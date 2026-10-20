Uruguay integra el grupo de países pioneros en IA y lidera la adopción empresarial en la región, según estudio

El país obtuvo 67 puntos y se ubicó tercero, detrás de Chile y Brasil. El informe destaca sus capacidades en conectividad e investigación, así como el mayor nivel regional de adopción de IA entre las empresas.

Uruguay se ubicó en el tercer lugar de América Latina y el Caribe en desarrollo de inteligencia artificial (IA), detrás de Chile y Brasil, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, publicado este martes por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El país obtuvo 67 puntos sobre 100 y quedó dentro del grupo de países que el informe clasifica como “pioneros”, por superar los 60 puntos.

El informe destacó que Uruguay combina una amplia cobertura de conectividad, capacidades científicas consolidadas y un ecosistema de desarrolladores que sobresale por su producción de código abierto.

Además, lidera la región en adopción empresarial de IA: el 16,5% de las empresas uruguayas incorporó estas herramientas. Estos resultados posicionan al país entre los ecosistemas de IA más avanzados de la región, aunque el desafío es transformar esas capacidades en mayor innovación, productividad y desarrollo económico.

Chile encabezó la clasificación, con 71,4 puntos, seguido por Brasil, con 68,4. Uruguay, que quedó tercero, alcanzó 61 puntos en factores habilitantes, 65,1 en investigación, desarrollo y adopción, y 79,4 en gobernanza.

En materia de factores habilitantes -que comprenden infraestructura, datos y talento humano-, Uruguay y Chile son los únicos países que superaron los 60 puntos. En infraestructura, Uruguay alcanzó 67,5 puntos, por detrás de Brasil, con 72,2, y por delante de Chile, con 64,5.

“Países con alta capacidad de infraestructura (sobre 60 puntos): son aquellos que cuentan con las mejores capacidades de infraestructura, lo que les permite una base sólida para el desarrollo y adopción de tecnología”, destacó el reporte.

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) es elaborado desde el 2023. En esta oportunidad, examinó los ecosistemas de IA de 20 países de América Latina y el Caribe e incorporó por primera vez una comparación con Alemania, España, Estonia, Portugal y Singapur.

Infraestructura, condiciones energéticas e investigación

El desempeño uruguayo se destaca especialmente en infraestructura y conectividad. Según el ILIA, el país tiene la mayor cobertura de población con acceso a redes 5G de los 20 países analizados, con un 93,7%, frente a un promedio regional de 28%. También registra un 92% de población usuaria de internet, por encima de la media latinoamericana, que alcanza el 80%.

El informe también destaca las condiciones energéticas del país como una ventaja para el desarrollo de la inteligencia artificial. “Las energías renovables constituyen uno de los activos sobre los que América Latina y el Caribe pueden construir su desarrollo en inteligencia artificial”, señaló el documento. En ese sentido, mencionó a Uruguay entre los países cuya participación de fuentes limpias en la matriz eléctrica supera la de Portugal, el país extrarregional con mayor presencia de energías renovables entre los analizados.

Otra de las fortalezas uruguayas está en la investigación científica y el desarrollo tecnológico. El país obtuvo 67 puntos en investigación en IA y avanzó tres posiciones en la dimensión de investigación, desarrollo y adopción respecto de la edición anterior del índice. En esta última alcanzó 65,1 puntos y pasó a integrar, junto con Chile y Brasil, el grupo de países con alto desempeño.

“La capacidad científica en inteligencia artificial continúa fortaleciéndose en América Latina y el Caribe. Sin embargo, estos avances siguen concentrándose en un grupo reducido de ecosistemas como Chile y Uruguay, con comunidades científicas consolidadas, producción sostenida y presencia internacional”, indicó el estudio.

Desarrollo tecnológico y adopción de IA

El documento también destaca el desempeño uruguayo en el desarrollo de tecnología. “Uruguay lidera gracias a la fortaleza de su ecosistema de desarrolladores y la calidad de su producción open source”, afirmó al analizar las distintas vías de innovación tecnológica.

En cuanto al uso de estas herramientas, Uruguay también se encuentra entre los países con mayor adopción de inteligencia artificial generativa. El 20,9% de la población de entre 15 y 64 años utiliza activamente estas herramientas, por encima del promedio regional de 16,1%. Costa Rica encabeza este indicador, con 25,1%.

En materia educativa, Uruguay también aparece entre los países mejor posicionados de la región. El ILIA destacó que el país incorporó contenidos de inteligencia artificial en los lineamientos curriculares de enseñanza secundaria.

Además, obtuvo 60,5 puntos en alfabetización en IA, por encima del promedio regional de 47,3. Este indicador considera la formación en ciencias y computación, las competencias en inglés y la presencia de contenidos relacionados con la inteligencia artificial en la educación.

Empresas

Uruguay también se encontró entre los países de América Latina y el Caribe con mayores niveles de adopción empresarial de IA, junto con Chile, Brasil y Colombia. Sin embargo, la incorporación de esta tecnología todavía es limitada en el conjunto de la región: el promedio simple de las estimaciones nacionales indica que el 9,1% de las empresas ha adoptado IA.

El informe advirtió que la adopción varía considerablemente según el tamaño de las compañías. En América Latina y el Caribe, el 27,6% de las grandes empresas habría incorporado IA en sus procesos productivos, frente al 12,8% de las medianas y el 6,8% de las pequeñas. En los países extrarregionales utilizados como referencia, los porcentajes alcanzan el 66%, el 41% y el 24%, respectivamente.

“Hay una incorporación todavía limitada de estas tecnologías en el sector productivo. (...) La región enfrenta así una doble brecha: adopta menos IA en todos los tamaños de empresa y la distancia se profundiza entre las más pequeñas, que además constituyen la mayor parte de su tejido productivo. (...) El desafío es doble: aumentar la adopción y evitar que las empresas más pequeñas se queden atrás”, se señala en el informe.

Uruguay lidera la adopción de IA en la región, tanto en las grandes, medianas como en las pequeñas empresas, con un 49,8%, 23,0% y 12,2% respectivamente. A nivel general, el 16,5% de las empresas uruguayas incorporó esta tecnología, el porcentaje más alto de la región. Le siguen Chile, con un 13,5%; Brasil, con un 13,0%; y Colombia, con un 12,7%.

La situación en América Latina

A nivel regional, el reporte remarcó que la conectividad ya no es suficiente para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial: América Latina y el Caribe necesitan articular infraestructura, investigación, talento y políticas públicas para convertir estas tecnologías en innovación y desarrollo.

En el informe se señala que la región debe avanzar en la apropiación de IA para enfrentar su “baja capacidad para crecer”, su “alta desigualdad” y su “débil cohesión social”.

“Para América Latina y el Caribe, la cuestión no es solamente cómo acceder a estas tecnologías, sino cómo utilizarlas estratégicamente para abordar nuestros principales desafíos de desarrollo. Una incorporación pasiva no solo puede profundizar dependencias, sino incluso ampliar las brechas y desigualdades existentes en la región”, concluyó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, en la presentación del índice.

Asimismo, la investigación reportó avances en la construcción de marcos institucionales sobre IA aunque remarcó que “persisten dificultades para llevarlos a la práctica”. Indicó que el 85% de los países cuenta con una estrategia nacional de IA vigente o en elaboración.

También se observaron diferencias en la infraestructura de cómputo. Brasil concentró el 87,7% de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) y el 92% de la capacidad de procesamiento regional. “Esta distribución pone de relieve las asimetrías que condicionan el desarrollo de los ecosistemas de IA y las limitaciones de escala que afrontan otros países”.

Por último, el 65% de los países cuenta con centros de investigación especializados, más de la mitad incorporó la IA en la enseñanza escolar y los 20 países analizados cuentan con programas de posgrado.