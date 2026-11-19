Valentina Bidegaray Lasalvia fue seleccionada entre ocho finalistas para representar a Uruguay en ShakthiSAT, una iniciativa internacional que busca impulsar la participación de mujeres en la industria aeroespacial.

A los 17 años, Valentina Bidegaray Lasalvia tuvo una experiencia que podría marcar su futuro profesional: viajó a India para representar a Uruguay en una iniciativa internacional que reunió a jóvenes mujeres de 108 países con un objetivo común: acercarse a la industria espacial y participar en la construcción de un minisatélite.

La estudiante de sexto de ingeniería en la Scuola Italiana di Montevideo fue seleccionada para integrar ShakthiSAT, un proyecto que busca promover la participación femenina en el sector aeroespacial y acercar estas tecnologías a países con menor presencia en esa industria.

La joven trabajó en la elaboración de un CubeSat, un satélite de pequeñas dimensiones, con forma de cubo y diez centímetros de lado. El dispositivo pesa unos dos kilos, cuenta con paneles solares que se despliegan una vez en órbita y será enviado al espacio.

“Los nanosatélites son una opción mucho más económica que los satélites gigantes que conocemos y pueden tener muchas funciones. Podrían ser una posibilidad que se podrían aplicar en Uruguay”, sostuvo a la diaria Bidegaray.

Uno de los aspectos que más le llamaron la atención fue el potencial de los nanosatélites. Se tratan de dispositivos de dimensiones reducidas y medidas estandarizadas, que pueden tener diferentes tamaños según la cantidad de unidades que los componen. El modelo más pequeño tiene diez centímetros de lado.

Entre sus aplicaciones la joven mencionó la posibilidad de tomar imágenes y realizar mediciones desde distintas fuentes al mismo tiempo, lo que puede ofrecer información más completa y rápida.

En ese sentido, consideró que iniciativas como ShakthiSAT también ayudan a instalar la discusión sobre la importancia de que Uruguay se involucre en el desarrollo espacial. “Tiene un gran futuro y es importante meterse en ese aspecto”, afirmó.

El proceso

La oportunidad surgió el año pasado, cuando su madre encontró en redes sociales información sobre un curso de formación vinculado a la iniciativa. La propuesta incluía más de 120 horas de preparación en matemática, física, ingeniería y tecnología espacial, con especial atención a los nanosatélites. “Yo ya estaba emocionada con el tema del espacio, entonces enseguida me anoté”, contó Bidegaray.

El curso estaba organizado en 21 módulos con distintas temáticas. Para completarlo, tuvo que compatibilizar las clases con sus obligaciones en el liceo y el deporte. Después llegó una segunda instancia de selección: de las participantes uruguayas se eligieron ocho finalistas, que debieron rendir un examen sobre los contenidos aprendidos y participar en una entrevista.

Finalmente, Bidegaray fue elegida para viajar a India. “Fue un proceso difícil, en realidad todas eran muy capaces. Cuando me informaron que me eligieron, la verdad que no me lo esperaba, estuve muy emocionada”, recordó.

Aprender sobre el espacio

Durante su estadía en India, la joven participó en diferentes instancias de formación impartidas por ingenieros de Egipto, Estados Unidos y Suiza. También trabajó en la construcción de un mockup o modelo de nanosatélite, en el marco de una iniciativa que contempla el desarrollo de dispositivos con distintos objetivos espaciales.

El proyecto busca impulsar el desarrollo de tecnología satelital y contempla dispositivos destinados a orbitar la Tierra y la Luna. El lanzamiento estaba previsto para octubre, aunque la joven señaló que no tenía confirmada la fecha.

La experiencia le permitió conocer de cerca una industria que suele asociarse con grandes agencias espaciales y presupuestos millonarios, pero que también está abriendo oportunidades a partir de tecnologías más pequeñas y económicas. “Yo antes de hacer este curso no tenía en realidad muchos conocimientos previos”, explicó. A partir de la formación, descubrió la complejidad que implica desarrollar y operar un satélite: desde los controles y las pruebas técnicas hasta el seguimiento posterior al lanzamiento.

“No solo hay que controlar todo el proceso, que es muy largo, en el que se tienen que hacer muchos testeos muy precisos, sino que también en el momento del lanzamiento y una vez que es lanzado se tiene que seguir controlando constantemente, porque puede haber una falla en cualquier momento”, señaló.

Mujeres en la industria

Además de los conocimientos técnicos, el intercambio con jóvenes de otros países fue uno de los aspectos que más valoró del viaje. La iniciativa no tenía únicamente un objetivo de formación tecnológica, sino también de integración cultural y de impulso a la participación de países que todavía tienen poca presencia en el ámbito espacial.

Bidegaray contó que estableció vínculos especialmente cercanos con participantes de Panamá, Argentina y Honduras, aunque destacó la diversidad de procedencias y experiencias. Durante el encuentro también hubo actividades para compartir vestimentas, tradiciones y costumbres de los distintos países.

“Me cambió la mentalidad también al conocer distintas culturas, principalmente la de India, a dar más importancia a distintas cosas. También me abrió la mente cómo ven el mundo en general, los animales, la gente, los huéspedes. La verdad, me dio una perspectiva diferente del mundo”, expresó.

La presencia de mujeres en la ciencia y la tecnología fue otro de los ejes de la experiencia. Para la estudiante, todavía existen barreras sociales y culturales que pueden desalentar a las adolescentes interesadas en áreas como la ingeniería, la programación y la industria aeroespacial.

“Muchas veces la sociedad te hace pensar que las mujeres no estamos para eso o que no deberíamos intentarlo. Pienso que es muy importante que las mujeres empiecen a estar presentes en el ámbito científico, porque tenemos mucho para aportar”, reflexionó.

La experiencia también terminó de definir una decisión que venía considerando: estudiar ingeniería. Antes del viaje ya tenía interés en esa área, pero las instancias prácticas y la formación en nanosatélites reforzaron su elección. “Cuando hicimos la parte práctica me di cuenta de que eso me gustaba mucho. El curso me reintensificó esas ganas de estudiar ingeniería y decidí continuar por ese camino”, contó.

Ahora piensa estudiar una carrera vinculada a la ingeniería, posiblemente en el exterior, aunque todavía evalúa distintas alternativas. “Todo lo que aprendí me va a servir para el futuro”, concluyó.