El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se reunió en la tarde del miércoles con el presidente Yamandú Orsi, en la Torre Ejecutiva. Luego de la reunión, Olivera explicó que uno de los ejes centrales del encuentro fue la situación laboral de Paysandú, que continúa siendo compleja, especialmente por el impacto en la industria. Recordó que en los últimos meses el departamento ha sufrido dificultades vinculadas al empleo y a la competitividad, lo que motivó gestiones ante el gobierno nacional. “Nos hemos reunido con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y hoy con el presidente de la República, Yamandú Orsi, hablando del tema laboral, de la sostenibilidad de la industria y de las preocupaciones que están arriba de la mesa”, indicó en rueda de prensa a la salida del encuentro.

En ese marco, destacó la importancia del proyecto de hidrógeno verde impulsado por la empresa HIF Global, al que definió como una “luz de esperanza” para Paysandú y para el país. La iniciativa podría transformarse en la mayor inversión en la historia del Uruguay y hacer que se abra una nueva etapa vinculada al recambio de la matriz energética. El intendente señaló que la viabilidad del proyecto depende, entre otros factores, de que el gobierno y la empresa acuerden condiciones competitivas, especialmente en lo referido al costo de la energía, algo para lo que se prorrogó el plazo.

Olivera también confirmó que se analiza la posibilidad de relocalizar la planta dentro del propio departamento, en un sitio que ofrezca ventajas logísticas y condiciones ya existentes para el desarrollo industrial. “El gobierno ha mostrado sensibilidad sobre este planteo, que es un elemento nuevo, y se está analizando la posible relocalización en un lugar que pueda ofrecer ventajas logísticas”. La alternativa permitiría fortalecer el proyecto y al mismo tiempo contribuir a descomprimir eventuales cuestionamientos regionales por las críticas que surgieron a la iniciativa de HIF Global por parte de autoridades de Entre Ríos, Argentina.

El intendente sostuvo que la propuesta fue presentada formalmente al presidente y que existe una visión alineada entre el Ejecutivo, la intendencia y la empresa. “Si se ubica en un lugar donde ya existen condiciones preexistentes para la radicación de un emprendimiento industrial y además encuentra ventajas logísticas, sería necio no analizarlo”, remarcó. En ese sentido, consideró que la eventual relocalización podría generar un “círculo virtuoso” para Paysandú, la región y el país.

El intendente también subrayó la importancia de los tiempos para concretar la inversión del hidrógeno verde. Explicó que la empresa maneja una “ventana de oportunidad” vinculada a la exportación hacia Europa antes de 2030, lo que obliga a tomar decisiones en el corto plazo. “No le es indiferente a la empresa instalarse el año que viene o dentro de tres años. Si no se instalan ahora, no llegan a esa fecha”, advirtió.

En ese sentido, destacó la necesidad de que el Estado uruguayo actúe con rapidez para asegurar las condiciones requeridas. “El costo de la energía hace a la viabilidad del proyecto. Me llevo la tranquilidad de que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer para garantizar esas condiciones”, señaló. Asimismo, valoró la disposición del Ejecutivo y la coordinación con la empresa.

Olivera reiteró que la concreción del proyecto representaría un salto significativo para Paysandú y para el país, tanto en términos de empleo como de posicionamiento estratégico en energías limpias. “Uruguay se pone en la misma vanguardia que cualquier país del primer mundo en estas tecnologías. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar”, concluyó.

Diferencia cambiaria con Argentina

Consultado sobre la situación laboral del departamento, Olivera reconoció que los departamentos del litoral, especialmente aquellos fronterizos con Argentina, vienen atravesando dificultades desde hace tiempo. Señaló que la diferencia cambiaria y la pérdida de competitividad han afectado la radicación de emprendimientos y el mantenimiento del empleo. “Estamos por encima de la media, [algo más que 10%] de desocupación”, indicó, al tiempo que advirtió que la situación también impacta en Salto, Río Negro y otras zonas.

Ante este escenario, el jefe comunal afirmó que el departamento trabaja en una reconversión de su modelo productivo, históricamente vinculado a la industria. “Paysandú se instaló en la década del 50 con un modelo fabril y hoy tenemos que reconvertirlo”, explicó.

En ese proceso de cambio destacó el desarrollo del turismo, el fortalecimiento del perfil universitario de la ciudad y la promoción de la economía del conocimiento como ejes complementarios para generar empleo.

Sobre el impacto específico del proyecto de hidrógeno verde, Olivera señaló que durante la fase de construcción se estima la generación de unos 1.500 puestos de trabajo, con picos de hasta 3.000 personas. Posteriormente, la planta requeriría un equipo permanente de unas 300 personas, además del efecto multiplicador sobre proveedores y servicios. “Estamos hablando de un impulso importante en lo laboral”.

Negocio del pórtland

Otro de los asuntos abordados en la reunión con Orsi fue la reestructura del negocio del pórtland. Olivera aclaró que no existe oposición a los cambios planteados por Ancap –que implicarían la relocalización de parte importante del trabajo de la planta de Paysandú–, pero sí preocupación por el impacto que puedan tener en Paysandú. “No queremos que sea Paysandú el que pague el costo de la reestructura”, afirmó. Entiende que la discusión debe integrarse a una estrategia más amplia para fortalecer la industria nacional y la viabilidad productiva del departamento.

Ambev-Cympay aún sin novedades

La situación de la planta de la planta de Ambev-Cympay de Paysandú, que paralizó su producción desde el 1º de marzo de 2026 enviando al 90% de sus trabajadores al seguro de paro por un período inicial de dos meses, estuvo presente en la reunión con el presidente. Según dijo Olivera, se está a la espera de la respuesta del Ministerio de Economía.