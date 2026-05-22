“En su momento, el PIT-CNT se pronunciará de manera clara”, dijo Marcelo Abdala sobre HIF Global

En el marco de una recorrida nacional, el presidente del PIT-CNT visitó Paysandú y se refirió al proyecto de hidrógeno verde, la situación del pórtland de Ancap, la propuesta de gravar al 1% más rico y la necesidad de fortalecer el desarrollo territorial.

En el marco de una definición política adoptada por la central sindical, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, recorrió Paysandú este jueves. Se resolvió desplegar a los integrantes de su secretariado ejecutivo en distintos departamentos del país para mantener intercambios directos con las mesas y plenarios locales.

En diálogo con la diaria, Abdala explicó que la Mesa Representativa del PIT-CNT definió “que todos los miembros del secretariado saliéramos a los distintos departamentos del país a intercambiar con nuestros plenarios, que son la dirección en cada territorio”. El objetivo, según el dirigente, es conocer “in situ las distintas situaciones del mundo del trabajo, las situaciones conflictivas y, básicamente, conversar sobre la estrategia del PIT-CNT, que plantea una serie de transformaciones orientadas a una estrategia de desarrollo nacional”.

En ese sentido, destacó además la importancia de mantener un vínculo cercano con los trabajadores. “Viene bien que el movimiento obrero construya un sindicalismo pegado a la base, conversando con las compañeras y los compañeros”, afirmó. “Seguramente el PIT-CNT organice un mapeo y una conversación con cada centro comercial para ver puntos de acuerdo sobre el mundo del trabajo que puedan generar espacios que den fuerza a distintas propuestas”, indicó.

El dirigente planteó que uno de los ejes centrales es promover el desarrollo territorial y la inversión, alineados con un “planeamiento estratégico del Estado para que el desarrollo efectivamente desemboque en las personas y mejore sus vidas”, afirmó.

HIF Global: “Lo estamos mirando en función de toda la estrategia energética del país”

Consultado sobre el proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde de HIF Global en Paysandú, Abdala sostuvo que el PIT-CNT comenzará una discusión más amplia vinculada con el modelo energético del país. “Nosotros acabamos de aprobar en el Secretariado la posibilidad de abrir una discusión general sobre toda la estrategia energética del país, porque la energía es un derecho humano fundamental”, manifestó.

El dirigente remarcó que “parte importante de la calidad de vida de la gente es saber en qué condiciones y a qué precio llega la energía”. Asimismo, “una parte importante de la competitividad de los sectores productivos tiene que ver con el costo energético”, indicó, por lo que el proyecto es más que un emprendimiento puntual. “Nosotros ese tema lo estamos mirando no solamente en función de un emprendimiento específico, sino en función de toda la estrategia energética del país. En su momento, el PIT-CNT se pronunciará de manera clara”, subrayó.

Abdala también se refirió a la situación de las plantas de pórtland de Ancap y confirmó que continúan las conversaciones en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Según explicó, ya se desarrolló una primera reunión en la que representantes de Fancap y del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos presentaron “una serie de ideas para mejorar la gestión del pórtland”, indicó.

El dirigente señaló que existe expectativa por una nueva instancia de diálogo con el MIEM. “Seguramente aparecerán allí los primeros comentarios del Ministerio de Industria sobre los planteos que han hecho nuestros compañeros. Estamos muy expectantes de que esta reunión sea provechosa y positiva desde el punto de vista de defender el pórtland, que es parte de nuestra concepción del desarrollo nacional”, afirmó.

El impuesto al 1% más rico

Otro de los temas abordados por Abdala fue la propuesta impulsada por el PIT-CNT para aplicar una sobretasa del 1% al patrimonio del sector más rico de la población, y reafirmó: “Nosotros vamos a mantener una situación de trabajo permanente con la propuesta de una sobretasa al impuesto al patrimonio para las 20.000 personas que forman parte del 1% más rico de la sociedad”.

Precisó que la iniciativa apunta a patrimonios personales superiores al millón de dólares y considero que, hasta el momento, “no hemos escuchado demasiados fundamentos en contra”. No obstante, aclaró que el movimiento sindical mantiene disposición al diálogo: “Naturalmente que el movimiento sindical está muy abierto a que, si hay otra propuesta, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, nosotros también estamos dispuestos a estudiarla”.

Asimismo, mencionó que otro debate que comenzará a instalarse será el vinculado con la reducción del tiempo de trabajo, tema que, consideró, también deberá discutirse con los sectores empresariales. “Hemos solicitado al Poder Ejecutivo que podamos tener espacios de conversación con el debido tiempo, para disponer de la información de cómo la ve el Poder Ejecutivo y, a partir de eso, hacer también nuestras propuestas y comentarios, con un objetivo: que la Rendición esté vinculada con las necesidades de la sociedad”. En esa línea, señaló que el PIT-CNT solicitó al Poder Ejecutivo ámbitos de intercambio previos a la próxima Rendición de Cuentas.