La vicepresidenta consideró que es necesario extender la alfabetización en IA a todas las edades para preparar a los trabajadores ante los cambios laborales.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, propuso impulsar un curso de operador de inteligencia artificial (IA) dirigido a toda la población, en una iniciativa que alcance tanto a las instituciones educativas formales como a las no formales.

“Tenemos que escalar la superficie para la alfabetización. Hace unas décadas, todos admitimos que era necesario tener un curso tipo operador PC para que la gente tuviera una oportunidad para conseguir un trabajo. Es el momento de que todas las instituciones educativas, todas las del sistema formal e informal, lo digo con total humildad, abracen la oportunidad de tener un curso de operador IA”, afirmó este lunes en el marco de una “Consulta pública y participación multiactores: niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial” impulsada por el Parlamento.

Cosse consideró que Uruguay cuenta con “excelentes condiciones” para avanzar en alfabetización en IA debido a su desarrollo científico, la infraestructura de telecomunicaciones y energía, y las capacidades de instituciones como Ceibal y Antel. Sin embargo, advirtió que las iniciativas existentes no son suficientes y propuso ampliar el alcance de la formación.

Como ejemplo, recordó los cursos de operador de PC que se impulsaron décadas atrás para mejorar las oportunidades laborales y planteó que ahora es necesario avanzar hacia una propuesta similar.

La vicepresidenta sostuvo que esa formación debería alcanzar a personas de todas las edades y a trabajadores que no completaron los ciclos educativos básicos. “Hay miles de personas en Uruguay que necesitan ese curso de operador IA, porque el trabajo va a correr riesgo”, afirmó. Según explicó, el objetivo sería ofrecer conocimientos básicos para que las personas puedan interactuar con estas herramientas, comprender mejor su funcionamiento y prepararse para los cambios en el mundo laboral.

También subrayó que la alfabetización en IA no debe desplazar otras áreas del conocimiento: “No actuemos impulsando esto en detrimento de la historia, de la filosofía ni de la literatura, porque tampoco tenemos que generar robots”.

La mirada de Agesic y Ceibal

Por su parte, el jefe de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial de Ceibal, Emiliano Pereiro, puso el foco en la educación. “Quiero que se lleven tres ideas de lo que voy a decir y son educación, educación y educación”, expresó.

Pereiro sostuvo que es necesario continuar trabajando en alfabetización digital, bienestar digital y formación en inteligencia artificial. En ese sentido, informó que más de 100.000 estudiantes están trabajando en alfabetización e inteligencia artificial y destacó que Uruguay cuenta con dos expertos a nivel internacional que participaron en la elaboración de un marco internacional de alfabetización en IA que se utilizará en las pruebas PISA de 2029.

“Estamos en la cuarta revolución industrial, la digitalización está atravesando todo, todas las áreas de conocimiento humano, la inteligencia artificial aún mucho más, y para entender ese mundo en el que estamos necesitamos que la inteligencia artificial, el pensamiento computacional, las habilidades digitales estén dentro de la escuela, aún más de lo que está hoy”, destacó.

Por otra parte, la directora ejecutiva de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, Cristina Zubillaga, destacó la importancia de escuchar a los jóvenes, quienes muchas veces se “relacionan, aprenden y se sienten protegidos a través de las plataformas”, por lo que prohibir únicamente no es lo que “nos va a permitir avanzar”.

“No podemos protegerlos del mundo en que viven”, sostuvo, al señalar que los entornos digitales forman parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes y remarcó que es necesario aprender a desenvolverse en ellos de manera segura.

“Lo que tenemos que desarrollar para el mundo que se viene es el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas. Vaya si tenemos que actualizar nuestra grilla educativa para trabajar la creatividad y estos otros conceptos que son fundamentales para un mundo que va a ser tan distinto y para el cual no estamos preparados y no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay una gran incertidumbre”, concluyó.