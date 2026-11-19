En un solo día se abordaron desde la extensión comunitaria hasta la investigación de la plataforma continental y el debate sobre el hidrógeno verde.

En un jueves que rompió con la cotidianidad académica, el Centro Universitario de Paysandú (CUP) se transformó en un hervidero de conocimiento y participación social. La jornada no fue una más en el calendario de la Universidad de la República (Udelar); fue la síntesis de una estrategia de inserción territorial que se manifestó en tres frentes paralelos: la promoción de la salud en las calles, la divulgación científica sobre las profundidades oceánicas y el análisis crítico de los modelos energéticos del futuro.

A través de tres actividades simultáneas que abordaron desde la extensión comunitaria hasta la investigación de la plataforma continental y el debate sobre el hidrógeno verde, el CUP consolidó su rol como motor de desarrollo y diálogo de saberes en el litoral norte.

Frente a la sede de la calle Florida, el “demos” universitario se fundió con la comunidad sanducera en la clausura de la VII Feria Estudiantil de la Salud. Lo que años atrás comenzó como una actividad de aula, hoy es un evento que desborda los muros de la institución. Con 15 stands y la organización directa de 35 estudiantes, la feria movilizó a vecinos, familias y delegaciones de otras instituciones educativas.

Silvia Sabaño, responsable del Espacio de Formación Integral (EFI) y pilar en la organización, explicó a la diaria que este evento es el corolario de un proceso formativo del segundo semestre. “Es un dispositivo educativo de promoción de salud en entornos educativos, una unidad optativa para todas las carreras. Durante el curso, los estudiantes trabajan temas de prevención con la comunidad, y este gran evento es el cierre de ese diálogo”, señaló Sabaño.

La feria ha tenido un crecimiento orgánico: del salón pasó al patio, y del patio ganó la calle. Este salto al espacio público requirió una red de alianzas que incluye a la Intendencia de Paysandú —con apoyo en logística, cortes de calle y escenario— y a colectivos culturales, como Baila Paysandú, grupos musicales y la comparsa de candombe La Covacha.

Victoria Lagaxio, docente de la Unidad de Comunicación, destacó que la esencia de la feria es el “diálogo de saberes”. En los stands, los vecinos no solo reciben información, sino que interactúan con futuros médicos, licenciados y técnicos que ya están insertos en los barrios, policlínicas y centros CAIF. “La conversación se amplía. Es el sentir de la feria: mostrar que la universidad no es solo enseñanza, sino un encuentro vinculante que deja algo tangible en quien pasa e interactúa”, afirmó Lagaxio.

El agua como hilo conductor: de los ríos al abismo submarino

Mientras afuera la música y la salud tomaban la calle, en la sala Maestro Héctor Ferrari el silencio acompañaba la asombrosa divulgación de la expedición Uruguay Sub 200. Bajo la coordinación de Ruben Daniel Peluffo, docente grado 5 de Biofísica del Centro Regional Litoral Norte, se presentaron los hallazgos de la exploración de la plataforma continental uruguaya.

La actividad logró un puente conceptual inédito: unir la ecología fluvial del litoral con la oceanografía profunda. “La línea común fue el agua: la de nuestros arroyos, nuestros ríos y nuestro mar”, explicó Peluffo. El científico destacó la participación del grupo de Ecología Fluvial de Paysandú, liderado por Christine Lucas e Iván González, quienes aportaron su experiencia navegando los ríos Uruguay, Queguay y Daymán, conectando esa realidad local con la navegación de la plataforma profunda realizada mediante embarcaciones especializadas y robots.

Los datos revelados por la expedición, coordinada en parte por Leticia Burone, abren nuevas fronteras para la soberanía científica. Se descubrió que la costa uruguaya no es una llanura chata, sino una geografía irregular con al menos siete cañones submarinos. El hallazgo de nuevas especies, cristales y compuestos en zonas inesperadas ya está alimentando diversas tesis de grado y posgrado. Sin embargo, la expedición también dejó una señal de alerta: la presencia de restos de plásticos en las profundidades, un recordatorio de la huella humana en ecosistemas hasta ahora inexplorados.

El tercer eje de la jornada tuvo lugar en el Aula Magna, donde el foro “Territorios en tensión: hidrógeno verde y soberanía” propuso una mirada crítica y necesaria sobre la matriz energética que Uruguay proyecta hacia el futuro. El debate, organizado por el Grupo de Estudios Territoriales con sede en Salto, contó con las exposiciones de los doctores José Sciandro (CURE) y Mariana Achugar (FIC/Cátedra Unesco).

El análisis partió de un repaso por la legislación vigente y la institucionalidad ambiental del país, con especial énfasis en el Acuerdo de Escazú. Este tratado regional, vigente desde 2021, busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental. No obstante, los ponentes señalaron las brechas existentes entre la normativa y la realidad: las organizaciones ambientales enfrentan serias dificultades para impugnar decisiones gubernamentales o acceder a información clara sobre los proyectos.

Achugar y Sciandro cuestionaron la “racionalidad economicista” que domina el discurso hegemónico global sobre el hidrógeno verde. “Se plantea que esto solucionará nuestros problemas, pero cabe preguntarse: ¿quién se beneficia realmente de este crecimiento económico? Generalmente, son los países centrales”, sostuvieron. El foro puso el foco en la vulnerabilidad de las comunidades locales. En Uruguay existen actualmente cinco proyectos de hidrógeno verde en distintas etapas, y la falta de espacios reales de participación para los vecinos de las zonas afectadas es una preocupación central. La propuesta de los académicos fue clara: solo desde una perspectiva de derechos humanos y una mirada global se podrán encontrar soluciones que no sacrifiquen la soberanía territorial en nombre del desarrollo energético.

La simultaneidad de estas tres actividades —la feria, la expedición y el foro— no fue una coincidencia, sino un reflejo de la madurez de la Udelar en el interior del país. En un solo día, el Centro Universitario de Paysandú logró articular la extensión universitaria, la investigación científica de vanguardia y el debate político-social, reafirmando que el territorio no es solo un lugar donde se dictan clases, sino un espacio vivo de construcción democrática y producción de conocimiento.