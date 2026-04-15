El equipo de robótica Urubots, de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), volverá a representar al país en dos de las competencias internacionales más exigentes del área: la RoboCup, que se realizará en Corea del Sur, y la FIRA RoboWorld Cup 2026, en Canadá.

El grupo, integrado por una veintena de estudiantes y docentes de la sede Rivera, se prepara para competir desde fines de junio en distintos continentes. La estudiante Gabriela Flores, integrante del equipo de robótica Urubots de la UTEC, destacó, en diálogo con la diaria, el desafío y el orgullo de representar al país en dos de las principales competencias internacionales del área.

“Es una linda experiencia. Representar a Uruguay en esos lugares es algo bastante grande. Para mí significa un montón”, afirmó Flores, quien forma parte del equipo que irá a Canadá a competir en la categoría humanoides.

Flores subrayó que la experiencia no solo implica representar al país, sino también visibilizar el desarrollo tecnológico desde el interior. “También es representar a UTEC y a Rivera”, señaló.

En ese sentido, remarcó el valor simbólico de la participación del equipo en escenarios donde predominan universidades y centros de investigación de mayor escala.

Sobre los mundiales

La primera competencia, llamada RoboCup, se realizará del 30 de junio al 6 de julio en Corea del Sur, donde el equipo participará en dos categorías: rescate (rescate) y robocup work (robots aplicados a entornos industriales).

La RoboCup es una competición internacional anual de robótica e inteligencia artificial, fundada en 1996, cuyo objetivo principal es fomentar la investigación mediante desafíos autónomos, buscando que para el año 2050 un equipo de robots humanoides gane al campeón mundial de fútbol humano. Suele entenderse como la Copa del Mundo de la robótica y reúne a centros de investigación y estudiantes de más de 50 países. Los organizadores del encuentro estiman que este año participarán más de 3.000 competidores y habrá unos 15.000 visitantes.

Diez días después de dicha competencia, entre el 1 y el 21 de julio, se realizará la FIRA RoboWorld Cup en Canadá, uno de los mundiales de robótica más antiguos enfocado en las categorías humanoides, drones y carros autónomos. Para poder participar en ambas instancias, el equipo se dividirá en dos delegaciones.

El año pasado, Urubots obtuvo el primer puesto en el desafío técnico de drones autónomos del mundial de robótica FIRA RoboWorld Cup.

Robots que simulan rescates y compiten en pruebas técnicas

Uno de los desarrollos del equipo es un robot cuadrúpedo -al que internamente llaman “el perro”- diseñado para simular tareas de rescate. Dicho proyecto se presentará en Corea del Sur.

Según detalló Flores, el robot debe desplazarse por terrenos irregulares, reconocer el entorno y manipular objetos mediante un brazo incorporado.

“Tiene que simular una situación de rescate, pasar por terrenos irregulares, hacer reconocimiento del lugar y, con un brazo, agarrar objetos y llevarlos donde se indique”, explicó.

En paralelo, el equipo que competirá en Canadá trabajará en distintas categorías, entre ellas robots humanoides, donde los desafíos incluyen pruebas de velocidad, precisión y autonomía.

Entre las pruebas, los robots deben completar recorridos sin intervención humana, esquivar obstáculos y participar en desafíos como básquetbol o arquería, donde la precisión determina el puntaje.

“En una de las pruebas, el robot deberá correr hacia adelante y hacia atrás por tres metros. Hay ciertas reglas, no puede salirse de la línea y al correr hacia atrás debe mirar hacia adelante. Tampoco podemos tocarlo mientras se mueve, no se le puede cambiar la batería y tiene tres minutos para hacerlo. El puntaje dependerá de cuán rápido llegue y si completó lo que se pide”, explicó Flores.

Un equipo que no se detiene

Mientras gran parte de los estudiantes iniciaba su receso en diciembre de 2025, el equipo de Urubots continuó trabajando durante el verano. Ajustes mecánicos, desarrollo de software, corrección de errores y redacción de artículos académicos formaron parte de una rutina intensa para llegar en condiciones a las competencias.

Flores describió la preparación como un proceso intenso, que combina formación técnica con trabajo en equipo y resolución de problemas en tiempo real.

“Es una experiencia bastante estresante, porque uno pasa trabajando mucho, incluso fines de semana en el laboratorio. Después, en la competencia, surgen situaciones que hay que ir resolviendo, y de eso también se aprende”, explicó.

El equipo está conformado por una veintena de integrantes de diversas carreras: Ingeniería en Control y Automática, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería en Logística y el Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas. También participan docentes del posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial y egresados que siguen vinculados al proyecto.

La clasificación no es automática. El equipo comenzó a trabajar a finales de 2025 para la elaboración de los llamados Team Description Papers (TDP), documentos técnicos en los que se detallan el diseño, el hardware y el software de los robots. A esto se suman videos que deben demostrar su funcionamiento en tareas específicas.

A fines de marzo llegó la confirmación: Urubots había clasificado en todas las categorías a las que se presentó.

La otra carrera: financiar el viaje

Además del reto técnico, el equipo enfrenta otro desafío: conseguir los recursos económicos para viajar. Hasta el momento, cuentan con el apoyo de instituciones públicas y privadas como UTE, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Banco de Seguros del Estado, el Ministerio de Educación y Cultura, Antel, la Intendencia de Rivera, la UTEC y el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología del Sur de Rio Grande do Sul (IFSul).

En paralelo, impulsan actividades para recaudar fondos. Una de ellas será la RoboFest, que se realizará el sábado a las 15.00 en la sede de UTEC Rivera, con propuestas abiertas al público como talleres, música y juegos.