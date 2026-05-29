Se presentó un plan de infraestructura verde que mira Paysandú “de acá a 50 años”

En la presentación del plan de infraestructura verde el intendente Nicolás Olivera recordó que “no es un plan para plantar árboles, sino que es un plan de infraestructura verde que mira de acá a 50 años la ciudad que queremos en Paysandú y los impactos que queremos”. La presencia del intendente fue acompañada por el ingeniero Carlos Thays, del Estudio Thays de Argentina, y del responsable de la Unidad de Diseño de la intendencia, Diego Belvisi.

En la ocasión se hizo especial énfasis en que hay que pensar y poner la mira en lo que va a suceder dentro de 30 o 40 años, en términos de política de Estado. Uno de los hechos más significativos fue que se presentó un mapa de calor de la ciudad de Paysandú que se generó con información del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en donde se aprecia que el microcentro de la ciudad está pintado de rojo. Esto significa que las altas temperaturas se concentran en esa zona de la ciudad y eso “se debe, en cierta forma, a la cantidad de asfalto y de hormigón con los que nos toca convivir, pero también el mundo ha encontrado respuestas a eso”.

El plan de infraestructura verde fue denominado Paysandú Reverdece, y un adelanto de este se hizo en la pasada edición de la Semana de la Cerveza. Olivera se encargó de precisar que el plan no se limita a plantar árboles, “sino que es un plan de infraestructura verde que mira de acá a 50 años la ciudad que queremos y los impactos que queremos, cómo queremos convivir los sanduceros con el arbolado, con lo verde, con la temperatura, con los polinizadores, con la simbiosis que se da entre ese paisaje de humedales y lo que también transcurre en el centro de la ciudad”.

Convenio con UTU

El plan se viene trabajando desde hace varios meses y ha contado, según palabras de las autoridades, con el compromiso de los funcionarios de la Unidad de Diseño y el asesoramiento de Julián Gago, que participó en las obras en el parque París Londres.

La firma de un convenio con el Polo Tecnológico de la UTU fue valorado especialmente. Los estudiantes de la carrera de Técnico Forestal harán el primer censo que servirá para determinar la cantidad, la calidad, el tipo y el estado de conservación de las especies, que “será un insumo fundamental para comenzar”, resaltó Olivera.

El censo comenzará la próxima semana y permitirá tener “georreferenciado cada uno de los árboles de la ciudad” y “permitirnos de esta manera planificar cantidad, calidad y mantenimiento de esos árboles para que el plan tenga sostenibilidad”, explicó Belvisi.

“Transformar Paysandú”

El plan es ambicioso y tiene pretensiones de transformar la ciudad, procurando que no solo sea una ciudad jardín con impacto visual, sino que tiene aspiraciones de “repensar el ancho de las calles, de las veredas”, dijo la máxima autoridad departamental. El éxito del plan va de la mano del compromiso de la población con la idea y con el proyecto y aspira a que haya especies nativas.

“Pensamos en un plan que sea autosostenible en el tiempo”, lo que “significa que, desde el punto de vista del funcionamiento, el Vivero Municipal pasa a tener una importancia fundamental en la producción e implementación del plan”, señaló Belvisi.

El paisajista Thays le dio especial relevancia a trabajar con la comunidad. “Nosotros no vamos a trabajar solos, no podríamos y tampoco lo quiero, necesitamos trabajar con gente local, que quiera la ciudad, que la conozca, que conozca su historia, que la esté pensando a futuro para sumarnos a ese pensamiento y agregar todo lo que podamos”.

En este sentido, indicó que en Paysandú encontraron que el paisaje de la costa está en un proceso “increíblemente potente, bien pensado y ambicioso de generar un paisaje en relación con la costa”. Pero entendían que “es momento de que esa energía que está poniendo en la costa la ponga en su tejido urbano y en la ciudad misma”, por lo que se comenzó a proyectar un rejuvenecimiento de cara a los próximos 50 años.

El estudio porteño pensó un plan de arbolado de veredas. En la actualidad “los árboles no solamente son necesarios, sino que prestan un servicio ambiental muy importante que tiene que ver con la calidad de vida”, por lo que se trabajó en un proyecto para que Paysandú “tenga un arbolado nativo en su tejido y que sea una ciudad ambientalmente comprometida, que eso sea evidente en sus veredas, en sus calles, en sus avenidas”, señaló Thays.