La iniciativa nació como respuesta a un problema ambiental crítico en el medio rural: el descarte de la lana gruesa de bajo valor comercial.

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Del 12 al 14 de noviembre, el Argentino Hotel de Piriápolis fue sede de la 40ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia, organizada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de Cultura Científica. El encuentro reunió a 230 proyectos desarrollados por niños y jóvenes de 101 localidades de Uruguay, además de delegaciones invitadas de Colombia y México.

La institución del interior del departamento de Paysandú obtuvo el máximo reconocimiento en la categoría Churrinche (área científica). En este marco de intercambio educativo, la Escuela Agraria Guaviyú logró una destacada actuación al obtener una Mención Especial que la posicionó en el primer lugar de su categoría gracias a Ecolana, una iniciativa que combina innovación sustentable y economía circular.

El proyecto nació como respuesta a un problema ambiental crítico en el medio rural: el descarte de la lana gruesa de bajo valor comercial. Ante la falta de mercado para estas fibras, que suelen ser quemadas o enterradas, los estudiantes investigaron usos alternativos para transformarlas en un recurso estratégico para la producción agroecológica.

La investigación evaluó la lana de descarte como un insumo multifuncional, obteniendo resultados exitosos en tres áreas: Cobertura de suelo (mulch): se comprobó su eficacia como barrera natural para inhibir malezas y dificultar el paso de hormigas cortadoras. Fertilizante orgánico: mediante el uso de pellets de lana ricos en nitrógeno y azufre se logró un fertilizante de liberación prolongada que mejora el desarrollo de los cultivos y reduce el uso de químicos. Teñido artesanal sustentable: se validaron técnicas de teñido natural utilizando extractos de flora autóctona, promoviendo la revalorización artesanal de la fibra.

El equipo detrás del logro

El éxito de Ecolana fue posible gracias al trabajo de los estudiantes Melanie Bottesch, Emiliano Durán, Rossina Escobar, Valentina From, Giovana Gómez, Juan Grassi, Juan Guimaraens, Gaspar Martínez, Valentina Ruiz y Delfina Vega.

El equipo contó con la orientación multidisciplinaria de los docentes Macarena Lombardo (asistente de laboratorio), Charles Della Valle (maestro de manualidades agrarias), Carlos San Martín (instructor agrario) y Deborah Rodríguez (ingeniera agrónoma).

La apertura de esta edición aniversario contó con la presencia de autoridades, como el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani; la directora general de la DGEIP, Gabriela Salsamendi, y la subsecretaria del MEC, Gabriela Verde.

Durante su visita, Verde subrayó la relevancia de estas instancias: “Es un momento fundamental para la educación uruguaya. Este programa une lo educativo, lo científico y lo recreativo en una política pública sumamente acertada”, sentenció.