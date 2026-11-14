Lana que se transforma y árboles que se protegen: la idea de estudiantes de Paysandú que ganó las Olimpiadas de Ceibal

El proyecto Fibrobot-BioGuardianes obtuvo el primer puesto en la categoría Do your :bit. Estudiantes desarrollaron un sistema de riego inteligente, una compostera automatizada y un espantapájaros con sensores.

La acumulación de lana ovina sin valor comercial y la necesidad de proteger los árboles nativos fueron los dos problemas que llevaron a un grupo de estudiantes de la Escuela Agraria Guaviyú, en Paysandú, a buscar soluciones a través de la robótica y la programación.

El resultado fue Fibrobot-BioGuardianes, un proyecto que combina innovación tecnológica y cuidado ambiental y que obtuvo el primer puesto en la categoría Do your :bit de educación media básica en la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal, que se realizó el martes y miércoles pasado.

La iniciativa surgió a partir de una problemática cotidiana de la escuela: la acumulación de lana gruesa proveniente de las ovejas que no tiene valor para el mercado. “Hay una gran acumulación de lana por la raza de las ovejas que se tiene en la escuela, que no tiene valor para el mercado. Entonces, los chiquilines querían buscar una solución a ese gran problema que tienen en los galpones, en las cabañas”, explicó a la diaria la profesora de Informática Evangelina Costa.

A esa problemática se sumó el trabajo que los estudiantes ya venían desarrollando para proteger las especies nativas de árboles. A partir de la articulación entre tecnología, informática y el área agraria, comenzaron a investigar cómo aprovechar la lana y desarrollar herramientas que contribuyeran a la conservación de los árboles.

“En años anteriores la lana se enterraba o se quemaba y eso era contaminación para el medio ambiente. Entonces, decidimos buscar otra solución. [...] Buscamos transformar residuos en vida”, explicó la estudiante Melanie Bottesch durante un video realizado por la escuela que presenta el proyecto.

En la misma línea, la estudiante Valentina Leites sostuvo que el objetivo del proyecto fue cumplir con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible, como “el de reutilizar los residuos, cuidar los ecosistemas terrestres, buscar el uso responsable del agua, proveer alternativas a la quema y cuidar las especies nativas”.

El trabajo incluyó la utilización de placas programables micro, sensores, motores y sistemas de automatización. Según explicó a la diaria el profesor de Tecnología Gustavo Basso, la propuesta no se limitó a la programación, sino que implicó también el armado de circuitos y el desarrollo de prototipos que pudieran aplicarse en la realidad.

Estudiantes de la Escuela Agraria Guaviyú de Paysandú.

Cuatro soluciones

Uno de los dispositivos desarrollados fue un sistema de riego inteligente que funciona mediante sensores de humedad. Cuando detecta que la tierra necesita agua, activa una bomba; cuando alcanza el nivel de humedad adecuado, interrumpe el riego. El mecanismo también incorpora un sensor para controlar el nivel de agua del tanque y detener la bomba si este desciende demasiado, para evitar que se queme.

La lana cumple un papel central en este sistema: ayuda a retener la humedad del suelo y funciona como biofertilizante orgánico de liberación lenta. Según explicaron los estudiantes, al descomponerse libera nutrientes que favorecen el crecimiento de las plantas.

“La lana funciona para retener el agua y también funciona como biofertilizante orgánico de liberación lenta”, explicó el estudiante Emiliano Durán. Asimismo, Costa señaló que la lana también se incorporó como repelente de insectos.

Otra de las soluciones fue una compostera automatizada. Aunque la escuela ya contaba con una que abastecía la huerta, los estudiantes incorporaron un motor que permite realizar giros programados para airear el material.

El proyecto también incluyó un espantapájaros inteligente, diseñado para proteger los árboles y cultivos sin lastimar a los animales. Mediante un sensor, el dispositivo detecta cuando se acerca un ave y activa un mecanismo que hace girar el espantapájaros para ahuyentarla.

“Otra de las soluciones que encontramos fue hacer un espantapájaros, el cual ahuyenta las plagas sin lastimarlos. Cuando se le acerca un pájaro, el espantapájaros empieza a girar y no los hiere”, sostuvo Delfina Vega.

Por último, desarrollaron una peletizadora que permite transformar biomasa en pequeños pellets destinados a aportar nutrientes a las plantas. El mecanismo utiliza un motor que hace girar un eje central y comprime el material contra un molde para darle la forma deseada.

Aprender desde los problemas del entorno

Para los docentes, una de las particularidades de la experiencia fue que los estudiantes pudieron aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones concretas de la propia escuela. “Todo lo que se fue implementando son cosas que en la realidad ellos pueden aplicar”, señaló Basso. También destacó el intercambio entre disciplinas y el aporte de los estudiantes: “Tenemos una retroalimentación impresionante porque ellos, los chiquilines, nos enseñan a nosotros. Como están en diferentes áreas, van sacando aportes de cada una de las materias”.

El proyecto involucró a unos seis estudiantes de noveno año de dos grupos de la escuela. La institución trabaja bajo un sistema de alternancia, por el que los alumnos pasan una semana en el centro educativo y la siguiente continúan las clases desde sus hogares. Esa modalidad llevó a integrar estudiantes de ambos grupos para garantizar la continuidad del trabajo.

Basso explicó que los docentes actuaron principalmente como facilitadores de las herramientas y los conocimientos necesarios para concretar las ideas. “Ellos pueden explicar muchísimo mejor todo lo que se relaciona con este proyecto. Nosotros les facilitamos la herramienta para que puedan armar los automatismos”. “Fue muchísimo trabajo de campo. Ellos hicieron la prueba y error, preguntándose ‘¿esto nos funciona? ¿Se puede hacer o no?’”, relató.

Costa agregó que la iniciativa se extendió durante todo el año y requirió un trabajo coordinado entre las distintas áreas.

Una olimpíada con participación récord

El proyecto fue reconocido durante la etapa final de la 13.ª Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal, realizada en el Antel Arena, donde se encontraron equipos de todo el país. La edición 2026 alcanzó cifras históricas: participaron más de 9.270 estudiantes y docentes, organizados en 1.714 equipos de 529 centros educativos de los 19 departamentos.

Durante el año, niñas, niños y adolescentes desarrollaron proyectos que utilizan la robótica, la programación y las placas programables para abordar problemas de sus centros educativos, barrios y comunidades.

Para la Escuela Agraria Guaviyú, el reconocimiento tuvo un significado especial. Costa destacó el compromiso de los estudiantes y el trabajo colectivo que implicó preparar la presentación. “Representar a la escuela y dejarla tan alto es muy emocionante”, expresó.