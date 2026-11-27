Estudiantes de Paysandú crearon un robot para detectar bacterias en el suelo de la huerta de su liceo

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

La huerta del liceo rural de Piedras Coloradas, en Paysandú, comenzó a producir menos alimentos que en años anteriores. Como parte de una iniciativa que abastece el comedor de la institución, los estudiantes buscaron identificar qué estaba sucediendo con el suelo y encontraron una posible respuesta en los microorganismos presentes en la tierra. A partir de ese problema, Benjamín Beren y Emanuel Nan conformaron el grupo Mundo Silencioso y crearon un robot capaz de tomar muestras y medir parámetros del suelo para contribuir a detectar las causas de la baja producción.

El proyecto obtuvo el primer puesto en la categoría Robótica de Educación Media Básica de la 13ª Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal, que se realizó a principios de noviembre en el Antel Arena.

La edición 2026 reunió a más de 9.270 estudiantes y docentes, organizados en 1.714 equipos de 529 centros educativos de los 19 departamentos.

Gentileza: Mundo Silencioso

Cómo surgió

El proyecto surgió al observar que la huerta del liceo ya no rendía como antes. Según explicó el docente de robótica Fernando Pacheco a la diaria, los estudiantes comenzaron a investigar el suelo y detectaron la presencia de bacterias que podían estar afectando la producción de la huerta, con la cual se abastece al comedor de la institución educativa.

“Encontramos mesófilas, coliformes y hongos. El problema era que no se estaba dando la producción que teníamos años anteriores porque estaba bastante debilitado el suelo”, relató.

Los dos estudiantes dividieron sus tareas: Nan se encargó de la investigación y Beren de la creación del robot. Para analizar el suelo, primero extrajeron muestras de manera manual y luego las llevaron al Polo Tecnológico de la Universidad Tecnológica (UTEC) para realizar los análisis.

El robot

El objetivo fue automatizar parte de ese procedimiento y evitar que la toma de muestras tuviera que hacerse manualmente. Para ello construyeron un robot que utiliza cuatro ruedas, cinco motores y un sensor ultrasónico que le permite detectar el pozo donde debe realizar el análisis.

“Como son bacterias que, si uno tiene contacto con ellas, pueden causar malestar o problemas de salud, buscamos hacer un robot que saque las muestras por sí solo”, afirmó el docente.

Cuando el robot identifica el lugar, se detiene y baja los sensores de pH y temperatura hacia el suelo. Los datos obtenidos se muestran en un dispositivo y luego se trasladan a una computadora para su registro y análisis.

Para construirlo, los estudiantes utilizaron el kit de robótica brindado por Ceibal Lego Spike, motores, sensores y un dispositivo que permite analizar las muestras.

El pH y la temperatura permiten conocer las condiciones en las que se desarrollan microorganismos como las mesófilas, los coliformes y los hongos, que se analizan en alimentos, agua y superficies para evaluar su calidad microbiológica.

El desarrollo llevó entre tres y cuatro meses. Según Pacheco, una de las principales dificultades técnicas fue conseguir que funcionaran en conjunto todos los sistemas utilizados, además de resolver aspectos de la construcción del dispositivo.

Gentileza: Mundo Silencioso

El docente explicó que el equipo ya cuenta con los datos obtenidos durante la investigación y que el siguiente paso será trabajar con un ingeniero agrónomo y con una especialista en microbiología de UTEC para determinar cómo solucionar el problema detectado en el suelo. “Tenemos datos, tenemos todo; ahora hay que solucionar el problema”, señaló.

Los estudiantes también plantearon que todavía deben ajustar la calibración del robot y, si es necesario, incorporar más sensores para analizar otras características de la tierra. La intención es ampliar la información disponible para identificar qué está provocando la disminución de la producción de la huerta.

El nombre del proyecto surgió de la idea de explorar un mundo que normalmente no se ve. “Este mundo de las bacterias existe y es silencioso”, explicó Pacheco sobre el origen de la denominación elegida por los estudiantes.