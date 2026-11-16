En esta última ceremonia, egresados de las licenciaturas en Fisioterapia, Psicomotricidad, Psicología y Educación Física y de la Tecnicatura en Hemoterapia y el Tecnólogo en Salud Ocupacional, recibieron sus respectivos títulos.

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Rodeados de familiares, amigos y autoridades institucionales, 26 jóvenes recibieron la acreditación como graduados universitarios en distintas disciplinas. En esta última ceremonia, licenciados y licenciadas a en Fisioterapia, Psicomotricidad, Psicología y Educación Física y egresados y egresadas de la Tecnicatura en Hemoterapia y el Tecnólogo en Salud Ocupacional recibieron sus títulos.

La sede universitaria de Paysandú es fuerte en las áreas salud, recreación y deporte, y agrícola-ganadera. En la ceremonia, además, 19 médicos firmaron el libro de títulos, a la espera de recibirlo en los próximos días.

La directora interina de la sede Paysandú, la licenciada Georgina Thevenet, saludó a los egresados y sus familiares y los invitó a continuar vinculados a la institución, “participando en los espacios de cogobierno y contribuyendo desde los distintos ámbitos en los que les toque desempeñarse profesionalmente”.

El doctor Lucas Vignolo, integrante del equipo de coordinación de la carrera de Medicina, acompañó la firma de sus flamantes colegas y destacó “el hito histórico que representa la posibilidad de cursar la carrera completa en el interior del país”. Felicitó especialmente “a los nuevos profesionales, quienes integran la primera generación que completó toda su formación en Medicina en Paysandú”, destacó.

Tras la firma de títulos, Vignolo anunció que el próximo 27 de noviembre, con presencia de autoridades institucionales y de familiares, se entregarán formalmente los títulos a estos nuevos galenos.

En busca de conductor/a

Al finalizar octubre, luego del proceso electoral, se instaló la nueva Comisión Directiva (período 2026-2030) de la sede Paysandú. En esa sesión, el colectivo de cogobierno designó directora interina a Georgina Thevenet hasta que el Claustro del Centro Universitario Regional elija a quien ocupará la dirección por el quinquenio.

El recambio de autoridades constituye para el demos universitario regional una instancia institucionalmente relevante, que aquilata la participación y representación de los distintos órdenes universitarios en los espacios de decisión y cogobierno.