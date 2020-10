El senador suplente del Frente Amplio José Bayardi le solicitó al senador titular Enrique Rubio participar en la sesión donde se trató el desafuero de Guido Manini Ríos, según manifestó al comenzar su intervención. El ex ministro de Defensa Nacional hizo énfasis en las contradicciones del ex comandante el jefe del Ejército y se manifestó “dolido” por el “uso” que hizo en sus declaraciones “del compañero Jorge Menéndez”. “Quedé indignado leyendo y oyendo el alegato de la defensa en la audiencia del 1° de noviembre. Cuando leía esto me violentaba, porque está citando a alguien que no se puede defender, que hoy no está acá para ser convocado”, manifestó.

“Cuando un hecho no ha sucedido, pero se pretende sostener que sí, hay que construir un relato. Y como ese relato no se construye sobre la realidad de un acontecimiento que pasó, cuando se expone se cae en inconsistencias que dejan al desnudo la falacia del relato”, afirmó Bayardi, y señaló que “el general Manini, estando con vida todavía el ministro Menéndez, en ningún momento dijo que hubiera puesto en conocimiento en forma inmediata lo que le había transmitido el tribunal de honor en por lo menos dos oportunidades”, argumentó.

En ese sentido, Bayardi resaltó que “las declaraciones de Manini no se condicen con las declaraciones de ninguno de los tres generales que integraron el tribunal de honor”, y aseguró que le “consta que se sintieron golpeados por la situación que tuvieron que vivir porque el general Manini no dio cuenta de esto”. Manini pidió la palabra para responder a las alusiones de Bayardi y replicó: “Lo que acabo de escuchar es a un ex funcionario tratando de justificar las omisiones de sus superiores del Poder Ejecutivo”.