulsados por familias que aprovechan el receso escolar para realizar escapadas de pocos días.

Este año, la temporada coincidió con la disputa del campeonato mundial de fútbol, un factor que históricamente suele incidir en la planificación de los viajes de muchos uruguayos.

La posibilidad de seguir los partidos desde sus hogares o de organizar actividades en función del calendario deportivo suele traducirse en una menor cantidad de reservas durante determinados fines de semana. Sin embargo, esa situación no impidió que la actividad turística mantuviera un nivel de movimiento considerado satisfactorio por los operadores del sector.

Los complejos termales han registrado una buena afluencia de visitantes desde el comienzo de las vacaciones, con la presencia de turistas provenientes de distintos departamentos del país.

A ese flujo de visitantes nacionales se suma la llegada de turistas brasileños, un mercado que en los últimos años ha ganado relevancia para el destino Salto, favorecido por la cercanía geográfica y por la consolidación de la oferta termal como uno de los principales atractivos de la región.

En tanto, los establecimientos hoteleros privados también reciben un número importante de visitantes argentinos. Si bien el comportamiento de ese mercado ha estado condicionado en los últimos años por las diferencias cambiarias y la coyuntura económica de ambos países, las vacaciones de invierno continúan siendo una oportunidad para captar turistas del vecino país, especialmente aquellos que buscan combinar descanso, gastronomía y actividades recreativas.

El movimiento registrado durante estos días también repercute en otros sectores de la economía local. Comercios, restaurantes, servicios gastronómicos y emprendimientos vinculados al turismo experimentan un incremento en la demanda, generando una dinámica que trasciende los complejos termales y alcanza a buena parte de la ciudad.

De esta forma, las primeras jornadas del receso invernal muestran un panorama alentador para el sector turístico salteño, que vuelve a apoyarse en el atractivo de sus aguas termales y en una oferta de servicios consolidada para recibir visitantes nacionales y extranjeros durante una de las temporadas más importantes del año.

El coordinador de Termas del Arapey, Mariano Casola, señaló a la diaria que, si bien el complejo todavía no alcanzó la ocupación total, el nivel de reservas permite proyectar un incremento de visitantes hacia el próximo fin de semana. “Hoy todavía se pueden encontrar lugares disponibles, pero las expectativas son muy buenas. Si el tiempo acompaña, esperamos una importante afluencia de turistas y una linda movida en el centro termal”, afirmó.

Casola explicó que el complejo preparó una programación especial para las vacaciones de invierno, con actividades orientadas a distintos públicos y pensadas para desarrollarse, en su mayoría, en espacios cerrados debido a las bajas temperaturas.

Entre las propuestas diarias se destacan las actividades recreativas para niñas y niños, funciones de cine durante la tarde y distintas iniciativas organizadas por el equipo de recreación. A su vez, se desarrollan actividades acuáticas dirigidas a personas mayores y paseos guiados en bicicleta por el predio termal, con el objetivo de ofrecer alternativas que complementen el uso de las piscinas.

El jerarca también se refirió al funcionamiento del exhotel municipal, actualmente denominado hotel Raíces, que fue reinaugurado hace pocos meses. Según indicó, el establecimiento se encuentra operativo, aunque se espera que la ocupación aumente a partir de este miércoles, cuando se prevé el arribo de un mayor número de turistas al complejo.

De acuerdo con Casola, las perspectivas para los próximos días son alentadoras y el movimiento turístico podría intensificarse en la segunda mitad de la semana, coincidiendo con el mayor flujo de visitantes que habitualmente se registra durante las vacaciones de julio.

Propuestas recreativas

Por su parte, Termas del Daymán también registra un buen nivel de actividad durante el receso invernal. Días atrás, el complejo recibió un importante flujo de visitantes impulsado por el regreso del Campeonato Uruguayo de Rally a Salto, un evento que generó movimiento turístico tanto en el centro termal como en la ciudad.

En el marco de las vacaciones de julio, además, se desarrollan diversas propuestas recreativas y turísticas. Entre ellas, se destaca el circuito Tour Daymán-Salto Grande, que incluye visitas guiadas a distintos puntos de interés de la zona y busca complementar la oferta termal con actividades orientadas al turismo de naturaleza y patrimonio.