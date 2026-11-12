Parlamento puso en marcha una comisión de bioética que busca preparar al país para la transformación tecnológica

La Asamblea General designó por consenso a los 15 integrantes titulares y sus suplentes. La comisión asesorará al Estado sobre los dilemas éticos de la inteligencia artificial y otras tecnologías.

El Parlamento puso en marcha la Comisión Nacional de Bioética, un organismo que asesorará al Estado sobre los dilemas éticos que plantean la inteligencia artificial (IA), la ingeniería genética, las neurotecnologías y otros avances científicos. La Asamblea General designó por consenso a sus 15 integrantes titulares y 15 suplentes, en cumplimiento de la Ley 20.391.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, uno de los impulsores de la iniciativa, en diálogo con la diaria, destacó la designación y señaló que la comisión será la “primera de estas características en América del Sur”. Según sus palabras, la decisión generó interés en ámbitos científicos internacionales.

“Esta comisión es importante para Uruguay porque representa la concreción de una herramienta institucional que el país necesita para enfrentar responsablemente las transformaciones científicas y tecnológicas. Muchas de las decisiones que tendremos que adoptar en los próximos años involucrarán cuestiones científicas altamente complejas, derechos fundamentales y legítimas diferencias de convicciones”, afirmó el diputado nacionalista.

La comisión tendrá como cometido asesorar a los poderes del Estado y a los organismos públicos, elaborar estudios e informes y emitir recomendaciones sobre cuestiones vinculadas a la vida humana, la investigación científica y el ambiente. Sus informes serán públicos y no tendrán carácter vinculante, por lo que no habrá obligación de cumplir con ellas.

Quiénes integran la Comisión La Asamblea General designó a los siguientes 15 miembros titulares: Marianela Barcia, Mariana Blengio, Juan Cristina, Victoria Della Ventura, Omar França, Álvaro Giordano, Marila Lázaro, Raúl Lombardi, Miguel Pastorino, Luis Eduardo Pedrozo, Gustavo Pereira, Adriana Peveroni, Cecilia Pintos, Maite Rodríguez y Delia María Sánchez. Los suplentes son Rubén Ballesteros, Paula Batista, Nadia Cabral, María Rosa Carracedo, Valentina Colistro, Renzo Di Siervi, Victoria Di Tomasso, Alicia Fajardo, Anabel Fernández, Romina Gallardo, José Iglesias, Sofía Maruri, Daniel Ramos, Thomás Roche y Carlos Zunino. La comisión busca una representación “plural” y “multidisciplinaria” al contemplar distintas disciplinas y trayectorias, destacó Goñi. En dicha instancia participan científicos, médicos, filósofos, juristas, antropólogos, teólogos, sociólogos, veterinarios y agrónomos, entre otros perfiles, además de personas no especializadas.

¿Qué es la bioética?

Para Goñi, la creación de este ámbito responde a una necesidad que excede el campo de la medicina. “La bioética es el estudio sistemático e interdisciplinar de las acciones del ser humano sobre la vida y el ambiente considerando sus implicaciones antropológicas y éticas, con la finalidad de discernir racionalmente lo que es bueno para los seres humanos, las futuras generaciones y el ecosistema”, explicó.

El representante dijo que desde la bioética se busca encontrar una solución o una normativa adecuada a los cambios. “Nos ayuda a responder una pregunta que hoy es más importante que nunca: ¿todo lo que la ciencia y la tecnología nos permiten hacer es también algo que debemos llevar a cabo?”, afirmó.

El legislador consideró que el desarrollo científico y tecnológico avanza a un ritmo “sin precedentes”. “El gran desafío de nuestro tiempo es que nuestra capacidad tecnológica está creciendo mucho más rápido que nuestra capacidad colectiva para comprender y evaluar sus consecuencias”, afirmó.

En ese escenario, mencionó los desafíos que plantean la IA, la ingeniería genética, las neurotecnologías y la biomedicina, que permiten intervenir sobre la vida, el cerebro y las características biológicas de las personas. Si bien destacó que estos avances pueden contribuir a prevenir enfermedades, aliviar sufrimientos y mejorar la calidad de vida, advirtió que también generan interrogantes sobre la libertad, la autonomía, la privacidad y la dignidad humana.

“Por eso, la bioética ya no puede quedar encerrada en los hospitales ni reservada a los especialistas. Debe estar presente en las universidades, en las instituciones, en la educación, en las políticas públicas y en el debate democrático. […] No estamos hablando solamente de una discusión filosófica o científica. Estamos hablando de cómo protegemos los derechos humanos frente a los nuevos desafíos de la ciencia y la tecnología”, sostuvo.

Una agenda que va más allá de la medicina

La Ley 20.391 establece que la Comisión Nacional de Bioética podrá asesorar a los poderes del Estado y a los organismos públicos, elaborar estudios e informes y emitir recomendaciones sobre cuestiones éticas que tengan impacto en la vida humana, la calidad de vida, la investigación y el medioambiente.

“En primer lugar, deberá abordar los desafíos tradicionales y emergentes de la biomedicina: la investigación científica, la reproducción humana, la manipulación genética, los cuidados al comienzo y al final de la vida, el envejecimiento y los cuidados paliativos”, afirmó Goñi, al mismo tiempo que remarcó que la comisión también deberá analizar los desafíos de las nuevas tecnologías, como la IA y las neurotecnologías.

“Por ejemplo, la inteligencia artificial, que ya está participando en decisiones que afectan nuestra salud, nuestras oportunidades económicas y nuestra libertad. Las neurotecnologías, que permiten nuevas formas de interacción con el cerebro humano y plantean interrogantes sobre la privacidad mental, la autonomía y la propia identidad personal”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la comisión analizará la ingeniería genética y otros asuntos que no suelen asociarse directamente con la bioética, como los agroquímicos, los biobancos, las biotecnologías, las nanotecnologías, la ingeniería alimentaria, el big data, el bienestar animal y la protección ambiental.

Goñi señaló que el objetivo es tener una “mirada integral” y destacó que el organismo tendrá tres características centrales: independencia, pluralismo y carácter consultivo.

“La comisión no estará subordinada a ninguna autoridad ni recibirá instrucciones de ningún poder del Estado. Sus integrantes actuarán a título personal y con autonomía de criterio”, remarcó.

El diputado también destacó que la comisión no debería limitarse a responder consultas sobre problemas ya instalados, sino que tendría que anticiparse a los cambios científicos y tecnológicos.

Un espacio para anticipar los dilemas del futuro

Para Goñi, el país necesita un espacio en el que puedan dialogar distintas perspectivas con rigor científico y respeto por los derechos humanos.

“La puesta en marcha de la Comisión Nacional de Bioética es una apuesta a una nueva forma de construir políticas públicas: con más conocimiento, más deliberación, más anticipación y más responsabilidad. […] No podemos dejar que las transformaciones tecnológicas sean orientadas exclusivamente por lo que la ciencia permite, por lo que los mercados demandan o por lo que resulta económicamente conveniente. El progreso necesita una orientación humana”, afirmó.

El legislador aclaró que esto no implica desconfiar de la ciencia ni frenar la innovación. “Queremos un Uruguay que aproveche plenamente las oportunidades de la ciencia y la tecnología, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad de evaluar sus riesgos. […] Muchas de las decisiones que tomemos hoy sobre genética, inteligencia artificial, biotecnología y ambiente tendrán consecuencias sobre personas que todavía no han nacido. Esas generaciones no participan de nuestros debates ni votan nuestras leyes, pero eso no disminuye nuestra responsabilidad hacia ellas”, concluyó.