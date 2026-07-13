La intendencia proyecta una nueva estrategia para posicionar a Salto más allá del turismo termal

El director de Turismo, Eduardo Sanguinetti, repasó los planes de la intendencia para el segundo semestre, defendió los datos de la temporada de invierno y anunció proyectos para diversificar la oferta del departamento.

El director de Turismo de la Intendencia de Salto, Eduardo Sanguinetti, participó en una reunión con el ministro de Turismo, Pablo Menoni, y representantes de Paranair, la única aerolínea que mantiene una conexión aérea directa entre el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, y el Aeropuerto Internacional Nueva Hespérides, en Salto.

Entrevistado por la diaria Sanguinetti explicó que las partes acordaron mantener reuniones cada seis meses para evaluar el funcionamiento de la conexión aérea y monitorear su evolución.

En ese marco, señaló que en las últimas semanas surgieron inconvenientes técnicos en una de las aeronaves de Paranair, una situación que generó preocupación en la empresa y motivó la adopción de medidas inmediatas para evitar mayores afectaciones en la operativa.

Si bien el servicio registró algunas dificultades, aseguró que la aerolínea ya trabaja para resolver el problema y restablecer plenamente la frecuencia con la que venía operando.

Consultado por los cuestionamientos de algunos operadores sobre la menor afluencia de turistas durante las vacaciones de invierno, Sanguinetti sostuvo que la próxima semana mantendrá una reunión con los integrantes de la asociación de operadores turísticos 360 para analizar el balance de la temporada.

El jerarca señaló que, al menos en las Termas del Daymán, los datos de ingreso no muestran una caída. Mientras que durante las vacaciones de invierno de 2025 se vendieron 10.623 entradas, este año la cifra ascendió a 11.200. “Ahora hay que ver qué pasó con cada uno de los operadores, porque llama la atención que la gente concurre a los parques termales, pero ese movimiento no parece reflejarse de la misma manera en la hotelería.

En Termas del Arapey, en tanto, la actividad hotelera mantiene un buen nivel de ocupación y registra una afluencia de visitantes similar a la de las vacaciones de invierno del año pasado”, agregó.

Oferta turística

Aunque todavía no lleva dos meses al frente de la Dirección de Turismo –asumió a fines de mayo–, Sanguinetti aseguró que ya trabaja en la planificación de la agenda para el segundo semestre del año.

Entre las prioridades, mencionó la participación en distintos eventos de promoción junto con la Cámara de Turismo, la presencia en la Expo Prado y la posibilidad de que el departamento vuelva a estar representado en la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar (Termatalia), que se realiza en España.

El director señaló que, además de esas instancias, la estrategia apunta a reforzar la promoción de Salto y de su oferta turística en los mercados que considera prioritarios para el departamento.

Para Sanguinetti, uno de los principales desafíos es ampliar la imagen con la que históricamente se promociona a Salto. “Generalmente, se identifica al departamento únicamente con el turismo termal, pero es mucho más que eso”, afirmó.

Entre los atractivos que, a su juicio, necesitan mayor visibilidad mencionó la pesca deportiva del dorado, la Cantera del Terrible (un antiguo yacimiento de basalto ubicado a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad), el Parque del Lago, la Represa de Salto Grande, el circuito de edificios declarados patrimonio histórico, la estancia La Aurora y el turismo religioso vinculado al Padre Pío.

A eso sumó las obras de recuperación del teatro y las previstas para el Mercado 18 de Julio, iniciativas que, entiende, contribuirán a fortalecer la oferta turística del departamento.

El jerarca adelantó, además, que la administración buscará dar un impulso al turismo deportivo, un segmento que, según sostuvo, ha tenido escaso desarrollo en Salto.

En ese sentido, anunció que el 17 de agosto llegará por primera vez a Uruguay el responsable de turismo deportivo del gobierno de España, quien ofrecerá una serie de conferencias e intercambiará experiencias con actores locales. “Es un proceso que llevará tiempo, pero queremos empezar a darle estructura y proyección a todas estas iniciativas”, indicó.

Como parte de la estrategia para diversificar la oferta turística, Sanguinetti adelantó que la intendencia trabaja en la creación de un circuito de recorridos por la ciudad. El proyecto prevé el llamado a licitación para la adquisición de un ómnibus de dos pisos, que contará con un guía especializado para realizar city tours por los principales puntos de interés de Salto.

El director indicó que el objetivo es concretar el proceso de compra y poner en marcha la iniciativa antes de fin de año, con la expectativa de sumar un nuevo atractivo para visitantes y residentes, al tiempo que se fortalece la difusión del patrimonio histórico, cultural y natural del departamento.