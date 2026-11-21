El avance de los vehículos eléctricos comienza a generar tensiones en la industria de los combustibles. La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) advierte que la transformación del parque automotor ya está afectando la rentabilidad de algunas estaciones de servicio y reclama medidas para acompañar la reconversión. Según sus estimaciones, si continúa esta tendencia, podrían perderse unos 1.000 puestos de trabajo y cerrar 100 empresas en el mediano plazo.

Federico de Castro, gerente general de la Unvenu, afirmó a la diaria que el impacto ya se observa especialmente en estaciones ubicadas en zonas como Carrasco, Punta Gorda y el corredor hacia Punta del Este, donde la presencia de vehículos eléctricos es mayor. “Lo vemos con una preocupación enorme. Si vos vendés nafta y tus clientes dejan de comprarla, claramente tenés un horizonte complicado”, sostuvo.

Por su parte, Cardona reconoció que el crecimiento de los vehículos eléctricos ya está afectando la venta de algunas estaciones de servicio y sostuvo que el gobierno busca generar herramientas, en conversación con la Unvenu, la Dirección Nacional de Energía y UTE, para que el sector pueda adaptarse a la transición.

Para el presidente de Auder, las estaciones de servicio deberían tener un papel central en la expansión de la carga rápida en la vía pública. A su entender, cuentan con infraestructura, servicios y condiciones de seguridad que las convierten en lugares adecuados para recibir a los usuarios mientras cargan sus vehículos.

Oroño propuso facilitar los trámites para que las estaciones puedan instalar cargadores, establecer una vía rápida para solicitar potencia a UTE y otorgar beneficios a quienes inviertan en esta infraestructura. También consideró que las nuevas estaciones deberían incorporar cargadores desde su diseño.

Mientras tanto, el cofundador de Faraday Lab sostuvo que uno de los obstáculos está en las condiciones económicas para que las empresas privadas puedan ofrecer el servicio. Arismendi consideró que es necesario revisar el esquema tarifario de UTE para quienes quieran instalar cargadores.

“Hoy no hay una tarifa adecuada para las empresas que quieran colocar cargadores para los usuarios finales”, planteó. Explicó que el componente de potencia tiene un peso elevado en los costos y que la diferencia entre la tarifa que pagan las empresas por la energía y el precio al que pueden ofrecer el servicio es reducida.

De Castro cuestionó el ritmo y la forma en que se está desarrollando la transición. A su entender, los incentivos a la movilidad eléctrica no están acompañados por medidas suficientes para facilitar la reconversión de las empresas que dependen de la venta de combustibles.

“Este avance caótico en la electromovilidad o poco planificado es una acción concreta del gobierno. El sector que yo represento no es que se está muriendo, lo están matando las decisiones de gobierno. Lo que hay es un incentivo enorme a la electromovilidad”. Consideró que con estas acciones el Estado subsidia al ciudadano que se puede comprar un Tesla y “castiga al que anda en un auto común y corriente a combustión”. “No estoy en contra de que se subsidie el Tesla, pero dejen de castigar al que anda en un auto común”, afirmó.

El gerente general de la Unvenu dijo que las estaciones enfrentan dificultades para instalar cargadores. Afirmó que el sector lleva un año y medio intentando avanzar en esa dirección, pero que todavía enfrenta incertidumbre sobre los costos de las inversiones y la potencia que UTE debería suministrar. También señaló que la instalación de cargadores públicos por parte de la empresa estatal puede generar condiciones de “competencia desigual” para los privados.

“Nos hemos encontrado con un muro en UTE y la verdad es que no se sabe ni cuánto sale hacer una inversión. El desarrollo tiene que planificarse. Lo bueno es que todavía estamos a tiempo de planificarlo, pero hay que sentarse y hacerlo”, concluyó.