Juan Gorosterrazú: “La prioridad es generar empleo porque, sin trabajo, el resto de los avances pierde visibilidad”

El diputado del Frente Amplio adelantó a la diaria que el gobierno prepara anuncios de inversión para Paysandú que se conocerán en las próximas semanas.

La situación laboral, las inversiones proyectadas para el norte del país, los avances en salud pública y la incertidumbre que atraviesa la planta de Ambev fueron algunos de los temas abordados por el diputado del Frente Amplio Juan Gorosterrazú durante una extensa entrevista con la diaria en la que analizó el presente y las perspectivas de Paysandú.

El legislador destacó la articulación entre los legisladores del departamento y puso énfasis en que la generación de empleo sigue siendo el principal desafío para Paysandú. Valoró el trabajo que vienen desarrollando en conjunto los tres representantes nacionales del departamento, más allá de las diferencias partidarias, y consideró que existe una madurez política que permite avanzar en asuntos de interés común.

“La ciudadanía fue sabia al dar una herramienta de negociación. Eso obliga a articular y buscar acuerdos sobre aquellos temas que son importantes para Paysandú”, sostuvo.

Gorosterrazú destacó que tanto él como sus colegas Fermín Fariña y Walter Verri cuentan con experiencia previa en funciones ejecutivas, circunstancia que, a su entender, facilita el diálogo y la búsqueda de consensos. “Cuando uno ha estado en cargos de gestión, entiende mejor la realidad del otro y sabe que no todo vale. Eso ayuda a construir acuerdos en beneficio de la gente”, afirmó.

El diputado recordó que en los últimos meses los representantes nacionales han impulsado gestiones conjuntas relacionadas con la situación del Hospital Escuela del Litoral, la instalación del tomógrafo, la atención sanitaria en distintas zonas del departamento y la problemática laboral generada por el cierre o reducción de actividades en algunas empresas. “Hay temas en los que podemos tener diferencias políticas, pero también hay asuntos que requieren una mirada común porque afectan directamente a la población”, indicó. Entre esos asuntos mencionó la salud, la seguridad y, especialmente, el empleo.

Un problema que sigue golpeando

Al referirse a la realidad económica de Paysandú, Gorosterrazú recordó que el departamento llegó a exhibir algunos de los mejores indicadores laborales del país durante la década pasada, con niveles de desempleo que rondaban entre el 4% y el 6%. Sin embargo, explicó que esa situación comenzó a deteriorarse antes de la pandemia y se agravó posteriormente. “Llegamos a tener indicadores cercanos al 15% de desempleo entre 2023 y 2024. Hoy estamos alrededor del 11%, pero sigue siendo una cifra muy alta para Paysandú”, señaló.

Para el legislador, la recuperación del empleo debe ser la principal prioridad de las políticas públicas. “El trabajo es la política social más importante que existe. Estructura la vida de las personas, les permite organizarse, proyectarse y sostener a sus familias. Si no se resuelve ese tema, muchas veces los demás avances quedan en segundo plano”, expresó.

En ese contexto, Gorosterrazú adelantó que el gobierno nacional prepara anuncios vinculados a inversiones estratégicas para la región. Según indicó, las novedades podrían concretarse hacia fines de junio o para julio, y estarían relacionadas con proyectos energéticos y de desarrollo industrial.

“Tenemos entendido que habrá anuncios para esta zona del país vinculados a combustible, energía y particularmente a un proyecto de gas. También existe una enorme expectativa por todo el trabajo que se viene desarrollando en torno a la planta de hidrógeno verde de HIF Global”, explicó. La iniciativa, considerada una de las inversiones privadas más importantes proyectadas para Uruguay, prevé la producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde.

De acuerdo con las estimaciones manejadas por el diputado, durante la etapa de construcción podrían generarse entre 1.300 y 1.400 puestos de trabajo directos durante varios años. Posteriormente, la planta mantendría alrededor de 300 empleos permanentes. “Estamos hablando de una inversión cercana a los 5.300 millones de dólares. El impacto no es solamente por los puestos de trabajo directos, sino también por todo lo que moviliza en materia de servicios, logística y actividad económica”, afirmó.

El impulso ferroviario

Gorosterrazú destacó además que el proyecto podría convertirse en un factor clave para la recuperación del sistema ferroviario nacional. Según señaló, la demanda de transporte de insumos y productos permitiría revitalizar la infraestructura ferroviaria del litoral y generar nuevas oportunidades para distintas actividades productivas. “La recuperación del tren no solo serviría para esta inversión. También podría beneficiar a la producción forestal, agrícola e industrial de toda la región”, indicó. Incluso mencionó el caso de empresas sanduceras que actualmente reciben grandes volúmenes de materias primas por carretera y que podrían encontrar en el ferrocarril una alternativa más eficiente.

Durante la entrevista también se abordó la situación de la salud pública en Paysandú. Gorosterrazú consideró que se han registrado avances importantes en los últimos años, aunque reconoció que muchas veces no logran la visibilidad esperada debido a la preocupación predominante por el empleo. Entre los logros destacó la instalación del tomógrafo en el Hospital Escuela del Litoral. “Ya se realizaron más de 350 estudios desde que comenzó a funcionar. Antes muchos pacientes debían ser trasladados a otros centros para realizarse esos exámenes, con todos los riesgos y costos que eso implicaba”, señaló.

Además del beneficio asistencial, el legislador indicó que la incorporación del equipamiento permite un ahorro anual cercano al millón de dólares para el hospital. También valoró las mejoras en distintas policlínicas, las jornadas especiales de atención oftalmológica que permitieron reducir listas de espera y la próxima puesta en funcionamiento del servicio de emergencia médica 105.

Otro de los asuntos que generan preocupación es la situación de la planta de Ambev. El diputado reconoció que existe inquietud entre los trabajadores y afirmó que se siguen de cerca las negociaciones destinadas a preservar la actividad industrial.

“Es una situación compleja porque estamos hablando de una multinacional que toma decisiones a escala regional y global”, indicó. Aclaró que, según la información disponible, la planta no opera con pérdidas, aunque la empresa busca mejorar sus niveles de rentabilidad. En ese marco, se analizan diferentes alternativas relacionadas con reintegros a las exportaciones, costos energéticos y mejoras logísticas. “Confiamos en que se pueda encontrar una salida. Es una industria muy importante para Paysandú y para muchas familias”, afirmó.

Cuestionamientos a la movilización de transportistas

Gorosterrazú también se refirió a la reciente movilización de camioneros y transportistas en rechazo a los nuevos controles digitales. Si bien reconoció la legitimidad de los reclamos sectoriales, consideró que detrás de algunas manifestaciones existe una clara intencionalidad política. “Hay planteos que son válidos, pero también vemos la participación de actores políticos y discursos que apuntan directamente a cuestionar al gobierno y a la institucionalidad”, sostuvo. Para el legislador, el desafío pasa por mantener espacios de diálogo que permitan atender las demandas sin afectar el funcionamiento institucional.

Una agenda marcada por el empleo

A modo de balance, Gorosterrazú insistió en que el principal desafío de Paysandú sigue siendo la generación de oportunidades laborales. A su entender, las inversiones proyectadas para los próximos años pueden representar un punto de inflexión para el departamento, siempre que logren traducirse en empleo genuino y desarrollo local. “Las mejoras en salud, infraestructura y servicios son importantes, pero la gran prioridad sigue siendo el trabajo. Ese es el tema que más preocupa a los sanduceros y el que debe orientar los mayores esfuerzos”, concluyó.