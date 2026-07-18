Cervecería de Paysandú extenderá la parada de su planta hasta el 31 de diciembre y el 90% del personal seguirá en seguro de paro

El presidente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN), Eduardo Alza, confirmó que la empresa comunicó la extensión de la parada de la planta de Paysandú hasta fin de año.

La planta de Norteña en Paysandú permanecerá sin actividad al menos hasta el 31 de diciembre, según informó este viernes la empresa al Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña (SOEN). La medida implica que cerca del 90% de la plantilla, unas 75 personas, continuará en régimen de seguro de paro extendido, mientras un reducido grupo seguirá desempeñando tareas de mantenimiento y limpieza.

El presidente del SOEN, Eduardo Alza, explicó a la diaria que la decisión fue comunicada por la gerencia local luego de que se postergara para el próximo lunes la reunión prevista en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra).

“La reunión con Dinatra, que estaba prevista para este viernes, se pasó para el lunes por temas impostergables de la directora de Trabajo. Nosotros le pedimos al directorio una devolución porque nos habíamos ilusionado con tener una respuesta hoy”, señaló.

Según Alza, la gerencia transmitió al sindicato la misma información que presentará en la instancia de negociación ante Dinatra: la extensión de la parada hasta fin de año y la continuidad del esquema actual de funcionamiento.

“La parada se extiende hasta el 31 de diciembre. Van a trabajar con seguros de paro extendidos y en el mismo eje que vienen manejando hasta ahora: algunos trabajadores realizando tareas de mantenimiento y limpieza, y entre el 80% y el 90% del personal en seguro de paro”, indicó.

El dirigente explicó que ahora la empresa deberá gestionar la extensión de los subsidios para garantizar la cobertura de los trabajadores.

“La gerencia tiene que gestionar los seguros de paro extendidos para que los compañeros estén subsidiados, mientras se le da oxígeno a la negociación entre el directorio de Ambev y el gobierno”, sostuvo.

Sobre las conversaciones entre ambas partes, Alza dijo que el sindicato solo conoce la información pública difundida tras la reunión mantenida entre representantes de Ambev y los ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo.

“Lo único que sabemos es que hubo una reunión extensa, que se establecieron condiciones que hasta ahora no estaban sobre la mesa y que ambas partes se comprometieron a buscar una solución” detalló.

A juicio del dirigente sindical, la decisión de extender la parada hasta diciembre refleja que las negociaciones “van a ser largas”, aunque destacó que, por el momento, no existe un planteo de cierre de la planta.

“El cierre no está sobre la mesa. Hubo buena sintonía entre el Gobierno y Ambev, hay una dilatación de los tiempos para negociar y buscar una solución. No se conocen las condiciones, pero tampoco se habla de cierre”, expresó.

Actualmente, la planta cuenta con una plantilla de aproximadamente 100 trabajadores, de los cuales alrededor de 75 permanecerán en seguro de paro.

Según describió Alza, quienes acceden a ese régimen perciben aproximadamente el 80% de su salario base, integrado por el subsidio del Banco de Previsión Social (BPS) y un complemento abonado por la empresa.