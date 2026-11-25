Uruguay pasó de 45% a 94% de hogares con internet, mientras que el BPS redujo de 50 a 15 minutos el tiempo de algunas gestiones jubilatorias. Sánchez destacó los avances y afirmó que la transformación digital es una “agenda país”.

¿Cómo será el Estado uruguayo en las próximas décadas? ¿De qué manera cambiará su relación con las personas cuando la inteligencia artificial (IA), la automatización y el uso de datos transformen la forma de trabajar, producir y acceder a los servicios públicos? Esas son algunas de las preguntas que, según el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, orientan las decisiones del gobierno en materia de transformación digital.

Durante la apertura del evento “Agesic 2026, innovación y confianza para el desarrollo digital”, el jerarca planteó que el desarrollo tecnológico no puede convertirse en un objetivo en sí mismo, sino que debe estar al servicio de mejorar la vida de las personas. Para ilustrarlo, recuperó una reflexión del expresidente José Mujica durante la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuando sostuvo que el desarrollo no consiste solamente en sumar riquezas o aumentar el consumo, sino que es la “lucha por la felicidad humana”.

A partir de esa idea, Sánchez sostuvo que Uruguay necesita pensar cómo poner el desarrollo, la tecnología y la innovación al servicio de la ciudadanía. “Cómo ponemos el desarrollo, la tecnología y la innovación al servicio de mejorar la vida a la gente es parte de lo que inspira una política pública que estamos tratando de construir a lo largo de mucho tiempo, que implica la digitalización del Estado, la innovación y, por supuesto, hoy ante una tecnología tan disruptiva como la inteligencia artificial”, afirmó. En ese escenario, consideró que “la transformación digital es una agenda del país, no una agenda tecnológica más”.

“El gran cambio que tenemos que dar en la administración pública es bajar la transformación digital a algo profundamente humano, que cada proceso lo simplifiquemos para hacerles la vida un poco más fácil a las personas. Que el tiempo que ahorra el Estado sea tiempo que gana la gente para vivir mejor, para disfrutarlo en lo que quiera”, afirmó.

Sánchez sostuvo que “un Estado más moderno no es el que tiene más tecnología, sino el que está más cerca de las personas, entiende mejor lo que necesitan y responde a tiempo”. Asimismo, dijo que esa transformación plantea “enormes desafíos” para proteger derechos, evitar nuevas desigualdades, garantizar la transparencia y mantener el control humano sobre las decisiones.

Acciones del gobierno

Uno de los cambios que el jerarca proyectó para las próximas décadas es una transformación en la forma en que la ciudadanía se relaciona con la administración pública. “No solo debemos prepararnos para el futuro, sino que debemos ser capaces de construirlo colectivamente. ¿Qué significa todo esto en la vida concreta de la gente? Es la otra pregunta que tenemos que respondernos. Pensemos en alguien que está esperando su jubilación. Para esa persona, que el trámite demore meses, que tenga que ir varias veces a una oficina, que no encuentre respuesta no es un problema administrativo, es un problema de su propia vida y de su futuro, de sus anhelos y de sus miedos, de sus temores”, afirmó.

En lugar de que las personas deban identificar qué organismo les corresponde, conocer sus procedimientos y recorrer distintas oficinas para resolver una necesidad, planteó que el Estado debería organizar sus servicios a partir de las situaciones que atraviesan los ciudadanos. Sánchez puso como ejemplo los avances alcanzados en el Banco de Previsión Social (BPS), ya que entre mayo de 2025 y febrero de 2026 los trámites atrasados pasaron de 58.000 a 13.000, lo que supuso una reducción de 77%. Además, una mejora tecnológica desarrollada por funcionarios del organismo redujo de 50 a 15 minutos el tiempo de atención para el reconocimiento de años de trabajo y la gestión de la jubilación común.

El jerarca señaló que en 2025 se otorgaron 6.723 jubilaciones más que en 2024 y vinculó ese resultado con la mejora de la eficiencia y la gestión. “Eso es lo que pasa cuando la tecnología se pone al servicio de un problema real”, afirmó. Como ejemplo, propuso imaginar qué ocurriría cuando nace un hijo. Recordó que hace 15 años uno de los avances que se destacaban en Uruguay era que los niños nacidos en el Pereira Rossell pudieran salir del hospital con su cédula de identidad.

El paso siguiente, planteó, sería que todos los organismos vinculados con la atención de la primera infancia estuvieran coordinados para que las familias recibieran información sobre sus derechos, oportunidades y prestaciones sin tener que recorrer distintas instituciones. “Tenemos que pensar en resolver esos problemas. Yo creo que tenemos que pasar de un Estado al que las personas tienen que entender para poder hacer sus trámites a un Estado que entiende a las personas y las ayuda”, remarcó.

Inteligencia artificial

El planteo adquiere particular relevancia ante el avance de la IA, una tecnología que, según señaló, está modificando la forma en que las personas viven, trabajan, producen y aprenden, y cuyo alcance todavía no se dimensiona completamente. “El desafío no es solamente incorporar IA a la administración pública; es saber para qué la queremos, es saber, en definitiva, dónde aporta más valor y qué responsabilidad asumimos al utilizarla”, reflexionó.

Uno de los desafíos que Sánchez identificó para los próximos años es evitar que la expansión de la IA profundice las desigualdades existentes. Según datos de la última Encuesta de Usos de Tecnologías de la Información y la Comunicación, correspondiente a 2024, tres de cada diez internautas uruguayos ya habían utilizado herramientas de IA generativa. Sin embargo, su adopción presenta diferencias importantes según la edad y el nivel educativo.

Entre los internautas de 14 a 19 años, el uso alcanzaba a 73%, mientras que entre los mayores de 64 años era de apenas 6%. También existían diferencias según la formación: casi la mitad de quienes tenían un nivel educativo alto había utilizado estas herramientas, frente a 11% entre quienes tenían un nivel educativo bajo. “Si no trabajamos con políticas públicas que permitan desarrollar y cerrar estas brechas, evidentemente, la tecnología y las posibilidades de IA las seguirán ensanchando en aras de la desigualdad y no de la construcción de mayor igualdad”, advirtió.

El jerarca también hizo referencia a los cambios que se producirán en el mercado laboral. Citó una estimación de la Organización Internacional del Trabajo según la cual uno de cada cuatro trabajadores del mundo se desempeña en una ocupación con algún grado de exposición a la IA generativa. La mayoría de esos empleos, agregó, no necesariamente desaparecerá, sino que se transformará.

Por eso, consideró que estos cambios deben gestionarse desde las políticas públicas mediante el diálogo social y la formación. La posibilidad de aprender a lo largo de toda la vida será, desde su perspectiva, una condición para que las personas puedan participar en una sociedad en la que la tecnología tendrá una presencia cada vez mayor.

Los antecedentes

Sánchez sostuvo que Uruguay cuenta con una trayectoria de políticas de digitalización, gobierno electrónico e innovación que se mantuvieron a lo largo de diferentes administraciones. Destacó que ese proceso requirió decisiones, inversión, esfuerzo y continuidad política.

Entre los antecedentes mencionó el Plan Ceibal, que permitió llevar tecnología a las escuelas y ampliar el acceso al conocimiento. Recordó que, en 2010, el 45% de los hogares uruguayos tenía conexión a internet, mientras que actualmente la proporción alcanza el 94%.

También señaló que todos los trámites de la administración central pueden iniciarse en línea, que 95% de los uruguayos tiene al menos un evento registrado en su historia clínica electrónica nacional y que Identidad Uruguay permite acceder a los servicios estatales mediante una identidad digital única.

A su juicio, estos avances explican parte del reconocimiento internacional del país. Recordó que Uruguay ocupa el puesto 25 entre 193 países en el índice de gobierno digital de Naciones Unidas de 2024, el primer lugar de América Latina y el Caribe. También mencionó que se ubica tercero en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial y que integra Digital Nations, una red que reúne a los gobiernos digitales más avanzados del mundo.

“Esto no es poca cosa, se construyó entre muchas personas. […] Tenemos que, en definitiva, asumir que la tecnología abre posibilidades, pero las decisiones siguen siendo nuestras. Pepe [Mujica] decía que no podemos renunciar a la ciencia, a la tecnología y a la posibilidad de que los pueblos vivan mejor. Pero esas posibilidades por sí solas no definen el rumbo; el rumbo lo definimos nosotros”, destacó.

En ese sentido, recordó que en 2023 se encomendó a Agesic la elaboración de una estrategia nacional de datos y de IA basada en principios de equidad, no discriminación, transparencia, rendición de cuentas y respeto a la dignidad humana. De ese proceso surgieron la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030 y la Estrategia Nacional de Datos al 2030, construidas con aportes de alrededor de 100 personas provenientes del Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil.

También mencionó el Decreto 276, de diciembre de 2025, que reglamentó los entornos controlados de prueba, espacios para experimentar con datos e IA bajo supervisión pública y con evaluación de impacto en materia de datos personales. Según explicó, esas experiencias no pueden establecer excepciones que vulneren la Constitución ni la ley.

A su vez, recordó que desde 2008 Uruguay cuenta con una ley de protección de datos personales que reconoce el derecho de las personas a no quedar sometidas a decisiones que produzcan efectos significativos y que estén basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, así como a conocer los criterios utilizados para adoptarlas.

Sin embargo, consideró que el desarrollo todavía es incipiente. Según el relevamiento realizado por Agesic a mediados de 2024, los organismos que respondieron habían reportado 27 iniciativas de IA, pero solamente ocho estaban en funcionamiento.

Para Sánchez, el desafío es avanzar en gobernanza, desarrollar capacidades, coordinar esfuerzos y generar confianza para que la incorporación de estas herramientas tenga una orientación clara. “Frente a la inteligencia artificial, no podemos dejar que las cosas sucedan y adaptarnos después. Tenemos que comprender los cambios, participar en ellos y orientar su desarrollo”, concluyó.