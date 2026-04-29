El Plenario departamental del PIT-CNT anunció que en Paysandú cuatro dirigentes leerán, a las 10.00, la proclama por el Día Internacional de los Trabajadores el próximo viernes 1º de mayo en la céntrica esquina de 18 de julio y Montevideo.

Tras mencionar que “hay programas interesantes a nivel nacional, como los que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral y lo relativo al diálogo social”, en el diálogo con la diaria el dirigente de la Mesa Departamental del PIT-CNT en Paysandú y presidente del Sunca local, Mathías Machuca, puso foco en el departamento.

Comenzó indicando que “a nivel departamental nos encontramos con una situación bastante compleja”. “Y esto tiene que ver con las resoluciones que ha tomado el gobierno de Yamandú Orsi y la ministra de Industria, por ejemplo, en la fábrica de cemento portland de Ancap. Con las medidas se pone en riesgo gran parte de los puestos de trabajo de esta fábrica” recalcó.

“En el ámbito privado, a raíz de la estafa de Conexión Ganadera, está todo lo que viene pasando a los trabajadores y trabajadoras del frigorífico Casa Blanca. Esta estafa que vivió el país, hoy tiene 420 familias sin seguro de paro y sin trabajo, que es lo fundamental”.

Piden trabajar

“Muchas veces hablamos del seguro de paro como una solución, cuando en realidad los trabajadores y las trabajadoras lo que están pidiendo es poder trabajar” sentenció Machuca. Sobre Paycueros, dijo que hay “100 compañeros que siguen en el seguro de desempleo”. En la cervecera Ambev “otros 100 trabajadores fueron al seguro sin saber si van a volver. Ahí viene trabajando el gremio en conjunto con la empresa poniendo propuestas arriba de la mesa, para que esta fuente de trabajo no se pierda”. Por otra parte, “los compañeros y las compañeras del citrus, que venían de una cosecha muy corta, recién en marzo estaban cobrando el seguro de paro”.

También están en conflicto los empleados municipales nucleados en Adeyom. “Prácticamente no hay negociación, siendo que el presupuesto de la Intendencia de Paysandú es el más grande en décadas y los trabajadores están recibiendo limosnas (1% en tres años) de aumento”.

Proclama “va a reflejar las dificultades”

“Para nosotros la desocupación en Paysandú”, que se ubica en 10,8%, está por encima de los números oficiales, afirmó Machuca. “Se late en la calle, se palpita. Se ve compañeros y compañeras todos los días tratando de buscar la changa, entregando currículos. Pero también compañeros y compañeras hoy comiendo de las volquetas”.

Machuca cree que “hay una situación estructural que aún no se le ha encontrado la vuelta. Que no se le ha hincado el diente y eso que han pasado gobiernos de distintos colores y la situación sigue empeorando para el departamento”. “Cierran fábricas, no se generan puestos de trabajo de calidad, ni se genera una política que aplique a la situación que está viviendo el departamento”.

Por todo esto, el dirigente sindical convocó “a los trabajadores y a la comunidad para el acto 1° de Mayo en 18 de Julio y Montevideo a partir de las 10 de la mañana, para escuchar la proclama que va a estar leída por compañeros y compañeras”.