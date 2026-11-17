The Last Dance, integrado por cuatro estudiantes del liceo de Migues, obtuvo el primer puesto en la categoría STEM Avanzado con un robot construido con piezas de Lego y programado íntegramente por sus integrantes.

Un robot que recoge pelotas, transforma un puente en una rampa y atraviesa un bosque sin derribar los árboles. Ese fue el desafío que resolvió The Last Dance, el equipo del liceo de Migues, en Canelones, que obtuvo el primer puesto en la categoría STEM Avanzado de la 13ª Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal, que se realizó la semana pasada.

El equipo, integrado por los estudiantes de tercer año de educación media Kevin Jorge, Joaquín Fernández, Joaquín Hernández y Ryan de León, desarrolló un robot con piezas de Lego y el kit de robótica Spike que proporciona Ceibal a los centros educativos. Mediante sensores, motores y una programación diseñada por ellos mismos, lograron completar casi todas las misiones de la competencia en poco más de tres minutos.

La prueba tenía un límite de cuatro minutos y planteaba distintos desafíos. En una primera instancia, el robot debía recoger diez pelotas que simulaban agua de un río y trasladarlas de un lado al otro de la pista. Para hacerlo, utilizaron un mecanismo con brazos que permitía levantar y transportar los objetos.

Luego debían modificar la estructura de un puente: retirar una traba para convertirlo en una rampa y permitir que el robot cruzara hacia el otro lado. Allí los esperaba una nueva dificultad: atravesar dos filas de maquetas de árboles sin derribarlos.

La ubicación de los espacios libres no era conocida de antemano. Antes de comenzar cada partida, el jurado sorteaba qué árboles retiraba de la pista, por lo que el robot debía utilizar sus sensores para identificar los lugares disponibles y encontrar el camino sin golpear los obstáculos.

“Lo que tenía de dificultad esta simulación del bosque era que, antes de comenzar la partida, el jurado sorteaba qué árboles sacaba. El robot tenía que detectar los espacios libres y avanzar por ellos sin derribar ninguno de los árboles que quedaban, porque, de lo contrario, le descontaban puntos”, explicó a la diaria la docente mentora del equipo, Soledad González.

El robot logró atravesar las dos filas de árboles y completar las misiones anteriores. Sin embargo, quedó una tarea pendiente: colocar cinco de las pelotas en una especie de embudo.

El equipo había trabajado hasta dos días antes de la competencia para resolver ese último desafío, pero finalmente decidió no incorporarlo. La razón fue técnica: el mecanismo necesario habría aumentado la altura del robot y comprometido su estabilidad.

“Por estrategia del equipo, resuelven no hacerlo porque eso llevaba a que el robot fuera más alto y perdiera estabilidad”, contó González. En lugar de arriesgar el desempeño de todo el recorrido, los estudiantes optaron por sacrificar los puntos de esa misión y asegurar las restantes. La decisión terminó siendo acertada: consiguieron el primer puesto de la categoría.

Aprender a programar por cuenta propia

El reconocimiento fue también el resultado de varios años de trabajo. Los cuatro estudiantes participan en actividades de robótica desde 2023, cuando todavía cursaban segundo año de liceo y competían en la categoría First Lego League (FLL).

En sus primeros pasos, el equipo contó con el acompañamiento de una profesora de dibujo del centro educativo, que los ayudaba en distintos aspectos, aunque no tenía conocimientos específicos de programación. “Ellos adquieren esos conocimientos solos, probando, mirando tutoriales y demás”, recordó González.

Con el paso del tiempo, la docente comenzó a acompañarlos y a orientarlos en la resolución de los distintos desafíos. Los estudiantes, además, asumieron un rol de mentores de equipos más pequeños, a los que transmitieron lo que habían aprendido durante sus propias experiencias.

Un premio como cierre de una trayectoria

La docente destacó que el reconocimiento tiene un significado especial porque corona un recorrido de varios años, durante el cual los estudiantes participaron por iniciativa propia y sin haber obtenido hasta ahora un premio de estas características.

También valoró que, a pesar de su experiencia, siempre estuvieron dispuestos a colaborar con otros equipos y compartir sus conocimientos. “Es un equipo que, a pesar de que venía participando desde hace muchos años y de que las primeras veces fue a pulmón, siempre estuvo presente para los demás equipos más chicos, ayudándolos, mentoreándolos, enseñándoles lo que ellos habían aprendido”, señaló.

Los cuatro integrantes cursan su último año de educación media en el liceo de Migues, por lo que el premio también representó el cierre de una etapa. “Este premio es el cierre perfecto a toda esa trayectoria que venían realizando. Es el broche de oro”, expresó González.

La 13ª Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal se realizó en el Antel Arena y reunió a estudiantes de todo el país. La edición 2026 alcanzó una participación récord, con más de 9.270 estudiantes y docentes, organizados en 1.714 equipos de 529 centros educativos de los 19 departamentos.