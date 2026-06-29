Salto vibró este fin de semana con la llegada del rally

Organizado por el Club Uruguayo de Rally se realizó en doble fecha la cuarta etapa del campeonato nacional.

El regreso del Campeonato Uruguayo de Rally a Salto representa, para la administración departamental, mucho más que un acontecimiento deportivo. El intendente Carlos Albisu aseguró a la diaria que “la recuperación de este tipo de competencias forma parte de una estrategia destinada a reinstalar al departamento como sede de eventos nacionales de gran convocatoria y con fuerte impacto económico”.

En ese sentido, recordó que “durante la pasada Semana de Turismo la ciudad volvió a recibir una etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay después de quince años de ausencia, mientras que ahora se logró recuperar el Rally”, una competencia que había visitado el departamento por última vez en 2023. “Para nosotros es algo bien importante, porque venimos recuperando algunos eventos que son nacionales y que habían dejado de realizarse en Salto”, afirmó el intendente.

Albisu explicó que el trabajo no termina con la organización de la presente edición. La intención del gobierno departamental “es alcanzar un acuerdo con las autoridades del Club Uruguayo de Rally para que Salto integre de forma permanente el calendario oficial del campeonato. Nuestra meta es consolidar una fecha anual que permita planificar con anticipación y fortalecer el perfil del departamento como destino para el turismo deportivo”.

El jefe comunal sostuvo que este tipo de competencias “no solo movilizan a pilotos y equipos técnicos, sino también a familiares, aficionados y visitantes provenientes de distintos puntos del país”, generando un importante flujo de personas durante todo el fin de semana que, para los organizadores consultados por la diaria, fue superior a las 400 personas solo las relacionadas de forma directa a los 27 vehículos que llegaron para la competencia.

Uno de los aspectos que destacó Albisu, fue la importante presencia de público argentino durante la largada simbólica realizada en la plaza principal de la ciudad. Según explicó, numerosos aficionados provenientes de la provincia de Entre Ríos cruzaron el río para seguir la competencia, “un fenómeno que abre nuevas oportunidades de integración regional”.

En ese marco, adelantó que “ya existen conversaciones para desarrollar fechas binacionales del campeonato”, con etapas tanto en Salto como en la ciudad argentina de Concordia. La propuesta “busca fortalecer los vínculos deportivos y turísticos entre ambas ciudades, aprovechando la cercanía geográfica y el interés compartido por el automovilismo”.

Para Albisu, “el verdadero valor de estos eventos radica en el impacto económico que generan sobre toda la comunidad”. Explicó que el movimiento beneficia tanto a los sectores turísticos tradicionales como a pequeños emprendedores y comerciantes que encuentran en estas jornadas una oportunidad para incrementar sus ingresos. “Desde quien vende garrapiñadas, panchos o choripanes, hasta los restaurantes, hoteles y comercios, todos terminan viendo los beneficios”, señaló.

El intendente recordó además que, “de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de la República tras la pasada Semana de Turismo, el movimiento económico generado en Salto rondó los diez millones de dólares”.

A su juicio, “esos números confirman que la apuesta por atraer grandes espectáculos deportivos y culturales constituye una herramienta válida para dinamizar la economía local”.

Albisu reconoció que “organizar este tipo de actividades requiere meses de planificación, coordinación institucional y un importante esfuerzo logístico”. Sin embargo, considera que “los resultados justifican el trabajo realizado”. Además del impacto económico inmediato, sostuvo que “estos eventos permiten proyectar la imagen de Salto a nivel nacional”.

Durante el fin de semana, diversos medios de comunicación de Montevideo y del interior realizaron coberturas sobre el rally, otorgando visibilidad al departamento y reforzando su posicionamiento como sede de grandes competencias. “Eso vuelve a poner a Salto en el radar del país”, expresó.

Con esa premisa, “el gobierno de Salto continuará trabajando para completar una agenda anual de actividades deportivas, culturales y recreativas que contribuya a atraer visitantes durante todo el año y fortalecer el desarrollo económico del departamento”, manifestó Albisu.

Los ganadores de la etapa

Según ha informado oficialmente el Club Uruguayo de Rally, los triunfadores de la etapa han sido Pablo Rezk y Joaquín Varela conduciendo un Renault Clio V Rally 5 en la categoría Master; Ignacio Gardiol y Santiago Cabrera conduciendo un Renault Clio V Rally 5 en la categoría RC4N; Ricardo Silva y Horacio Errazquín conduciendo un Ford Fiesta Kinetic en la categoría RC5N y Juan García y Diego Aloy conduciendo un Ford KA en la categoría RC1600.

Luego de esta cuarta fecha, la clasificación general lleva a que el podio lo formen las parejas de Pablo Cuadrado y Sebastián González en el primer lugar, seguidos por Rodrigo Fialho y Rodrigo Arbiza, cerrando en la tercera posición la dupla de Jorge Alfaro y Pablo Bieito.