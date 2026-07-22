El gobierno impulsará una ley para extender el seguro de desempleo de los trabajadores de Fricasa

Leonardo Di Domenico afirmó que la situación de los 420 trabajadores de Fricasa es una prioridad para la cartera.

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Tras mantener una reunión tripartita con representantes de la empresa, trabajadores y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, anunció que el gobierno comenzó a transitar el camino para impulsar una nueva extensión del subsidio por desempleo para los 420 trabajadores afectados por la paralización de la actividad.

Di Domenico estuvo en Paysandú y afirmó en una rueda de prensa que la situación de los 420 trabajadores de Fricasa es una prioridad para la cartera. Confirmó que se trabaja en un proyecto de ley para prorrogar el subsidio por desempleo, defendió la actuación del ministerio frente a las críticas y sostuvo que la salida pasa por el diálogo y la búsqueda de inversiones para reactivar la planta.

El jerarca explicó que el vencimiento del beneficio, el pasado 30 de junio, dejó a cientos de familias en una situación extremadamente delicada.

“Es una empresa que tiene a 420 trabajadores en desamparo laboral. Ya se les extinguió el subsidio por desempleo. No están despedidos, no tienen subsidio y no tienen ingresos”, expresó.

Según indicó, esa realidad motivó el traslado de las autoridades del MTSS a Paysandú para tener una instancia de diálogo con todas las partes involucradas y analizar los mecanismos que permitan mantener la protección social mientras continúa la búsqueda de una solución definitiva para la empresa.

Proyecto de ley para extender el subsidio

Di Domenico confirmó que el principal resultado de la reunión fue el inicio de las gestiones para promover una nueva extensión del seguro de desempleo mediante una ley.

“El camino lo comenzamos a transitar en la reunión de hoy, en la búsqueda de la extensión del subsidio por desempleo a través de un proyecto de ley”, afirmó.

El director aseguró que el objetivo inmediato es brindar tranquilidad a los trabajadores mientras continúan las negociaciones para reactivar la planta.

“Eso es lo que puedo transmitirles hoy a los trabajadores y a los ciudadanos del departamento: los trabajadores de Fricasa van a tener protección mientras se siguen explorando alternativas comerciales de reactivación y la búsqueda de nuevos propietarios”.

“El ministerio actuó con anticipación”

Di Domenico respondió a los cuestionamientos sobre una supuesta demora del ministerio en intervenir. Explicó que para habilitar una extensión del subsidio es necesaria una solicitud del empleador, aunque aseguró que el MTSS tomó la iniciativa incluso antes del vencimiento del beneficio.

“Nosotros convocamos al empleador y también al sindicato el 2 de junio, no el 2 de julio. Recién pudimos concretar la reunión el día de hoy”, aseveró. En ese sentido, rechazó las acusaciones de inacción.

Fue enfático al señalar que “es falso que el Ministerio de Trabajo esté en omisión. Es inaceptable que se nos emplace respecto del ejercicio de nuestra responsabilidad”.

También sostuvo que la cartera continuará defendiendo su actuación frente a quienes, según dijo, buscan “tergiversar” el trabajo que llevan adelante.

“Nosotros somos proactivos. Si hay intereses mezquinos u oportunistas que tratan de distorsionar nuestra función, los vamos a enfrentar en todos los ámbitos que corresponda”.

Defensa de la gestión territorial

El director nacional de Seguridad Social remarcó que el MTSS trabaja desde hace varios meses en Paysandú y rechazó la idea de que las decisiones se tomen únicamente desde Montevideo.

“No nos refugiamos en un escritorio en Montevideo. Tenemos gestión en territorio”, afirmó.

Recordó que en abril ya había visitado la ciudad para reunirse con más de 200 trabajadores de Fricasa y que la presencia actual forma parte del seguimiento permanente de la situación.

Incluso adelantó que, al finalizar la conferencia de prensa mantendría otra reunión tripartita por la situación de Maltería Paysandú, pese a que todavía no existía una solicitud formal para extender el subsidio de desempleo.

Consultado por la diaria sobre el complejo panorama laboral que atraviesa Paysandú, Di Domenico reconoció la preocupación del gobierno y sostuvo que la solución no depende únicamente del MTSS.

Explicó que la situación requiere la participación de distintos organismos nacionales, del Parlamento, de las autoridades departamentales y de los actores económicos.

“Esta situación necesita un abordaje multidimensional. Todos debemos converger en la búsqueda del mejor camino para generar mecanismos que permitan reactivar la actividad”, señaló.

Añadió que los problemas responden a factores económicos y de mercado, por lo que las respuestas deben construirse mediante acuerdos políticos y herramientas que favorezcan nuevas inversiones.

“Al grito no se solucionan estas situaciones. Se solucionan con diálogo, negociación política, búsqueda de acuerdos y asignación de los recursos necesarios”, sostuvo.

Cautela ante la negociación por Fricasa

Respecto del futuro del frigorífico, el director señaló que actualmente existe una negociación para la eventual venta de la empresa y afirmó que el ministerio procura no interferir en ese proceso.

Indicó que la prioridad es proteger a los trabajadores sin generar incertidumbre que pueda afectar una posible operación comercial: “No queremos estropear esa posibilidad de negocio. Queremos hacer las cosas prolijas para acompañar el proceso”.

Respuesta sobre la crisis de la industria y el vínculo con Conexión Ganadera

En la parte final de la conferencia, Di Domenico fue consultado sobre la situación financiera que derivó en la crisis de Fricasa. Hizo algunas consideraciones vinculadas a la caída de Conexión Ganadera.

Aclaró que no cuenta con elementos que le permitan establecer una relación directa entre la gestión del frigorífico y esa empresa, aunque sostuvo que las consecuencias de la crisis financiera afectaron la confianza de los productores y redujeron el envío de ganado a faena.

“No tengo evidencia que vincule la estafa de Conexión Ganadera con la gestión del frigorífico. Sí tengo evidencia de que las consecuencias de esa estafa hicieron que productores dejaran de remitir ganado a esta planta”.

“Este es un problema que hoy están sufriendo 420 trabajadores y sus familias. En el ámbito de nuestras competencias vamos a actuar para brindarles protección mientras se buscan soluciones de fondo”, afirmó.