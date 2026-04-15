El director nacional de Salud Bucal, Agustín Dean, estuvo en Paysandú para la inauguración de consultorio para niños que precisan atención odontológica diferenciada. También se hicieron presentes el director del Hospital Escuela del Litoral (HEL), Sergio Venturino, y autoridades departamentales de la Red de Atención Primaria (RAP) como María Inés Núñez y Rossina Salsamendi.

El servicio se brinda en el Hospital Pereira Rossell y en Paysandú se inicia un proceso de descentralización para que en un futuro, indicó el director del HEL, “se pueda atender cualquier usuario de ASSE. Hay muchos pacientes adultos que también ameritan este tipo de intervención, por mucha fobia o miedo al consultorio odontológico”.

Dean abundó que se trata de “una consulta ambulatoria, normal, con el odontólogo, pero en este caso con la particularidad de que es un paciente que está como 'sacado de ambiente' para que se sienta más tranquilo y así poder atenderlo”. Consultado si se trataba de una experiencia piloto, Dean aseguró que será permanente. “Es la primera que logramos descentralizar a nivel país, acá en Paysandú, en conjunto con la RAP y el HEL”.

Como se imaginarán “hubo una coordinación previa, conocimientos impartidos desde el equipo del Pereira Rossell al de Paysandú y observación de protocolos”.

Dos niños atendidos en la inauguración

Pasadas las 10.00 del miércoles 8 de abril, se puso en funcionamiento un equipo interdisciplinario de un médico pediatra, un odontólogo, un asistente dental, con los apoyos de una licenciada y una auxiliar de enfermería para atender los dos primeros niños convocados. Esos niños tuvieron previa evaluación del pediatra tratante.

Ese “sacar de ambiente” cuenta Dean pasa por aplicar “una medicación intranasal, entonces el paciente queda más relajado y el equipo puede hacer el tratamiento ambulatorio normal. Es un paciente sedado. No tendrá un mal recuerdo, trauma, ni otros episodios”.

Son pacientes hasta los 14 años y 11 meses con ciertas características, donde la sedación es fundamental para “que se pueda trabajar en condiciones de seguridad” con ellos. “Antes era muy complicado resolver el problema de estos niños”.

Finalmente, el director nacional de Salud Bucal manifestó “que la idea es llevar el procedimiento al resto de las regiones de ASSE”. Hasta el momento solo se hacía en Montevideo. Venturino, agregó que “en realidad estamos afrontando una necesidad y la estamos resolviendo”.

Odontología: “Un problemón en todo el país”

Esto es “trabajar sobre la equidad. Hay niños que necesitan la oportunidad de resolver su patología odontológica, que es un problemón en todo el país”.

Venturino cree que “es una muy buena experiencia, somos muy optimistas en que esto va a generar un bienestar en estos niños”. La odontóloga Leticia Zunino, de la RAP, comentó que fueron a formarse “junto a las doctoras Patricia Mussini, María Eugenia y Belén Centurión. También está con nosotros en este equipo la doctora Sara Riera”.

“Para nosotros es importante trabajar con las familias el tema de cuidado, porque es fundamental la promoción y la prevención para que una vez que queden de alta no vuelvan otra vez a tener problemas odontológicos”.

Niños que no se dejan atender

Zunino subrayó que “es una alegría enorme poder dar resolución a la atención de estos niños. Imagínense las familias con las complicaciones que tienen ya de por sí esos niños, el tener problemas odontológicos, traerlos varias veces y que nosotros no le podamos resolver el problema porque el niño no se deja atender. Hablamos de niños autistas, de niños con diferentes patologías”.

Sobre la demanda, la profesional dijo que “no sabemos demasiado, sabemos que es importante. Hoy tenemos dos niños para atender, dos niños que ya están evaluados y tres en lista de espera”.

“Por ahora se van a atender dos niños por mes, los días miércoles y al otro mes, un jueves. Se va a ir dando resolución a las diferentes situaciones odontológicas”, expresó Zunino. Las posibilidades quedan acotadas a la capacidad del HEL y a una futura evaluación. Hay intención que este tipo de atención se traslade a las policlínicas de la RAP.