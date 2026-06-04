Programa Accesos: 165 sanduceros realizarán pasantías en organismos públicos

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) puso en marcha una nueva edición de una iniciativa que combina experiencia laboral y capacitación con el objetivo de fortalecer las oportunidades de inserción en el mercado de trabajo para personas vinculadas a programas sociales.

Consiste en pasantías laborales de siete meses en organismos públicos acompañadas por instancias de formación brindadas por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). La propuesta busca que los participantes no solo adquieran experiencia laboral, sino también herramientas y conocimientos que mejoren sus posibilidades de empleo a futuro.

En Paysandú se asignaron 165 cupos, de los cuales 86 corresponden a la ciudad de Paysandú y 79 al interior del departamento. Según explicaron desde el Mides en conferencia de prensa, este año se priorizó especialmente la descentralización, fortaleciendo el trabajo con alcaldes y municipios para ampliar las oportunidades en localidades del interior.

La convocatoria estuvo dirigida a personas vinculadas al ministerio a través de distintos programas sociales o transferencias económicas. Además de los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS), este año también pudieron inscribirse quienes reciben la prestación Asignaciones Familiares-Plan de Equidad (AFAM-PE).

Alta demanda

La edición 2025 registró una importante respuesta de la población. En Paysandú se inscribieron cerca de 600 personas para los 165 cupos disponibles, una cifra que, según las autoridades, refleja las dificultades de acceso al empleo y la necesidad de oportunidades laborales estables.

Los participantes fueron seleccionados mediante un sistema de prelación basado en información laboral y formativa registrada en la base de datos del ministerio. Para ello se consideraron antecedentes laborales, capacitaciones realizadas, nivel de formación y otros elementos vinculados a la empleabilidad.

Diversidad de tareas

Desde el Mides señalaron que este año se promovió una mayor diversidad de perfiles laborales. Tradicionalmente, muchas de las pasantías estaban orientadas a tareas de limpieza o servicios generales, pero se solicitó a los organismos receptores que contemplaran también funciones administrativas y de apoyo en distintas áreas.

Entre las instituciones que recibirán pasantes se encuentra la Intendencia de Paysandú, OSE, ANEP (Primaria, Secundaria y UTU), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el INAU y la Universidad de la República, entre otros organismos públicos. Los beneficiarios comenzarán formalmente el programa el próximo 8 de junio, aunque la asignación definitiva a cada organismo está en proceso de ajuste según los perfiles requeridos por las instituciones participantes.

Durante toda la experiencia laboral, los participantes contarán con un seguimiento permanente por parte de equipos técnicos del Mides. Cada uno tendrá un referente encargado de acompañar su proceso, evaluar su adaptación a las tareas y coordinar con las instituciones cualquier situación que requiera atención.

Las autoridades destacaron que el objetivo es garantizar trayectorias laborales acompañadas y fortalecer las capacidades de los participantes para facilitar su inserción futura en el mercado de trabajo. Asimismo, aclararon que la participación en Accesos no es incompatible con el programa Uruguay Impulsa, iniciativa en la que también colabora el Mides.