Civila recibió una amplia delegación sanducera y se ratificó el uso del exsanatorio Pasteur como uno de los cinco dispositivos

En la reunión con el ministro de Desarrollo Social se refirió al funcionamiento del centro de salud sobre el cual discrepaban algunos vecinos, el Centro Comercial e Industrial de Paysandú y dirigentes de la oposición.

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En la reunión con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, hubo un intercambio sobre el funcionamiento del exsanatorio Pasteur, en el que algunos vecinos, el Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP) y dirigentes opositores presentaron discrepancias.

Desde el ministerio se ratificó la política y el uso de las instalaciones del Pasteur como uno de los cinco dispositivos del programa “La calle no es un lugar para vivir”.

En Paysandú, unas 120 personas están en situación de calle en el marco de la alerta roja.

“Fue una instancia muy buena”, dijo a la diaria la presidenta del CCIP, Belén Capurro. El propio ministro vendrá a Paysandú próximamente. Por su parte, la edila Silvia Fernández dijo en una conferencia de prensa que el Frente Amplio (FA) “ha tomado este tema como algo muy serio”.

Delegación variopinta

La delegación estuvo integrada por los diputados Juan Gorosterrazú, Fermín Farinha, Walter Verri, la directora departamental de Desarrollo Social, María Inés Firpo, y ediles de diversas representaciones políticas. También asistieron integrantes del CCIP y vecinos.

En la sede central del FA, en la calle Leandro Gómez, la bancada de ediles dio en la mañana de este jueves su punto de vista sobre la reunión del pasado miércoles con el ministro.

La edila Silvia Fernández, que también fue parte de la delegación, expresó que Civila los atendió “más de una hora, escuchó a los vecinos y recibió todas sus preocupaciones”. Destacó que “nuestro gobierno [nacional] siempre está dispuesto al diálogo”.

Tras describir el tono del encuentro, manifestó que “nuestra política tiene un título: las tres V”, por “vínculo, vivienda y vida”. “La gente no puede vivir en la calle”, concluyó.

Con respecto al Pasteur expresó que “es parte de un proyecto integral, abarcativo”, pues consideramos que esta problemática “hay que abordarla en forma diversificada, porque está en todos los departamentos, y aquí en Paysandú está bastante creciente”.

“Además, tenemos la convicción de que todos los ciudadanos tienen el derecho a vivir dignamente. Es una obligación del Estado” atender estas problemáticas “a todos los niveles, social, cultural, etcétera”, opinó.

El programa “no es una atención parcial, no es sacarlos de un lugar y ponerlos en otro, es un programa integral, interinstitucional”, que se desarrolla de “acuerdo con las distintas problemáticas”, agregó.

En esa línea, consideró hay que abordar la emergencia “porque no puede ser que un gobierno le dé la espalda a un problema tan grave que tiene la sociedad”.

Fernández dijo que “hay que tomar decisiones. Por eso se hizo un refugio de 365 días, 24 horas, porque es la posibilidad de que técnicos puedan trabajar junto con esas personas y junto con la comunidad. Es necesario hacerlo para que no crezca y porque además nos interpela como sociedad”.

Sobre el reclamo de los vecinos de cambiar de lugar el dispositivo previsto en el exsanatorio Pasteur, la edila comentó que “el ministro mencionó el programa, que está en construcción, que tiene un abordaje con distintos dispositivos y dentro de los cuales se encuentra el exsanatorio”, ubicado en Ituzaingó y Monte Caseros.

“Que la sociedad no esté tan fragmentada”

En el exsanatorio se brindará “una atención diversificada, y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces se confunde y se piensa que se va a utilizar un solo lugar. Va a haber cinco dispositivos”, indicó.

La edila explicó que mientras se atendía la emergencia con la alerta roja, el ministerio construía el programa antes mencionado. “El objetivo es atender la inclusión social, que esto se minimice, que la inclusión sea una garantía para la sociedad, para los vecinos” y “que la sociedad no esté tan fragmentada”.

Farinha: “La decisión corresponde al ministerio”

Tras la reunión, el diputado Fermín Farinha dijo a la diaria que “la decisión final sobre el destino del exsanatorio Pasteur sabemos que corresponde al Mides y, con ella, también la responsabilidad por las condiciones en que se implemente y por los resultados del dispositivo”.

“En esa instancia el ministerio afirmó que el ex Pasteur no funcionará como puerta de entrada al sistema, lo que modifica lo que se había anunciado hasta ahora. Tomamos nota de ese cambio y lo valoramos positivamente”, concluyó el legislador.

Semanas atrás, la directora departamental le había dicho a la diaria que se había reunido con vecinos, que algunos ofrecieron talleres gratuitos, que no “había improvisación” y que en el Pasteur se iba a “poner otros contenidos”. El lugar se convertirá, expresaba la directora, “en un centro de egreso y no en un refugio. Eso lo trato de decir siempre”. Actualmente, en el exsanatorio “se están haciendo las reformas necesarias”, aseguró.