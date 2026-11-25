El organismo trabaja en una propuesta normativa que prevé elevar al Poder Ejecutivo y realizó pruebas para acceder a servicios públicos desde aplicaciones de mensajería.

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La incorporación de inteligencia artificial (IA) a la administración pública, la regulación de su uso y la integración de los servicios digitales forman parte de la agenda que la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) busca impulsar para los próximos años.

Entre las iniciativas en desarrollo se encuentran una propuesta normativa para establecer garantías en el uso de estas tecnologías y pruebas para que los ciudadanos puedan acceder a servicios estatales desde aplicaciones como Whatsapp.

Durante el encuentro “Agesic 2026, innovación y confianza para el desarrollo digital”, realizado este miércoles, integrantes del Consejo Directivo Honorario y autoridades del organismo presentaron las líneas de trabajo para avanzar hacia un nuevo modelo de Estado, con mayor capacidad de coordinación, servicios digitales integrados y herramientas que permitan responder a las necesidades de las personas.

Uno de los anuncios estuvo a cargo de Diego Pastorín, integrante del Consejo Directivo Honorario de Agesic, quien adelantó que el organismo trabaja en una “agenda importante” con la que busca marcar un “punto de inflexión” durante este período de gobierno. Entre sus principales líneas de trabajo, señaló que se están elaborando borradores para establecer un marco normativo que regule el uso de la inteligencia artificial en la administración pública.

“Estamos creando un marco normativo que dé una garantía de trabajo a toda nuestra administración pública. Estamos elaborando borradores de trabajo, hemos recibido el aporte de distintos organismos y creemos que próximamente vamos a estar en condiciones de presentar y elevar al Poder Ejecutivo”, afirmó.

Pastorín aclaró que la iniciativa tendrá un carácter “proinnovación” y que no busca obstaculizar la incorporación de nuevas tecnologías, sino establecer garantías para que su utilización no vulnere derechos. Agregó que las herramientas deberán ser transparentes y que su utilización tendrá que ajustarse a las garantías que establece la legislación uruguaya.

“La idea es que Uruguay sea uno de los primeros países en la región en tener una norma para el uso de la IA en la administración pública”, planteó.

Trámites desde Whatsapp

Otra de las líneas de trabajo presentadas apunta a modificar la forma en que las personas acceden a los servicios públicos. Jorge Abín, integrante del Consejo Directivo Honorario de Agesic, explicó que el organismo hizo pruebas para brindar servicios estatales desde Whatsapp y para interactuar con aplicaciones que permitan iniciar o gestionar trámites mediante conversaciones. “Estamos trabajando en esa dirección, que se basa en identidad, credenciales verificables y billeteras electrónicas”, destacó.

La propuesta busca superar un modelo en el que cada institución ofrece sus propios servicios digitales de manera separada y obliga a los ciudadanos a identificar qué organismo debe atender cada necesidad.

El objetivo es avanzar hacia una “plataforma de interoperabilidad”, es decir, un ecosistema de gobierno digital que conecte a los organismos de la administración central, los gobiernos departamentales y otras instituciones públicas. También se busca que el sector privado pueda aprovechar esa integración para simplificar operaciones que requieren interactuar con diferentes dependencias estatales.

Abín señaló que las pruebas muestran posibilidades de conectar servicios existentes con nuevas interfaces de interacción. Sin embargo, no anunció una fecha de implementación general ni detalló qué trámites estarán disponibles.

Un Estado que se anticipe a las necesidades

La directora ejecutiva de Agesic, Cristina Zubillaga, planteó que el objetivo de la transformación digital debe ser construir un Estado capaz de organizar sus servicios a partir de las situaciones que atraviesan las personas, en lugar de obligarlas a identificar qué organismo debe atender cada necesidad.

Durante su exposición, imaginó que una persona que pierde su empleo pueda acceder a una herramienta disponible las 24 horas, consultar qué prestación le corresponde, conocer los trámites que debe realizar y recibir información sobre oportunidades de capacitación y ofertas laborales.

También mencionó situaciones como un embarazo, una jubilación, el inicio de un emprendimiento o una mudanza, en las que diferentes instituciones deberían coordinar sus servicios para ofrecer respuestas integradas.

Para avanzar en esa dirección, destacó la importancia de contar con una plataforma de interoperabilidad, datos seguros, credenciales verificables y documentos electrónicos de identidad.

Zubillaga señaló que Agesic trabaja en una iniciativa para reunir las distintas posibilidades de capacitación disponibles y facilitar que las personas puedan identificarlas según sus necesidades.

En materia de identidad digital, mencionó el trabajo conjunto con el Ministerio del Interior para desarrollar el documento nacional electrónico de identidad y la posibilidad de incorporar otras credenciales, como la libreta de conducir y documentos vinculados con la salud y la vacunación.

La jerarca también destacó la importancia de fortalecer las capacidades digitales de la ciudadanía, especialmente entre las personas mayores, y de garantizar que puedan utilizar las nuevas herramientas de manera segura. Zubillaga señaló que el gobierno pretende que Uruguay sea visto hacia 2040 como un “país que aprende, innova y aprovecha la tecnología”.

En la misma línea, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que “un Estado más moderno no es el que tiene más tecnología, sino el que está más cerca de las personas, entiende mejor lo que necesitan y responde a tiempo”.

En ese sentido, consideró que “la transformación digital es una agenda del país, no una agenda tecnológica más”.