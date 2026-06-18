Robot uruguayo que identifica herramientas con IA y trabaja de forma autónoma competirá en mundial de robótica

El equipo Urobots de UTEC representará a Uruguay en la RoboCup 2026, en Corea del Sur, con un robot capaz de identificar herramientas mediante inteligencia artificial, manipularlas y trasladarlas de forma autónoma en entornos industriales.

Un robot capaz de identificar herramientas mediante inteligencia artificial, recogerlas con un brazo mecánico y trasladarlas de forma autónoma dentro de una planta industrial será uno de los desarrollos con los que Uruguay buscará destacarse en la RoboCup 2026, considerada la copa del mundo de la robótica. El proyecto fue desarrollado por estudiantes de la Universidad Tecnológica (UTEC) y competirá en la categoría Work, enfocada en aplicaciones industriales.

La RoboCup se realizará del 30 de junio al 6 de julio en Corea del Sur y reunirá a más de 3.000 competidores. El equipo Urubots de UTEC participará en dos categorías: rescue, dedicada a robots para situaciones de rescate, y work, que busca desarrollar soluciones para la automatización de procesos industriales.

William Moraes, estudiante de Ingeniería en Control y Automática e integrante del equipo, explicó, en diálogo con la diaria que la competencia simula el funcionamiento de una fábrica. En ese escenario, el robot debe desplazarse entre distintas estaciones, identificar herramientas o piezas específicas y trasladarlas al lugar correcto sin intervención humana. “Por ejemplo, en la estación uno puede haber varias herramientas, como un destornillador, una llave inglesa, tornillos, partes de alguna manufactura. Nuestro robot lo que tiene que hacer es detectar cada una de estas piezas y tomar siempre la que corresponde a la misión dada”, señaló.

Asimismo, el robot ya conoce la ubicación de cada una de las estaciones debido a que en su programación se establecieron ciertas coordenadas y, para detectar cada una de las herramientas, el sistema tiene una cámara que combina sensores de navegación e inteligencia artificial.

“Esta detección se hace en tiempo real, ya que el robot va a estar con la cámara todo el tiempo visualizando los objetos”, explicó.

Una vez identificada la pieza, el robot la toma mediante un brazo mecánico y la transporta hasta el punto indicado en la misión.

“Una similitud muy grande que existe de este robot con los que ya se utilizan en la vida tradicional son las aspiradoras, que cumplen una función muy parecida a lo que es el mapeo, que permite ir limpiando la habitación sin chocarse con ningún obstáculo. Nuestro robot, en forma de moverse, es muy parecido a esto, pero a diferencia de las aspiradoras, puede detectar objetos en tiempo real y tiene un brazo robótico que le permite manipular herramientas”, explicó.

La RoboCup es una competición internacional anual de robótica e inteligencia artificial, fundada en 1996, cuyo objetivo principal es fomentar la investigación mediante desafíos autónomos, buscando que para el año 2050 un equipo de robots humanoides gane al campeón mundial de fútbol humano.

Suele entenderse como la Copa del Mundo de la robótica y reúne a centros de investigación y estudiantes de más de 50 países. Los organizadores del encuentro estiman que este año participarán 15.000 visitantes.

Futuro de Uruguay

El estudiante sostuvo que este tipo de desarrollos buscan resolver uno de los desafíos de la automatización industrial: el movimiento autónomo de herramientas y componentes dentro de las plantas de producción. “El día de mañana seguramente tendremos la mayoría de las industrias ya automatizadas”, afirmó. A su juicio, las competencias internacionales permiten acelerar la investigación y acercar tecnologías que más adelante podrán aplicarse en entornos reales.

Consultado sobre el futuro de estas tecnologías, Moraes consideró que durante la próxima década comenzarán a verse aplicaciones cada vez más extendidas. “Creemos que muy pronto se podrán ver cosas como deliveries en drones, entre otras aplicaciones de inteligencia artificial”, señaló.

También destacó que Uruguay cuenta con condiciones favorables para desarrollar este tipo de proyectos. “Creemos que Uruguay está muy bien desarrollado en el ámbito tecnológico. Seguramente sea de los países más desarrollados de América del Sur en esta área”, sostuvo, aunque reconoció que todavía existe una brecha importante respecto a los países que lideran el desarrollo de la robótica a nivel mundial.

“Somos conscientes de que todavía estamos muy lejos de lo que llamamos estado del arte en robótica, [...] pero confiamos mucho en que Uruguay se va a adaptar y que van a empezar a surgir más oportunidades”, destacó.

Para Moraes, uno de los principales desafíos para que estas iniciativas lleguen al mercado es lograr mayor visibilidad y financiamiento. “Parte de que esto salga al mercado es la visibilidad”, afirmó. En su opinión, cuando un proyecto demuestra su potencial y consigue apoyos, aumentan las posibilidades de que la investigación se transforme en soluciones concretas para la industria.