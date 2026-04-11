La ciudad de Colón está en la provincia de Entre Ríos y es limítrofe a Paysandú, a 17 kilómetros de distancia. El intendente de ese municipio valoró que el gobierno uruguayo evalúe trasladar el proyecto de hidrógeno verde que se instalaría en la ciudad sanducera y afirmó en diálogo con la diaria que la medida permitiría preservar el perfil turístico de la región.

“Para nosotros, no solo para Colón sino para toda la microrregión y para la provincia de Entre Ríos, es muy importante celebrar que el gobierno uruguayo haya tenido la sensibilidad de escuchar nuestro pedido”, expresó José Luis Walser al referirse a la posibilidad de trasladar el emprendimiento a una zona alejada de la costa.

El jefe comunal explicó que la preocupación surgía por el impacto que el proyecto, tal como estaba planteado inicialmente, podía tener sobre la actividad turística, principal motor económico local. En efecto, “hace más de 70 años que vivimos del turismo. El proyecto en ese lugar ponía en riesgo todo nuestro desarrollo”, afirmó.

Según indicó, el pedido de relocalización había sido impulsado de manera unificada por la comunidad de Colón, el gobierno municipal que preside Walser y el gobierno provincial encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio.

“Nosotros respetamos la política energética de Uruguay y la incorporación de energías alternativas, pero entendíamos que como estaba planteado, afectaba nuestra actividad. Por eso planteamos una situación ganar-ganar, que era la relocalización”, sostuvo.

Walser destacó además las gestiones realizadas por autoridades uruguayas, entre ellas, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien mantuvo un encuentro con el presidente Yamandú Orsi para analizar la propuesta.

Aún no hay precisiones oficiales sobre el nuevo emplazamiento. “No tenemos más detalles que los que dieron el intendente Olivera y la ministra de Industria, Fernanda Cardona. Sería importante contar con más información para transmitir tranquilidad a la comunidad”, comentó.

El intendente consideró que de confirmarse que la planta se ubicará lejos de la costa, la decisión será bien recibida. “Vivimos del turismo y esto nos iba a afectar mucho. También había una posibilidad de riesgo para el río, que es uno de nuestros principales activos turísticos”.

En ese marco, Walser planteó que la situación abre la puerta a fortalecer el desarrollo binacional entre Colón y Paysandú, especialmente en materia turística. “Podemos pensarnos como una región que explote la naturaleza compartida del río Uruguay. El turismo derrama, genera empleo rápido y con baja inversión, y ya tenemos lo principal: nuestras playas, nuestras islas y nuestros paisajes”, expresó.

Colón es el principal destino turístico de Entre Ríos y uno de los más importantes del país. La microrregión conocida con el nombre “Tierra de Palmares” está integrada por los departamentos de Colón y San Salvador, cuenta con 20.000 plazas de alojamiento, tres complejos termales, el Parque Nacional El Palmar y una amplia oferta cultural, histórica y productiva.

El intendente precisó que en Semana de Turismo hubo 30.000 pernoctes en Colón, lo que sin dudas demuestra la magnitud del movimiento turístico.