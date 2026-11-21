El consejero de la UTEC afirmó que Uruguay debe aprovechar la inteligencia de toda su población para impulsar el desarrollo y destacó la educación como una herramienta clave para anticiparse a los desafíos del futuro.

El “gran salto” que se viene para Uruguay no es tanto de inteligencia artificial (IA), sino de “inteligencia colectiva”, dijo a la diaria Álvaro Pena, consejero de la Universidad Tecnológica (UTEC), en el marco del Cuestionario Futuria. A su juicio, el desafío del país no pasa únicamente por incorporar nuevas tecnologías, sino por aprovechar el conocimiento de su gente y lograr que tenga un impacto en la calidad de vida.

“La IA está impactando en distintas realidades y territorios, pero la tecnología por sí sola no va a decidir algunos aspectos fundamentales del desarrollo del país”, señaló el licenciado en Ciencias Biológicas y magíster en Bioinformática. Para Pena, una sociedad que no aprovecha toda su inteligencia y no permite que las personas participen en la generación de conocimiento “está limitando su capacidad de generar oportunidades y nuevos desarrollos”.

En ese camino, consideró que la educación es una de las principales herramientas que tiene un país para anticiparse a los desafíos del futuro. Sin embargo, advirtió que hay casi 30.000 jóvenes del interior que completaron el bachillerato y están en condiciones de ingresar a la universidad, pero no han comenzado estudios terciarios.

Si hoy tuviera que explicarle al mundo en qué punto está Uruguay en materia de agregación de valor mediante conocimiento e innovación, ¿cómo lo definiría? ¿Qué indicadores describen la situación del país?

En primer lugar, creo que en las últimas décadas Uruguay amplió las oportunidades de acceso a la educación universitaria, y ese es un aspecto que es importante reconocer. También ha avanzado en institucionalidad no solo con instituciones específicas en ciencia, tecnología e innovación, sino también, en este período, con una mayor articulación en términos de exportaciones y de incorporación de tecnología en la matriz productiva.

También hay que hablar de cómo la agenda digital, en términos de conectividad a nivel país, constituye un gran habilitante, entre otras cuestiones que nos han caracterizado.

Sin embargo, creo que, así como Uruguay ha avanzado, otros países también lo han hecho. Quizás la pregunta de fondo es si estamos avanzando a la velocidad que requieren los desafíos de hoy.

¿Cuál es el principal desafío de Uruguay para convertir los avances en educación, ciencia e innovación en un motor de desarrollo para todo el territorio?

Considero que, sobre todo, tenemos que acelerar transformaciones que ya están ocurriendo en Uruguay. Eso es lo que me parece más importante.

Pongo un ejemplo concreto: a nivel universitario, los esfuerzos que ha hecho la Universidad de la República, la presencia territorial de la UTU [Universidad del Trabajo] y el surgimiento de la UTEC, así como su expansión en el interior del país, no solo deben pensarse como políticas públicas que habilitan el acceso a la educación terciaria, sino también como instrumentos para generar conocimiento y agregar valor a los procesos productivos en las distintas regiones.

Eso está ocurriendo; no es ciencia ficción. El tema es si logramos impactar en más personas y en más territorios. Por ejemplo, hay departamentos del país que tienen 50 veces menos investigadores que Montevideo. La pregunta es qué desencadena eso y cómo termina impactando.

Hay indicadores que son indiscutibles. Por poner un ejemplo, la tasa de desempleo en Uruguay es de 8,9% entre quienes tienen secundaria completa o terciaria incompleta. En cambio, entre quienes completaron la educación terciaria esa tasa es de 2,6%. Es decir, el desempleo entre quienes completaron la educación terciaria es aproximadamente tres veces menor.

Estamos viendo cambios y también empieza a haber políticas diferenciadas según la realidad de cada territorio, pero eso hay que activarlo mucho más.

¿Qué lugar debería ocupar la educación en la estrategia de Uruguay para anticiparse a los desafíos del futuro?

Creo que la educación es una de las principales políticas anticipatorias que tiene un país. Se trata de cómo garantizamos que estemos preparados para enfrentar los desafíos que Uruguay tiene hoy, pero también los que se vienen hacia adelante.

Tenemos un número importante de jóvenes que, por ejemplo, completaron el bachillerato de educación media superior, pero actualmente no están realizando estudios terciarios. Hay una población potencial de casi 30.000 jóvenes en el interior del país que están en condiciones de ingresar a la universidad, pero no lo han hecho o no han comenzado estudios terciarios.

Por ahí también pasan las oportunidades para enfrentar desafíos cada vez más complejos. Cuanto mayores sean nuestros niveles de formación, seguramente estaremos más preparados para enfrentar los desafíos del futuro.

Por eso entiendo que una de las palancas de cambio es la formación y la educación. Pero no solo la educación en términos de derecho, sino también en términos de generación de conocimiento.

Me animaría a decir que el gran salto que se viene para Uruguay, quizás el próximo gran avance, no es tanto de IA, sino de inteligencia colectiva. La IA está impactando en distintas realidades y territorios, pero la tecnología por sí sola no va a decidir algunos aspectos fundamentales del desarrollo del país. El potencial está en lograr que genere un impacto en el bienestar social y en mejores capacidades de competitividad.

Pero ¿cómo hacemos para que nuestro país sea más inteligente no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también en su capacidad de utilizar mejor la inteligencia de su gente?

En la UTEC aprendimos que, si una sociedad no aprovecha toda su inteligencia y no permite que todas las personas participen en la generación de conocimiento, está limitando su capacidad de generar oportunidades y nuevos desarrollos.

Que jóvenes del interior y de familias sin antecedentes universitarios accedan a formación avanzada no es solo una cuestión de equidad educativa. También significa ampliar la cantidad y la diversidad de personas capaces de aportar ideas, conocimientos y soluciones al desarrollo del país. La inteligencia colectiva puede representar un salto directo para el desarrollo de Uruguay.

¿Qué rol tiene el interior del país en la construcción de esa inteligencia colectiva?

Clave. Una universidad puede ayudar a diez productores a mejorar su sistema de riego, y ese es un resultado valioso. Pero para mí la pregunta más interesante es qué aprendieron juntos esos productores trabajando con la universidad, con investigadores, con empresas y con organismos públicos.

En definitiva, hay que preguntarse si ese conocimiento que se genera permite que otros productores mejoren, si cambió la forma en que trabajan las instituciones y si quedaron capacidades instaladas en la región.

Creo que una variable importante es que el éxito no pase solamente por resolver un problema puntual o un desafío específico, sino que, después de haberlo enfrentado, el territorio esté mejor preparado para afrontar nuevos desafíos. Ese es uno de los efectos fundamentales del desarrollo territorial en todo el país.

Tenemos que cambiar la manera en que pensamos la educación y la innovación en el territorio. No podemos pensar que las políticas públicas tengan el mismo impacto haciendo lo mismo en distintos lugares del país.

Los territorios no deben verse solamente como lugares donde se aplica el conocimiento, que quizás es la mirada más tradicional, sino también como espacios donde se genera genuinamente conocimiento. Ese es un cambio de paradigma, porque implica conectar los aprendizajes que ocurren en el ámbito académico con los desafíos cotidianos de las comunidades.

Eso también nace de entender la lógica de Uruguay, con sus distintas singularidades, territorios y especialidades productivas. Hay que aprovecharlo. No se trata de reinventar Uruguay, sino de potenciar lo que ya tenemos para que cada territorio pueda aportar a esta sociedad del conocimiento con lo que ya sabe y con lo que puede generar mediante la articulación entre instituciones que están en distintas ciudades del país.

¿Qué desigualdades estamos subestimando hoy que podrían convertirse en la principal fuente de conflicto o atraso en el futuro?

Creo que, con lo que está ocurriendo con la IA, a veces hacemos énfasis en las nuevas brechas que pueden traer las tecnologías. Pero hay una preocupación: que profundice brechas que ya existen.

La tecnología en sí misma no distribuye sus beneficios de manera equitativa entre la población, y los riesgos vinculados a la transformación vertiginosa que estamos viendo en los distintos sectores de la economía no impactan de la misma manera en todas las personas.

Los desafíos que vienen nos van a impactar de manera diferente. Por eso tenemos que estar preparados desde el punto de vista institucional, pero sobre todo social, para anticiparnos.

La IA puede ayudarnos a combinar información meteorológica, imágenes satelitales, mediciones del agua y conocimiento de los productores para evaluar diferentes escenarios. Pero la tecnología por sí sola no va a decidir cómo distribuir el agua, qué riesgos aceptar o cómo proteger los ecosistemas. Eso requiere colaboración, acuerdos, instituciones y decisiones humanas.

¿Qué políticas públicas vinculadas a tecnología e innovación deberíamos estar promoviendo de forma urgente?

El investigador canadiense Dan Breznitz publicó un libro que se llama Innovación en lugares reales. Una de las cosas que logró comprobar es que había países que apostaban muchísimo a la innovación y al desarrollo tecnológico, pero eso no necesariamente se traducía en desarrollo social o en una mayor equidad.

Ahí hay una alerta o un gran aprendizaje. Quiero hacer especial énfasis en esto porque Uruguay no necesita solamente más proyectos innovadores: necesita convertirse en un país que aprende de lo que hace, donde cada desafío que resolvemos nos deje mejor preparados para lo que viene.

A eso me refiero cuando hablo de políticas anticipatorias: no se trata de adivinar el futuro, sino de identificar cuáles son los desafíos que tiene nuestro país y empezar a prepararnos.

Creo que la clave está en identificar tres o cuatro áreas en las que entendemos que nuestro país tiene una singularidad y algo para aportar. Creo que Uruguay tiene la oportunidad y el desafío de encontrar esos nichos en los que pueda decirle al mundo que puede aportar conocimiento y valor, para seguir trabajando sobre los retos que el propio país ya identificó. Tenemos que partir del conocimiento que ya tenemos y de lo que sabemos hacer, y activar los procesos necesarios para acelerar las transiciones que están ocurriendo en el mundo.

Usted afirmaba que Uruguay debería enfocarse en tres o cuatro sectores clave de cara al futuro. ¿Cuáles cree que serían esos sectores?

Uno tiene que ver con la energía. Uruguay es un ejemplo por tener más del 90% de su matriz energética proveniente de fuentes renovables. Es verdad que hay otros países que también lo tienen, pero Uruguay, al mismo tiempo, está viendo un crecimiento significativo de los vehículos eléctricos particulares y está explorando otras posibles transiciones energéticas.

Hay algo en lo que Uruguay se destacó a nivel mundial y que a veces nosotros mismos perdemos de vista. Creo que tenemos que seguir apostando al desarrollo de conocimiento y de valor en ese campo, porque hoy la energía es uno de los principales desafíos del mundo. Hay que tener presente que cada vez que usamos IA estamos consumiendo energía. Las grandes tecnologías que se están pensando o diseñando tienen una limitante: el consumo energético. Por eso creo que esta es una vertical muy relevante para el país y en la que no tenemos que reinventarnos, porque ya estamos innovando y avanzando.

El segundo componente tiene que ver con las tecnologías aplicadas al agro. Hay un montón de desarrollos que ya existen en Uruguay y un sistema productivo que genera alimentos para más de diez veces la población que tenemos. Eso tiene que estar atravesado por el conocimiento y por la realidad del territorio, por quienes habitan esos espacios y enfrentan los desafíos cotidianos. Creo que el tipo de producción que tiene Uruguay también posee un rasgo distintivo.

El tercer componente tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Uruguay tiene que hacer un mayor énfasis en esa vertical que combina biotecnología, medicina, salud, ingeniería biomédica y sistemas de información. Todo ese conocimiento tiene un propósito: mejorar la calidad de vida de las personas, en una población que sabemos que está envejeciendo, como ocurre en el resto del mundo.

El cuarto componente tiene que ver con cómo aplicamos la IA en sectores estratégicos. La IA como medio. Tenemos buenos desafíos, por ejemplo, en la aplicación a la logística inteligente: cómo hacemos que la logística y la cadena de suministro del país sean más eficientes, pero también incorporen tecnología.

Quiero mencionar, además, una dimensión que a veces perdemos de vista porque la tenemos demasiado cerca. Uruguay tiene una particularidad que no se da en muchos lugares del mundo: hay 75.000 niños y niñas vinculados al fútbol infantil. Desde afuera siempre me preguntan cómo Uruguay sigue generando talentos de forma constante en un deporte en particular, como el fútbol, aunque también ha ocurrido en otros deportes.

Creo que tenemos que empezar a cambiar un poco el paradigma y preguntarnos qué pasaría si aprovechamos esa pasión que existe socialmente para despertar también vocaciones científicas y tecnológicas.

Imaginemos que, además de aprender a jugar al fútbol, esos jóvenes encuentran oportunidades para aprender cómo se aplica la tecnología en el deporte: que puedan utilizar sensores para comprender el movimiento, aprender programación analizando partidos, desarrollar aplicaciones para mejorar el rendimiento o utilizar datos para prevenir lesiones.

Uruguay necesita instituciones que no solamente hagan mejor las cosas, sino que también se animen a preguntarse qué cosas nuevas deberíamos estar haciendo. No se trata de reinventar el país, sino de impulsar las áreas en las que Uruguay se ha destacado durante las últimas décadas y potenciar todos los procesos de forma articulada, con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de nuestra gente.