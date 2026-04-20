La posible relocalización de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global pretende instalar en Paysandú comienza a tomar forma. En una reunión en la Torre Ejecutiva, el [intendente sanducero Nicolás Olivera propuso al presidente Yamandú Orsi trasladar el proyecto](](https://ladiaria.com.uy/paysandu/articulo/2026/4/gobierno-analiza-la-posibilidad-de-relocalizar-planta-de-hidrogeno-verde-conto-olivera-tras-reunion-con-orsi/) a diez kilómetros al sur del lugar inicialmente previsto. El objetivo tiene que ver con reducir tensiones con Argentina.

La propuesta de la nueva ubicación fue del edil del Frente Amplio Roberto Ciré, quien confirmó a la diaria tal extremo. Actualmente, está a estudio del gobierno.

El planteo surge en un contexto marcado por la reciente decisión de la justicia argentina que dio lugar parcialmente a un reclamo de legisladores de ese país que cuestionaban la ubicación original del proyecto, principalmente por su cercanía al río Uruguay y su impacto visual en la zona fronteriza.

En respuesta a ese escenario, la nueva propuesta plantea trasladar la planta unos diez kilómetros hacia el sur en referencia al lugar previsto inicialmente. Se ubicaría en la zona de Nuevo Paysandú, donde podría instalarse en un predio industrial que ya alberga instalaciones de ALUR, Ancap y la planta de portland.

Contemplar a todas las partes

“El objetivo es mantener la inversión en el departamento y encontrar una solución viable que contemple todas las partes”, afirmó Roberto Ciré en diálogo con la diaria.

Según el edil Ciré, que fue funcionario de Ancap, la iniciativa se nutre de la experiencia recogida en una misión oficial a Punta Arenas, Chile, que se hizo en febrero, donde una delegación uruguaya —integrada por autoridades y técnicos— visitó una planta de hidrógeno verde en funcionamiento, una de las pocas a nivel mundial.

“Estamos ante una tecnología nueva que puede posicionar a Uruguay en un lugar de liderazgo a nivel global en energías limpias”, señaló. Entre las principales ventajas del nuevo emplazamiento se destaca que no requeriría recategorización de suelos y ya contaría con habilitaciones ambientales, dado el carácter industrial del área. Además, permitiría generar sinergias con otras actividades productivas, como el aprovechamiento de subproductos de biomasa en la industria del cemento.

En relación al posible conflicto con Argentina, alejar la planta de la zona de influencia directa sobre la ciudad de Colón podría evitar escaladas diplomáticas. “Creíamos que esta era una alternativa viable para evitar que la empresa se retire del departamento en un contexto de dificultades”, explicó Ciré.

Los puestos de trabajo: 300 en forma permanente

El impacto económico es otro de los puntos centrales del proyecto. Se estima que la planta podría generar unos 300 empleos permanentes y hasta 1.300 durante su construcción, además de puestos asociados a parques de energía eólica y fotovoltaica vinculados al emprendimiento. “Para Paysandú, con niveles importantes de desempleo, esta es una oportunidad clave”, subrayó el edil.

Mientras tanto, la empresa detrás del proyecto busca avanzar con rapidez, en función de compromisos comerciales ya proyectados hacia 2029 para exportaciones al mercado europeo. En ese marco, el costo de la energía aparece como uno de los factores decisivos en las conversaciones con el gobierno.