El subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat, hizo autocrítica en el programa Primera Mañana, de El Espectador, sobre la forma en la que se manejó la información de las auditorías que se estaban llevando adelante en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Luego de hacer un balance con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la cúpula de la cartera resolvió bajarle el perfil a la difusión del tema de las auditorías. Según contó, tras esa conversación, “si miras desde hace dos meses que en el Mides no se habla de café vencido, ni de chocolate vencido, ni de auditorías. Eso no quiere decir que no se esté recorriendo el camino para cumplir con el compromiso que el presidente tomó con la ciudadanía, sino que hoy las 24 horas del día nuestras tienen que estar destinadas a otra cosa y no estar metidos en algunas cosas que, en su momento, es cierto, creo que no fue feliz”, agregó. Lacalle Pou dijo en una entrevista con el programa de TNU Periodistas que quería difundir las auditorías todas juntas.

Dijo que asumía la responsabilidad como integrante del equipo del Mides. “Nos juntamos, conversamos y entendimos que no era lo mejor ni para el ministerio ni para el gobierno la forma en la que se estaba llevando adelante”, agregó, y explicó que ahora “se va a comunicar de forma diferente” los resultados de las auditorías, “en el entendido que, en nuestro ministerio, más que ninguno otro, lo más importante es la población objetivo que tenemos. No podemos pasar tres minutos discutiendo por lo que pasó sin dedicarle esos tres minutos a alguien que no tiene para comer o dónde vivir. Asumo la responsabilidad de ese tema: no fue feliz, no fue bien manejado. Esperemos no repetirlo”.