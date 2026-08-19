Mauricio Cabrera, director del Cenur: “Tenemos que pensar políticas de desarrollo industrial con formación en el territorio”

En Paysandú trabaja un grupo de investigación con capacidad técnica de detección y ubicación de traza de contaminantes en carne, leche, miel y soja.

En el marco de la actividad “Paysandú industrial. Primera jornada”, organizada por el Plenario Departamental del PIT-CNT, se organizó la mesa “Formación, capacidades e innovación para el desarrollo industrial”, donde además de la presidenta del Plenario, Cecilia Sánchez, y Carlos Bico, de la Coordinación Sindical Industrial, expusieron Mauricio Cabrera, director del Cenur Litoral Norte, y Danny Silveira, director de Campus Regional Litoral norte de UTU.

El director del Cenur dijo que “fue la institucionalidad que se dio en la Udelar la que profundizó la descentralización desde hace 12 años. De todas maneras, la Udelar tiene más de 70 años en la región”. Las formaciones están “directa o indirectamente vinculadas al desarrollo industrial. No podemos pensar políticas de desarrollo industrial sin formación de capacidades situadas y formadas en el territorio”, acotó.

Cabrera expresó que “si se pregunta por las formaciones directamente vinculadas a la industria del departamento, diría que son los tecnólogo industrial-mecánico, químico e informático. Son carreras triple U (Udelar, UTEC y UTU) por donde tenemos que ir”. “Lo que quiero marcar es que cualquier carrera, no importa el trayecto educativo de los 50 que hay en la región, está directa o indirectamente vinculada al desarrollo industrial”, agregó.

El director del Cenur se refirió a la Licenciatura en Biotecnología y al tecnólogo de UTU. “Hace 15 días firmamos un convenio en Salto para generar sinergias y complementariedades en estas dos formaciones”, contó. Agregó que estas “deben ser pensadas en clave de sistema y ahí tenemos un debe. ¡Vaya si la biotecnología usa parte de sistemas vivos para transformar una materia prima y generar un producto! Hay que poner más conocimiento para las transformaciones”.

“La Udelar tiene esta carrera y UTU el tecnólogo; sin embargo, la demanda estudiantil que tenemos es poca. La carrera está en territorio”, señaló. “Pongo un ejemplo: la transformación de la matriz energética con instalación de parques eólicos –una decisión política– rápidamente se pudo instrumentar, entre otras cosas, porque la Udelar desde hacía años tenía mapeadas las características eólicas del país. Son construcciones históricas que a veces no percibimos”.

“Construir la demanda nos cuesta mucho. Tenemos dos carreras más, relacionadas con lo que nos invita a reflexionar: la Licenciatura en Ingeniería Biológica –una similar en Fray Bentos tiene UTU– y la de Recursos Hídricos y Riego, que incluye un departamento académico. Tal vez ustedes no sepan que existen”, apuntó.

Asimismo, manifestó que la posible instalación “de una planta de hidrógeno verde genera preocupación y la Udelar tiene que aportar para correr incertidumbres. ¡Vaya si este núcleo académico podría aportar para la toma de decisiones basadas en evidencia!”.

“No podemos producir con trabajadores con problemas de salud mental”

“El intendente decía, no podemos producir porque la energía es cara; yo agregaría que no podemos producir sin mano de obra calificada y con trabajadores con problemas de salud mental. En esto la Udelar hizo múltiples aportes”, afirmó. Al respecto, el director recordó el trabajo con la Facultad de Psicología y el Sindicato Único de la Construcción y Anexos “sobre diagnóstico en salud mental y consumo problemático en trabajadores de la construcción”.

En Paysandú está el equipo con más capacidad para detectar trazas de contaminantes en alimentos

Sobre el vínculo con empresas públicas, privadas, sindicatos y organizaciones en el territorio “hay mucha cosa”, acotó el director universitario. “Trabajamos muy cercanamente con la Intersocial. A nivel de laboratorio del Departamento de Química del litoral se colaboró con Azucarlito” en la producción azucarera.

Cabrera mencionó que “abrimos los diarios y nos enteramos de que nos devuelven un contenedor de carne por tener residuos de agroquímicos. En Paysandú está el grupo de investigación, con su plataforma, con más capacidades técnicas de detección y ubicación de traza de contaminantes en carne, leche, miel, soja, lo que sea”, aseguró. “Es un problema tremendo que tenemos y que afecta el sistema de transformación de alimentos”, lamentó.

En el final de su intervención, el director del Cenur expuso que “hace unos dos años la Udelar eligió un nuevo instrumento para el país, que son los institutos de investigación que trascienden los grupos y abordan los grandes temas”. Uno de ellos es sobre las “transiciones sostenibles de los sistemas alimentarios”, donde la gran masa de investigadores que integran el grupo está en Paysandú. “Acá tenemos que poner el ojo. Tenemos capacidades en la región para avanzar”, destacó.

“Formar en territorio es lo que provoca que no haya desarraigo. La formación es clave en todo proceso de desarrollo y hay que lograr que nuestros estudiantes, que son de los quintiles más bajos, permanezcan y logren egresar. Es un desafío en clave de sistema educativo terciario”.