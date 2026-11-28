Luiz Inacio Lula da Silva durante una visita a la Universidad Federal Fluminense en Niteroi, el 27 de noviembre de 2026.

La reelección del presidente brasileño abre oportunidades para fortalecer la soberanía tecnológica regional. Especialistas plantean crear un laboratorio de transparencia algorítmica y acordar reglas comunes para las redes sociales.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil hace un mes volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende las fronteras de ese país: quién controla las tecnologías que organizan cada vez más aspectos de la vida económica, social y política, y qué capacidad tienen los Estados latinoamericanos para desarrollar alternativas propias.

Tras su triunfo, Lula anunció que buscará impulsar una inteligencia artificial brasileña, atraer centros de datos y avanzar en la regulación de las grandes plataformas digitales. También cuestionó la injerencia de empresas extranjeras durante la campaña y sostuvo que Brasil no puede seguir dependiendo de los desarrollos de China o Estados Unidos.

¿Puede interpretarse el resultado electoral como una derrota de las grandes tecnológicas? ¿Qué posibilidades abre para que América Latina desarrolle capacidades propias y fortalezca su autonomía digital? Especialistas consultados por la diaria analizaron el alcance de los anuncios y las oportunidades que pueden surgir.

Aunque no todos coinciden en que la elección representó una derrota de las plataformas, los expertos identificaron en el nuevo escenario una oportunidad para discutir la soberanía tecnológica, la cooperación regional y la necesidad de establecer mayores controles sobre las empresas que concentran el poder digital.

Para Daniel Mordecki, exdirector ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y docente universitario, la victoria de Lula para un segundo mandato representa una “oportunidad importante” para la región y también un triunfo frente al poder de las redes sociales.

No obstante, consideró que el problema trasciende la utilización de las plataformas durante una campaña electoral. Para el especialista, estas no son canales neutrales de comunicación, sino espacios diseñados para captar la atención y generar dependencia entre sus usuarios.

“La ecuación es insoportable a favor de las gigantes tecnológicas. La campaña de Lula rompió esta vez con eso gracias a un esfuerzo titánico de la militancia para estropear a los algoritmos”, dijo.

En la misma sintonía, Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, un centro de pensamiento de izquierda chileno, consideró que la victoria de Lula fue una derrota de las grandes tecnológicas y una señal de que la organización ciudadana puede contrarrestar el poder de las redes.

“Es una derrota categórica y además es una inyección de energía en un escenario de mucha desesperanza por la dificultad que tienen los países de poder ejercer su soberanía frente al poder financiero y de infraestructura de estas compañías”, destacó.

Uno de los aspectos que destacó fue la capacidad de organización ciudadana que se expresó durante la campaña de Lula, particularmente a través de un canal de Whatsapp que reunió a millones de usuarios. Antes de las elecciones, las granjas de bots y la utilización de contenidos manipulados parecían “maquinarias muy difíciles de vencer”, afirmó.

Por su parte, Guillermo Moncecchi, exministro de Industria, Energía y Minería e integrante del Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (Cicada), prefirió no definir la elección como una derrota de las empresas tecnológicas. Para él, lo más relevante es el mensaje de Lula sobre la necesidad de que los países puedan ejercer su soberanía y desarrollar capacidades propias.

Mientras tanto, la investigadora Carolina Aguerre, profesora de la Universidad Católica, dijo que no puede afirmarse que las plataformas hayan beneficiado exclusivamente al candidato opositor Flávio Bolsonaro y perjudicado a Lula, aunque sí consideró que el resultado reafirma la voluntad brasileña de exigir mayores responsabilidades a las empresas.

“Hay una voluntad de Lula para hacer que las gigantes tecnológicas tengan que rendir más cuentas”, afirmó.

La investigadora recordó que Brasil tiene una trayectoria de discusión sobre gobernanza y regulación de las tecnologías digitales. Por eso, interpretó las declaraciones de Lula como una continuidad de una política que busca ejercer mayor presión sobre las plataformas que operan en el país.

El discurso de Lula

En su discurso tras confirmarse la victoria electoral, Lula colocó la soberanía tecnológica entre los desafíos centrales de su próximo mandato y anunció que buscará impulsar el desarrollo de una inteligencia artificial brasileña. El mandatario vinculó esa apuesta con la formación de profesionales y el fortalecimiento del sistema educativo.

“Quiero decirles que voy a seguir haciendo la revolución de la educación brasileña. Enseñar más matemática, más ingeniería, porque no quiero seguir dependiendo de la inteligencia artificial china o estadounidense; quiero crear una brasileña”, afirmó.

Lula también planteó aprovechar el potencial energético del país para atraer inversiones en infraestructura tecnológica y desarrollar centros de datos. Señaló que las empresas que se instalen deberán destinar parte de esa infraestructura al almacenamiento de información nacional: “Esa gente va a tener que dejar una parte de los centros de datos para información brasileña”.

La regulación de las grandes plataformas digitales fue otro de los ejes de su intervención. Lula denunció la injerencia extranjera durante la campaña electoral y sostuvo que el país deberá establecer límites al poder de estas compañías. “Esta fue una elección en la que tuvimos que vencer la intromisión que vino de afuera hacia adentro a través de las plataformas digitales, y vamos a tener que regularlas”, afirmó.

También reclamó que los delitos cometidos en entornos digitales reciban un tratamiento equivalente al de aquellos que ocurren fuera de internet. “No es posible que no tengamos conciencia de que el crimen en el mundo digital tiene que ser tratado igual que el crimen en la vida real”, señaló. En esa línea, cuestionó que las grandes empresas tecnológicas obtengan ganancias millonarias sin asumir responsabilidades en los países donde operan: “No podemos tener empresas monstruosas y grandes ganando miles de millones, sin pagar ningún impuesto en este país e intentando direccionar el resultado electoral”.

Una oportunidad para la región

Mordecki dijo que el principal valor de la propuesta de Lula no radica necesariamente en crear un modelo de lenguaje brasileño, sino en desarrollar capacidades de procesamiento, ingeniería e investigación, además de establecer condiciones para que las empresas multinacionales operen en América Latina.

“Es un tema marginal de la discusión la decisión de Brasil de hacer un modelo de lenguaje. Lo importante es tener capacidad de procesamiento, de ingeniería, de desarrollo de proyectos en la región y la posibilidad de establecer condiciones para que las multinacionales internacionales entren con determinados parámetros que den autonomía, independencia, soberanía”, explicó.

En ese sentido, consideró que Brasil debe liderar el proceso, porque la escala modifica las posibilidades de negociación y desarrollo de los países latinoamericanos. “No es lo mismo pararse desde toda América Latina o desde un paquete de países en el Mercosur, que desde Uruguay. Brasil tiene que liderar, porque cuando lo hace, las chances son otras”, señaló.

En el mismo sentido, Moncecchi consideró que el tamaño de Brasil y su sistema de investigación y desarrollo pueden generar efectos positivos para toda América Latina. También identificó una oportunidad para fortalecer la integración tecnológica entre los países del Mercosur, un ámbito en el que, según sostuvo, históricamente han existido dificultades para avanzar.

“Se abren nuevas oportunidades para la cooperación tecnológica entre Brasil y Uruguay. Lo mismo con el Mercosur, aunque siempre ha tenido desafíos”, señaló, y puso como ejemplo la integración energética que Uruguay ya mantiene con Brasil.

Para Moncecchi, el mensaje político de Lula es relevante porque coloca la soberanía tecnológica como un objetivo de desarrollo, aunque aclaró que esto no significa cerrarse al resto del mundo.

“Soberanía tecnológica es un término que es importante y que se malinterpreta, porque a veces se entiende como: ‘no quiero que venga nadie, quiero hacer todo made in Uruguay o made in Brasil’”, advirtió.

Mientras tanto, Aguerre también consideró que los anuncios representan una buena señal para Uruguay y la región.

“El discurso de Lula tras su victoria claramente apunta a poner sobre la agenda central del gobierno a una gobernanza y regulación de tecnologías digitales”, afirmó.

Aguerre consideró que existe una “posibilidad muy grande” de profundizar la cooperación entre Uruguay y Brasil, especialmente en el ámbito académico y científico. Mencionó como ejemplo los trabajos conjuntos para desarrollar modelos de lenguaje que permitan entrenar sistemas de inteligencia artificial en lenguas como el guaraní.

“Para Uruguay es una señal, una buena noticia, es totalmente factible pensar que esta cooperación con Brasil se puede dar. Sería mucho más interesante también si se pudiera trabajar a nivel del Mercosur”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que las diferencias políticas entre los gobiernos de la región pueden dificultar que esas iniciativas se traduzcan en acuerdos concretos.

Consultada sobre el posible impacto en Uruguay de una regulación de las plataformas digitales en Brasil, Aguerre señaló que las empresas tecnológicas operan a escala internacional: “A Uruguay (la regulación) le va a costar más”, advirtió, aunque consideró que la cercanía geográfica y política puede favorecer que las decisiones brasileñas marquen “una tendencia y un rumbo”.

Las redes “no son neutrales”

La campaña electoral brasileña estuvo marcada por la controversia sobre el papel de las grandes plataformas digitales y la influencia de sus algoritmos en la circulación de contenidos políticos.

Durante la segunda vuelta, el equipo de Lula denunció que publicaciones favorables al entonces candidato habían sufrido restricciones de alcance en Instagram y dificultades para ser compartidas.

La polémica se profundizó después de que Folha de São Paulo publicara información sobre comunicaciones internas de empleados de Meta que daban cuenta de limitaciones a las cuentas de Lula y de recomendaciones algorítmicas que favorecían el perfil de Flávio Bolsonaro. La empresa negó haber actuado deliberadamente para beneficiar a un candidato y atribuyó lo sucedido a problemas técnicos.

Para Leighton, sin embargo, el problema de fondo excede las campañas electorales. Las plataformas tienen un impacto sobre las formas de socialización, la atención, la salud y los procesos de aprendizaje, sostuvo.

“El mar de fondo de esta disputa, de esta lucha, son las mismas plataformas, que, por diseño, más allá de si generan que la gente vote A o B, están impactando en la reproducción social, en la forma en que las personas socializan, en el tiempo de atención que los seres humanos les podemos dedicar a distintas cosas, y, en último término, en la salud y en los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

Por su parte, Mordecki planteó que el avance de las redes sociales modificó las formas tradicionales de comunicación política. Recordó que durante décadas los partidos y movimientos políticos construyeron sus propios canales de contacto con la ciudadanía, mediante la distribución de diarios, volantes y la militancia en las calles.

“Tenías a los militantes, a los anarquistas, a los comunistas, los socialistas que salían y ponían la mesita y le daban el volante y hablaban con la gente. Ahora, hacés un flyer (pieza publicitaria) con inteligencia artificial y lo publicás en Facebook”.

Para el especialista, ese cambio implica una dependencia creciente de plataformas que no son neutrales y cuyos algoritmos pueden alterar la circulación de los mensajes políticos.

Sostuvo que las plataformas no pueden analizarse como simples canales de comunicación, porque tienen intereses propios y capacidad para condicionar qué información recibe cada usuario.

“No es como antes que la televisión le daba más minutos a la derecha que a la izquierda. Ahora los minutos de la izquierda los usan para transmitir información de derecha”.

Para Mordecki, se trata de un problema sobre el que todavía falta profundizar: “Es un tema importante sobre el que todavía no nos desayunamos lo suficiente y sobre el que todavía no hemos madurado”.

Del diagnóstico a la acción

Según Leighton, uno de los principales desafíos que se abre a partir de la victoria de Lula para la región es que las mayores economías latinoamericanas puedan invertir en infraestructura pública digital capaz de competir con la infraestructura privada. En ese sentido, consideró que Brasil y México tienen un papel especialmente importante por el peso de sus economías y por las capacidades que pueden desarrollar.

“La oportunidad es que las principales economías de la región –estamos hablando del 60% del PIB (producto interno bruto) entre México y Brasil– puedan invertir y generar alternativas de infraestructura pública digital que compitan con la infraestructura privada”, sostuvo, remarcando que ambos países representan “más de la mitad de la población de América Latina”. Para el experto, “la discusión que viene ahora es que los líderes pasen del diagnóstico a la acción”.

Según su visión, la agenda debería avanzar en tres direcciones: establecer marcos jurídicos que protejan los datos personales y la soberanía de los países, garantizar que los ciudadanos tengan alternativas para habitar el mundo digital, y fortalecer la capacidad de cómputo de los estados.

Por su parte, Mordecki propuso avanzar hacia un “laboratorio latinoamericano de transparencia algorítmica” que permita exigir información a las plataformas y analizar sus decisiones. Como referencia, mencionó las iniciativas europeas que obligan a las empresas a proporcionar datos sobre el funcionamiento de sus sistemas.

“Debería haber cooperación tecnológica y en materia de políticas públicas”, planteó. A su entender, los países de la región necesitan construir acuerdos que establezcan obligaciones para las empresas que trabajan con datos y procesan algoritmos en sus territorios.

“Las redes sociales hacen lo que quieren. Nada de lo que hacen es delito, roban los datos, hacen cualquier cosa y no pasa nada. [...] Hay que generar acuerdos continentales, regionales, en el Mercosur o a nivel BRICS que determinen las obligaciones de las empresas que trabajan con datos, información y algoritmos en la región”, concluyó.