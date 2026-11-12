Olimpíada de Ceibal: estudiantes de todo el país usan inteligencia artificial para resolver problemas de sus comunidades

Más de 9.270 estudiantes y docentes participaron en la 13ª edición del encuentro, que reunió en el Antel Arena a 1.714 equipos de 529 centros educativos.

La inteligencia artificial ya no aparece como una tecnología aislada en los proyectos de estudiantes que participan en la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos de Ceibal. Cada vez más equipos la incorporan como una herramienta para diseñar soluciones, entrenar sistemas de reconocimiento de imágenes o desarrollar dispositivos que respondan a problemas de sus comunidades.

Esa fue una de las novedades que más llamó la atención de la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, durante la etapa final de la competencia, que se desarrolló el martes y miércoles en el Antel Arena.

“Me impresionó esta vez cómo hay cada vez más proyectos que incorporan inteligencia artificial en sus diseños, en el uso de las instrucciones, ya sea de robótica o de placas programables, de las distintas categorías”, señaló Haim durante una transmisión online realizada por Ceibal.

Según explicó, los estudiantes utilizan estas herramientas de manera cada vez “más fluida”, como un recurso más dentro de sus propuestas. Entre los ejemplos que observó, mencionó equipos que entrenan sus propias inteligencias artificiales para clasificar imágenes y proyectos vinculados con clasificación de residuos.

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi también recorrió los proyectos durante su visita en el Antel Arena y conversó con sus creadores y docentes. El mandatario destacó la capacidad de los estudiantes de aprender y divertirse durante el proceso. “Cada año que pasa me sorprendo más, no puedo creer lo que ocurre cuando ustedes le ponen cabeza y corazón a esto”, expresó a los participantes.

“Hay un orgullo de poder manejar estas cosas”, afirmó, y valoró que la instancia permita conocer experiencias que se desarrollan en distintos puntos del país.

La edición 13 de la Olimpíada reunió a más de 9.270 participantes, entre estudiantes y docentes, organizados en 1.714 equipos de 529 centros educativos de los 19 departamentos. Los proyectos se desarrollaron desde abril, y combinaron robótica, programación, placas programables, videojuegos y otras tecnologías para buscar respuestas a problemas de los centros educativos, los barrios y las comunidades.

La temática de este año, “Territorios vivos: convivencias que construyen biodiversidad”, invitó a los participantes a observar su entorno e identificar desafíos relacionados con la convivencia y el ambiente. En ese recorrido aparecieron propuestas vinculadas con la basura, la falta de iluminación en espacios públicos y otras situaciones cotidianas. Haim destacó que muchos proyectos parten de problemas concretos de los lugares donde viven los estudiantes: “Esto está pasando en mi barrio, esto pasa en mi plaza”.

20 años de una política de inclusión tecnológica

La competencia también permitió poner en perspectiva el recorrido de Ceibal, que se prepara para cumplir 20 años desde su lanzamiento. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, vinculó la experiencia con los casi 20 años de la política pública de inclusión tecnológica. Consideró que la Olimpíada muestra la importancia del uso de la tecnología para el desarrollo del conocimiento y los aprendizajes, y destacó que permite que estudiantes de distintos lugares del país se encuentren y construyan conocimiento colectivamente.

“Uruguay muestra una política de vanguardia en materia de inclusión y tecnología y es una referencia internacional”, destacó.

En relación con la inteligencia artificial, Mahía planteó que el desafío no consiste solamente en incorporar herramientas, sino en promover un uso crítico. “La inteligencia artificial se aplica, punto; el tema es cómo te parás si efectivamente el Estado toma políticas públicas al respecto o no”, afirmó.

El ministro sostuvo que estas tecnologías no deberían utilizarse únicamente como entretenimiento ni para aceptar automáticamente las respuestas que ofrecen los algoritmos. “Ese es el uso crítico, soberano de la inteligencia artificial”, señaló. A su entender, el objetivo es que la tecnología sea una oportunidad para desarrollar las capacidades de las personas y no una fuente de dependencia.

En la misma sintonía, Haim recordó que el programa comenzó en 2007 con el objetivo de garantizar que cada estudiante y docente tuviera acceso a una computadora e internet. Con el tiempo, esa infraestructura se convirtió en la base para desarrollar plataformas, programas educativos, propuestas de pensamiento computacional e iniciativas vinculadas con la inteligencia artificial.

“Nosotros empezamos con una vocación profundamente de equidad, de que cada estudiante, cada docente pudieran tener acceso a una computadora y a internet”, afirmó. Para la presidenta de Ceibal, ese camino previo es el que permite hoy avanzar hacia nuevas herramientas y propuestas educativas. “Si vos no tenés ya todo ese camino recorrido, mucho más difícil es incorporar la inteligencia artificial en la educación”, sostuvo.

Haim también subrayó el papel de los docentes en el desarrollo de los proyectos. Los consideró los “principales aliados” y señaló que las propuestas son el resultado de un trabajo que se sostiene en las aulas durante meses. “La tecnología está al servicio del proceso de aprendizaje de los estudiantes”, afirmó.