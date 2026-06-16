SOEN endurece su postura ante la incertidumbre en Ambev, y la Federación de Obreros de la Bebida se declara en preconflicto

La situación de los trabajadores de Ambev-Cympay en Paysandú sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la FOEB resolviera declararse en preconflicto.

El anuncio fue realizado por el presidente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN), Eduardo Alza, en declaraciones a la diaria tras participar hoy en Montevideo en una reunión de carácter grave y urgente convocada por la federación sindical para analizar la situación de los trabajadores de la maltería.

“Hoy informamos a todos los sindicatos nucleados en la federación sobre nuestra situación y se resolvió declarar el preconflicto con Ambev. Eso significa que durante junio y julio vamos a estar aplicando distintas medidas sindicales”, narró Alza.

Entre las primeras acciones figura la distribución de un comunicado oficial de la FOEB y la presentación de notas en las distintas gerencias de las empresas del sector, alertando sobre la situación que atraviesan los trabajadores de Cympay y cuestionando las decisiones adoptadas por la empresa.

La resolución sindical ocurre en el marco de un contexto de creciente preocupación entre los trabajadores que permanecen en seguro de desempleo mientras esperan definiciones sobre el futuro de la planta y la anunciada reapertura prevista para agosto.

Como parte de las gestiones impulsadas por el sindicato y la federación, este miércoles a las 10.00 se realizará una reunión virtual con una directora regional de las malterías de Ambev. En el encuentro participarán representantes de los sindicatos vinculados a la actividad maltera, dirigentes de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida y la jerarca de la multinacional.

“Esperamos que sea una instancia en la que podamos acceder a información más concreta sobre cuál es el futuro de la planta y cuáles son los planes de la empresa”, señaló Alza.

Otro de los puntos centrales será la reunión tripartita prevista para el próximo 23 de junio en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), instancia en la que participarán representantes de la empresa, del sindicato y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

A pedido de los trabajadores, también asistirán delegados de la federación nacional de la bebida. Según explicó el dirigente sanducero, hasta el momento las reuniones mantenidas con la empresa han contado únicamente con la participación de la gerencia local, que no ha aportado información sustancial sobre el futuro de la operación.

“Hasta ahora se ha presentado solamente la gerencia local, y entendemos que no dispone de toda la información. Por cómo viene evolucionando este conflicto creemos que la empresa deberá concurrir con representantes de mayor jerarquía o con respuestas concretas para los trabajadores”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la expectativa sindical es que la instancia permita conocer definiciones sobre la continuidad de la producción y los planes de inversión para la planta sanducera. Mientras avanzan las negociaciones, el sindicato mantiene abiertas distintas medidas de movilización.

“No descartamos movilizaciones en Paysandú”, adelantó Alza.

De hecho, para el mismo 23 de junio, mientras se desarrollará la reunión en la Dinatra, trabajadores y delegados de distintos sindicatos de la bebida tienen previsto concentrarse frente a la sede ministerial en Montevideo como muestra de respaldo a la delegación negociadora.

La movilización buscará visibilizar la situación de los trabajadores de Ambev-Cympay y reforzar el reclamo de respuestas ante una paralización que ya lleva varios meses y mantiene en incertidumbre a decenas de familias sanduceras.

Para el SOEN, el ingreso de la federación al conflicto marca un punto de inflexión en el proceso. Los trabajadores esperan que las próximas reuniones permitan obtener definiciones concretas sobre la reapertura de la planta y despejar las dudas que persisten sobre el futuro de una de las industrias históricas de Paysandú.