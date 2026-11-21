La ministra Cardona anunció que se instalarán unos 300 puntos de carga de cara al verano y advirtió sobre otro desafío: los robos de mangueras, que aumentaron en unos 1.000 casos respecto del año anterior.

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Uruguay está comenzando a exigir respuestas en distintos frentes. La expansión de las ventas obliga a acelerar la instalación de puntos de carga, adaptar edificios que no fueron diseñados para esta tecnología y revisar el papel de las estaciones de servicio en un mercado que empieza a cambiar.

Ante este escenario, el Ministerio de Industria, Energía y Minería trabaja para ampliar la infraestructura y facilitar el acceso a la carga. La ministra Fernanda Cardona exhortó el 12 de noviembre a UTE a instrumentar un proyecto prioritario para fortalecer el servicio, especialmente de cara a la temporada turística. En paralelo, el gobierno negocia acuerdos con centros comerciales y empresas de transporte para aprovechar instalaciones existentes, busca incorporar a las estaciones de servicio y prepara una reglamentación específica para la carga de vehículos eléctricos en edificios.

“Estamos mirando de manera específica el tema de la temporada, para que se dé de la manera más fluida posible. Lo hablamos con el presidente de la República. Tenemos estas tres semanas para terminar y que realmente los cargadores estén”, explicó Cardona a la diaria.

La planificación para 2026 contempla la instalación de 315 cargadores adicionales a los que ya estaban disponibles en diferentes departamentos. Según los datos de la ministra, el año comenzó con 553 puntos de carga en el país, más de 300 de corriente continua –que permiten cargas rápidas– y el resto de corriente alterna, de carga más lenta. La previsión es terminar el año con aproximadamente 870 cargadores en la red de UTE.

El objetivo es reforzar especialmente los departamentos que reciben mayor movimiento durante el verano, como son Rocha, Maldonado, Canelones y Colonia.

“Hay un consenso de diferentes actores públicos y privados para asegurarnos de que realmente la temporada esté cubierta para la ciudadanía, considerando que hubo un incremento en la venta de los vehículos”, afirmó Cardona, y remarcó que el objetivo es que la gente se “sienta acompañada” en el verano y que la carga “no se vea comprometida”.

En la misma línea, el gerente general de UTE, Luis García, aseguró a la diaria que la empresa está acelerando la expansión de la red pública de carga para acompañar el crecimiento de los vehículos eléctricos. Indicó que la mitad de los puntos de carga previstos para este año ya están operativos, y en este mes y medio que queda antes de la temporada de verano van a “complementar una serie de trabajos importantes” para llegar a los otros puntos de carga planificados.

En Rocha, donde actualmente hay 30 puntos de carga, UTE instalará otros 30 en las próximas semanas, lo que permitirá duplicar la infraestructura disponible.

Cifras

El crecimiento de la movilidad eléctrica también se refleja en las cifras de ventas. Entre enero y octubre de 2026 se comercializaron unos 23.581 vehículos livianos 100% eléctricos, frente a 10.894 en el mismo período del año anterior, lo que supuso un aumento interanual del 116%, según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay.

Cardona señaló que en Uruguay circulan 47.000 vehículos eléctricos, que representan una proporción todavía “pequeña” de un parque automotor de aproximadamente 1,5 millones de unidades.

Frente a esta situación, el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), Diego Oroño, dijo a la diaria que Uruguay está “corriendo de atrás” ante el avance de las ventas de los vehículos eléctricos y dijo que el país tiene que salir a instalar los cargadores de “apuro”. Propuso que se realice un “plan nacional de infraestructura de carga” para compensar la expansión de los vehículos eléctricos. “Seguramente este verano veremos alguna congestión en los centros turísticos, el verano pasado ya sucedió, en particular en Punta del Este, pero puede extenderse a Rocha, Piriápolis o a La Paloma”, dijo.

Para Federico Arismendi, ingeniero y cofundador de Faraday Lab, el principal desafío de Uruguay radica en que los vehículos y los cargadores demandan cada vez más potencia, lo que obliga a reforzar las redes eléctricas, los transformadores y las conexiones.

Como ejemplo, señaló que ya existen equipos de carga de unos 600 kilovatios, mientras que un edificio de cinco apartamentos puede demandar alrededor de 150 kilovatios. Además, indicó que se están diseñando cargadores que superarán el megavatio de potencia. “La demanda en potencia es bastante importante y es un poco lo que marca el desafío a nivel de infraestructura. Es un cambio muy rápido respecto de la capacidad que tenemos de responder”, sostuvo, remarcando que suponen modificaciones “muy costosas que requieren mucha planificación”.

Hurtos

Además de la expansión en la venta de vehículos eléctricos, el gobierno debe enfrentar un problema que comenzó a afectar el funcionamiento de los cargadores públicos: el robo de sus mangueras. Cardona informó que, al comparar el año móvil de 2026 con el de 2025, se registraron unos 1.000 hurtos más de mangueras, que contienen cobre. Cada manguera sustraída representa para UTE un costo de unos 3.000 euros, señaló.

Frente a esta situación, se conformó una mesa de trabajo con participación de UTE, Antel, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para analizar las causas y buscar soluciones. “Buscamos poder llegar a 2027 a 1.000 puntos de carga más y por eso buscamos lugares donde realmente sea más engorroso el hurto”, señaló Cardona.

Shoppings y otras empresas

Una de las principales apuestas del Ejecutivo es ampliar la red mediante acuerdos con empresas privadas que ya cuentan con instalaciones de carga. La ministra explicó que mantuvo reuniones con shoppings para avanzar en un acuerdo que permita utilizar sus estacionamientos y cargadores durante la noche, cuando los shoppings cierran y esos espacios quedan disponibles.

“El acuerdo prontamente lo vamos a poner a disposición del público. Estamos viendo la posibilidad de que la gente de la zona pueda tener un lugar de carga que sea más seguro. De alguna manera es un ganar-ganar, porque la ciudadanía tiene más puntos de carga y hay más seguridad”, sostuvo.

La iniciativa también busca aprovechar la infraestructura de Cutcsa. La empresa cuenta con instalaciones en su planta de Añón, en Villa Española, donde carga sus ómnibus durante la noche. El planteo es utilizar esos puntos durante el día para vehículos particulares, en un esquema complementario al funcionamiento de la compañía. Según Cardona, el acuerdo está prácticamente pronto y se presentaría durante la segunda semana de diciembre.

Otra línea de trabajo involucra a Ancap y sus estaciones de servicio. El ministerio está identificando varios puntos estratégicos, especialmente sobre la ruta interbalnearia hacia el este, para ampliar la disponibilidad de cargadores antes del comienzo de la temporada turística.

Acciones de UTE

Desde UTE, García explicó que la planificación de las nuevas instalaciones se basa en los datos de uso de la red y en las proyecciones sobre la cantidad de vehículos eléctricos que circularán en el país. “La perspectiva que hay para el año que viene es que se van a instalar 400 puntos de carga más”, adelantó. Para concretar esas obras, la empresa coordina con las intendencias y con privados que ofrecen predios para instalar los equipos.

El jerarca advirtió que la expansión requiere una planificación anticipada, porque la compra y la instalación de los cargadores llevan tiempo. “Prácticamente un año antes de que se instalen, ya tenemos que ir gestionando las compras necesarias del equipamiento”.

En ese sentido, UTE busca ampliar la cooperación con operadores privados y estaciones de servicio. García explicó que se están preparando convenios para quienes se incorporan como operadores de puntos de carga y que la empresa trabaja en distintas modalidades de colaboración.

Una reglamentación para cargar en edificios

Otro de los desafíos que el gobierno busca abordar es la instalación de cargadores en edificios públicos y privados. Actualmente, 80% de las personas que tienen vehículos eléctricos los carga en su domicilio, mientras que 20% recurre a puntos de carga en la vía pública. Sin embargo, quienes viven en apartamentos pueden encontrar dificultades para adaptar las instalaciones eléctricas de sus garajes.

Cardona adelantó que la Dirección Nacional de Energía comenzó a trabajar con la Dirección Nacional de Bomberos en una reglamentación específica. El acuerdo, que se presentaría en los primeros días de diciembre, busca establecer condiciones para realizar las instalaciones y contemplar los riesgos de seguridad. “Nos mandan imágenes en las que la gente saca un alargue común y corriente. Eso puede afectar al coche y a la batería, además de comprometer la seguridad, porque el alargue no soporta lo que implica la carga de la movilidad eléctrica”, afirmó.

El gobierno también comenzó a dialogar con la Cámara de la Construcción para que los nuevos edificios contemplen desde el diseño la infraestructura necesaria para instalar cargadores.

Por su parte, Arismendi dijo que en el caso de los edificios antiguos la instalación de carga resulta “bastante dificultosa”. Según las estimaciones de Arismendi, un cargador cuesta entre 500 y 600 dólares, mientras que la instalación eléctrica puede tener un costo similar o incluso superior. En algunos edificios, la adaptación puede superar los 3.000 dólares por punto.

A esto se suma otro problema: qué sucede si varios vecinos conectan sus vehículos al mismo tiempo. Si la instalación no cuenta con un sistema que gestione y distribuya la potencia disponible, puede producirse una sobrecarga, advirtió.