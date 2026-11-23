Carolina Cosse y Rodrigo Goñi, el 23 de noviembre, en el lanzamiento de la consulta pública sobre niños y adolescentes en entornos digitales e inteligencia artificial.

La iniciativa reunió aportes de los 19 departamentos y de unas 50 organizaciones. Entre las principales conclusiones, se planteó que la protección de menores de edad en los entornos digitales no puede recaer solo en las familias.

Más de 10.000 personas de los 19 departamentos y la intervención de unas 50 organizaciones públicas y privadas formaron parte de la consulta pública sobre niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial (IA) impulsada por el Parlamento.

La presentación de sus resultados, que se realizó este lunes, dejó una conclusión central: la protección de los menores en internet requiere responsabilidades compartidas y coordinadas, y no puede recaer exclusivamente en las familias.

El proceso, que involucró a niños, niñas, adolescentes, familias, docentes, especialistas y representantes de distintos sectores, identificó tanto las oportunidades que ofrecen las tecnologías como los riesgos que supone su utilización.

“La consulta es una parte importante de un proceso que estamos llevando adelante y no es un camino de una sola medida, porque ninguna trayectoria sustentable lo es”, afirmó este lunes la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, durante la presentación de los resultados de la “Consulta pública y participación multiactores: niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial”.

En ese sentido, Cosse cuestionó que el debate sobre las herramientas normativas se presente automáticamente como una discusión entre regulación y prohibicionismo. “Si algo hay que prohibir, lo prohibiremos. Porque si hay que prohibir algo que vaya contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, hay que hacerlo”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, consideró que la consulta permitió confirmar que se trata de un tema que importa a la sociedad uruguaya y que requiere un abordaje colectivo.

“Esta consulta demuestra que es uno de los temas que importa más a la sociedad uruguaya. Quizás no aparezca en las primeras planas de los medios, entre otras cosas, porque es un tema muy complejo, no es fácil de abordar. Para abordarlo con responsabilidad, hay que animarse a eludir muchos atajos”, reflexionó.

El diputado por el Partido Nacional consideró que no existe una “solución fácil” y cuestionó tanto la expectativa de que las propias plataformas resuelvan todos los problemas como la idea de que una ley prohibicionista pueda solucionar por sí sola los desafíos.

“Pensar que con la configuración de las plataformas por sí solo vamos a resolver todo este universo tan complejo y tan rico es una fantasía y una ilusión. Por supuesto que también es una ilusión pensar que con una ley mágica o un atajo prohibicionista vamos a poder resolver lo que tenemos por delante”, remarcó.

La consulta, que fue impulsada por el Parlamento, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, Ceibal, Unicef, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, buscó recoger aportes de distintos sectores para elaborar una mirada sobre cómo deberían abordarse los derechos de niños y adolescentes en un entorno atravesado por las redes sociales, las plataformas digitales y la IA.

Resultados

La asesora técnica de la consulta, Lydia Garrido, explicó que la iniciativa recibió más de 10.000 participaciones, cerca de 8.000 insumos de información, que fueron organizados en 74 indicadores y 12 categorías.

Garrido resumió los resultados en tres mensajes: la necesidad de establecer una base mínima de garantías, distribuir las responsabilidades entre los distintos actores y sostener un proceso “colectivo y compartido”.

“Aparecieron oportunidades y la necesidad de protección al mismo tiempo. Se valoraron las oportunidades que dan (las redes sociales y la IA) para aprender, para crear, para vincularse, pero también se reclamaron condiciones de protección”, afirmó.

Uno de los principales hallazgos fue la necesidad de respaldar a las familias y a los referentes de cuidado. Garrido señaló que padres y cuidadores reclaman herramientas y apoyo institucional para acompañar a los menores en un ámbito que, en muchos casos, resulta nuevo y sobre el que no cuentan con suficiente conocimiento.

“Necesitan apoyo, respaldo, porque es un ámbito en el cual no tienen mucho conocimiento [...] y se pidió que no caiga en las familias únicamente la responsabilidad”, remarcó.

Asimismo, se remarcó que “no hay una única solución ni un único actor” que pueda resolver los desafíos, añadió.

Entre las principales preocupaciones identificadas en la consulta se encuentran la privacidad de los datos y las imágenes, su exposición y difusión sin consentimiento, el contacto con terceros, el acoso y el acceso a contenidos dañinos o falsos. También se señaló la necesidad de establecer controles de edad y recomendaciones adecuadas para cada etapa.

Otro de los problemas mencionados fue el uso excesivo de las plataformas, asociado al scrolling infinito y a la dificultad para controlar el tiempo de conexión. A esto se suman las compras inducidas y los desafíos que plantea la IA como herramienta y entorno de aprendizaje. En este último caso, se destacó la importancia de desarrollar capacidades para utilizarla de forma segura, sin comprometer la autonomía, el razonamiento y la reflexión. Por último, se reclamó una mayor atención humana para el seguimiento y la reparación ante situaciones de vulneración de derechos.

La consulta identificó funciones diferenciadas para los distintos actores. Al Estado le corresponde la protección pública, la regulación y la coordinación de las respuestas; las empresas, los proveedores y los desarrolladores deben asumir responsabilidades sobre el diseño de las plataformas, el uso de los datos, la prevención y la atención de reclamos; mientras que el sistema educativo tiene un papel en la formación, la evaluación y el establecimiento de criterios de uso. Las familias y los cuidadores, por su parte, cumplen una función de acompañamiento cotidiano.

Desde la sociedad civil surgió la demanda de marcos regulatorios “más robustos, equilibrados y proporcionales”, dijo Garrido. En tanto, desde el sector privado se planteó la necesidad de establecer medidas según los “riesgos y obligaciones proporcionadas”. Garrido destacó que pese a las diferencias entre los participantes, existe disposición de los distintos sectores a colaborar en la construcción de respuestas concretas.

Una nueva forma de abordar la regulación

El representante residente del PNUD en Uruguay, Stefano Pettinato, definió la consulta como un proceso de “innovación democrática”. Según explicó, innovar no implica necesariamente incorporar una tecnología nueva, sino también hacer las cosas de una manera diferente y más adecuada a los tiempos.

“La innovación democrática también implica renovar la forma en la que las instituciones escuchan, deliberan y aprenden para luego tomar decisiones. Y eso es lo que se ha hecho acá”, afirmó.

Pettinato destacó especialmente la participación territorial y la incorporación de las voces de niños y adolescentes, que habitualmente son destinatarios de las decisiones, pero no necesariamente participan en su elaboración. A su entender, los desafíos de los entornos digitales requieren involucrar a todos los actores y sostener un diálogo continuo, porque la evolución tecnológica no se detiene.

Mientras tanto, el subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña, advirtió sobre el riesgo de que el miedo frente a los cambios tecnológicos conduzca a respuestas basadas en la “prohibición y la estigmatización”. Sostuvo que todos los actores, incluidos quienes tienen responsabilidades de decisión, deben aprender en este proceso y evitar actuar desde el prejuicio y la desinformación.

“Ese cambio es el que no deberíamos tomar, porque deberíamos tener en cuenta que precisamos todos aprender en este proceso, incluso los que tenemos circunstanciadamente un espacio de decisión, porque el nivel de responsabilidad desde el punto de vista histórico que tenemos es enorme”, remarcó.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia una agenda de trabajo que involucre a los distintos ministerios y organismos, con medidas concretas que pueden incluir propuestas legislativas y decisiones dentro de los marcos normativos existentes. El objetivo, señaló, es responder a los reclamos de los propios adolescentes y reconocer que no son solamente el futuro, sino que “ya son parte del presente cotidiano”.