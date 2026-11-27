Los usuarios podrán decidir qué información compartir al realizar trámites o acceder a servicios, sin necesidad de entregar una copia íntegra del documento.

La cédula de identidad digital que diseña el gobierno no solo permitirá llevar el documento en el celular y utilizarlo para identificarse ante organismos públicos y empresas privadas. También introducirá cambios en la forma en que las personas comparten sus datos personales, al darles la posibilidad de elegir qué información revelar en cada situación. Así lo destacaron autoridades del Ministerio del Interior y de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) durante el evento “Agesic 2026, innovación y confianza para el desarrollo digital”.

La subdirectora nacional de Identificación Civil, Ileana Bernasconi, sostuvo que la billetera digital combinará el respaldo legal con “tecnologías modernas de seguridad” y permitirá que los ciudadanos tengan un control directo sobre los datos que proporcionan.

En ese sentido, señaló que esta modalidad se vincula directamente con la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales, porque ofrece mayores posibilidades de protección que las que brinda tradicionalmente el documento físico.

Para ejemplificarlo, mencionó situaciones cotidianas como abrir una cuenta bancaria, alquilar un automóvil, ingresar a un edificio o registrarse en un hotel. Actualmente, en muchos de esos casos se solicita el documento de identidad, se escanea o se obtiene una fotocopia que luego queda almacenada en bases de datos.

Con la identidad digital, que será expedida por Identificación Civil por medio de una credencial verificable al móvil, el establecimiento podrá escanear un código QR desde el celular para comprobar la autenticidad del documento, sin conservar una copia íntegra de este.

“Otro caso que también es una ventaja y otorga seguridad es que el ciudadano tiene el control directo, va a poder decidir qué atributos compartir del documento de identidad. Si quiero entrar a un baile, quiero comprar bebidas alcohólicas, no te comparto la totalidad de la información, sino aquel atributo que realmente sea necesario”, explicó.

La funcionaria también destacó que las billeteras digitales gubernamentales ofrecen un “mecanismo de identidad único y seguro que no persigue fines comerciales ni publicitarios”, a diferencia de otros servicios tecnológicos. “Es un proyecto que posiciona al país en un lugar de relevancia a nivel internacional”, destacó.

La propuesta se enmarca en la estrategia de transformación digital que impulsa el gobierno, con el objetivo de acercar los servicios públicos a la ciudadanía y simplificar los trámites. En ese sentido, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que “un Estado más moderno no es el que tiene más tecnología, sino el que está más cerca de las personas, entiende mejor lo que necesitan y responde”. A su vez, Agesic trabaja en una propuesta normativa para regular el uso de inteligencia artificial en la administración pública y avanza en el desarrollo de servicios estatales a través de aplicaciones de mensajería como Whatsapp.

Una iniciativa “prioritaria”

Por su parte, el director de la DNIC, Ignacio González, sostuvo que la incorporación del documento digital representa un cambio “muy importante” para el organismo, que desde su creación, en 1978, ha trabajado con documentos de identidad en soporte físico.

“Para nosotros es un antes y un después. Representa un proyecto ambicioso. Creemos que no nos podemos quedar atrás, que tenemos que modernizarnos. Es un proyecto prioritario para nosotros”, afirmó.

González indicó que dos aspectos centrales del proyecto son la accesibilidad y la seguridad. “Este documento representará nuestra identidad, la posibilidad de hacer cualquier trámite de trabajo, salud, educación o para sacar un préstamo. Le damos la misma importancia a lo que es el documento físico”, remarcó.

Frente a esa situación, sostuvo que la identidad digital será “segura y accesible” para que pueda ser utilizada por personas de todas las edades. También remarcó que no debe sustituir necesariamente al documento físico, sino ofrecer una alternativa para quienes quieran utilizarla.

Seguridad

Uno de los aspectos vinculados a la seguridad será qué ocurre si una persona pierde el celular o se lo roban. Según explicó González, el sistema contará con un mecanismo de validación en línea que permitirá comprobar en tiempo real si el documento continúa vigente.

Si el usuario sufre el robo o extravío del teléfono y realiza la denuncia policial correspondiente, la información impactará en el sistema de la DNIC y la credencial digital será revocada inmediatamente.

“En forma inmediata, ese documento de identidad digital que está en ese celular cae, es revocado”, explicó. Según sostuvo, esto permitirá dar tranquilidad y confianza a las personas que opten por utilizar el nuevo documento.

“Esa facilidad de tener en el celular el documento de identidad digital y poder acceder a todos los trámites en línea, ya sea en organismo público o privado, es fundamental. Hoy por hoy me podré olvidar de la billetera, de la llave, del saco, pero el celular no nos olvidamos porque tenemos todo, nuestro trabajo, nuestras cuentas, nuestras fotos”, concluyó.

Un nuevo ecosistema

El gerente de identidad electrónica de Agesic, Juan Pablo García, explicó que la identidad digital forma parte de un sistema más amplio de credenciales verificables, una tecnología que busca modificar la forma en que se emiten, almacenan y presentan documentos digitales.

Según detalló, Uruguay adoptó una norma utilizada por países como los de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia y Corea del Sur, que establece estándares y protocolos de seguridad para este tipo de documentos. García señaló que uno de los cambios centrales es que las personas “tenemos nuestras credenciales en nuestras billeteras, en nuestro poder, y nosotros decidimos cuándo, dónde y a quién presentarlas”, afirmó.

Esto también permite reducir la concentración de información personal en grandes bases de datos. “Eso protege mucho la privacidad y, además, empieza a reducir la cantidad de bases de datos”, sostuvo.

El jerarca destacó que el sistema no se limitará al documento de identidad, sino que podrá incorporar otras credenciales, como la libreta de conducir, el carné de vacunas o títulos universitarios. La idea es que distintos organismos puedan emitir documentos en formato digital y que empresas e instituciones desarrollen mecanismos para validarlos.

En ese sentido, explicó que existen tres actores centrales en este ecosistema: los emisores, que son las organizaciones habilitadas para expedir las credenciales; los titulares, que son las personas que las almacenan y deciden cuándo presentarlas, y los validadores, que son quienes comprueban su autenticidad.

García adelantó que el objetivo es comenzar el año próximo una discusión para desarrollar un ecosistema de credenciales verificables a escala nacional, con participación de las distintas organizaciones involucradas.

La mirada del Ministerio del Interior

Desde el Ministerio del Interior, el asesor en tecnologías Enzo Coppes planteó que la identidad digital también puede contribuir a las políticas de seguridad pública, al facilitar la identificación de personas y mejorar la interoperabilidad entre organismos. “La identidad digital es un elemento potenciador de todo lo que es el plan nacional de seguridad pública”, remarcó.

El funcionario sostuvo que la herramienta permitirá fortalecer los procedimientos policiales, tanto en operativos como en controles migratorios y en la identificación de personas en espacios públicos y eventos deportivos. Como ejemplo, mencionó situaciones en las que una persona proporciona una identidad que no le corresponde y cuya verdadera identidad se descubre posteriormente en una instancia judicial.

Para Coppes, contar con mecanismos de verificación más ágiles puede reducir ese tipo de situaciones y brindar mayores garantías en los procedimientos. También consideró que la identidad digital puede facilitar trámites en todo el Estado y en el sector privado al permitir una mayor interoperabilidad entre instituciones. “El Estado moderno no es el que lleva el mayor control sobre las personas, sino aquel que conjuga la seguridad y sus derechos”, concluyó.