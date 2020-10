Mientras este miércoles vence el contrato de cesión de los terrenos donde se está construyendo el nuevo Mercado Modelo, en el oeste de la capital —dejan de pertenecer a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) para volver a la órbita de la Intendencia de Montevideo (IM)—, este martes el diferendo entre el Frente Amplio (FA) y el gobierno por la forma de gobernanza de la UAM tuvo un nuevo capítulo, que no será el definitivo.

Con los votos de la coalición ‒menos el Partido Independiente (PI)‒, la Cámara de Diputados aprobó dentro del proyecto de ley presupuestal varios artículos que modifican la gobernanza de la UAM y dan mayor poder al Ejecutivo, lo que fue rechazado por la oposición y derivó en un duro debate. Desde la oposición hubo críticas al titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte, acusándolo de “rapiñar” una obra realizada por la IM, y los legisladores del Partido Colorado (PC) defendieron al ministro, designado por el sector Ciudadanos y que acumula varias polémicas.

“Es un terrible error político el que cometió el ministro, lo dejo solo porque el presidente dijo que no sabía [de la inclusión de estos artículos en el presupuesto enviado al Parlamento]. Se envió un artículo sin avisar a nadie, sin una llamada de teléfono, es de una falta de empatía pavorosa, y el resultado es esta situación donde nosotros no podemos votar un atropello”, dijo la diputada del FA Cecilia Cairo.

Añadió en alusión a Uriarte: “La UAM tiene una gesta muy vieja, y aparece uno que nunca tuvo nada que ver con la política y cree que con un artículo lo puede rapiñar. Voy a llamar [al ministro del Interior, Jorge] Larrañaga para que lo investigue”.

Ricardo Molinelli, del PC, respondió a las críticas: “Se toma como si la propuesta fuera algo antojadizo del ministro y no es así, hubo un equipo que trabajó el tema, y las razones de fondo [para los cambios en la gobernanza] son el beneficio de los consumidores y la defensa de las productores. No se puede agredir al ministro ni decir que quiere quedarse con algo”.

Varios legisladores del oficialismo explicaron que por las implicancias del nuevo mercado en la producción y la formación de precios, se trata de un proyecto de carácter nacional. “Que el proyecto de la UAM es bueno no se discute, la IM hizo todo el trabajo, pero el dinero es público, y si se la tuviera que resarcir, se hará en un Estado de derecho como el nuestro”, dijo el colorado Marne Osorio.

El frenteamplista Gabriel Otero recordó que el MGAP “ya estaba incluido en la gobernanza de la UAM”. Cuestionó la nueva fórmula, elaborada por los diputados blancos Álvaro Viviano y Sebastián Andújar, que propone que el directorio tenga un presidente designado por el Ejecutivo (con voto doble en caso de empate), un secretario general de la IM, un miembro del Congreso de Intendentes y luego representación de productores, comerciantes mayoristas y minoristas, trabajadores y operadores.

“Se arrogan el derecho para la presidencia y el Congreso de Intendentes, vamos a estar a la intemperie política permanentemente con la IM [en el directorio de la UAM]. Es un atropello, no hay usurpación, hay una rapiña, porque retraer competencias a un gobierno departamental es un atropello enorme”, indicó Otero.

Viviano dijo que debe tomarse “una decisión política” para encaminar una discusión que está “notoriamente desmadrada” en torno a la UAM. Reconoció que hubo “un paso no dado del todo correctamente por el Poder Ejecutivo, que cayó en tiempo electoral y fue usado para forjar diferencias”, y añadió que el tono de la discusión en el plenario de Diputados “poco aporta”.

El legislador oficialista señaló que “es imposible seguir con este tironeo” y se debe “empezar a abandonar esta batalla para encontrar un clima de diálogo y confianza” entre el gobierno nacional y la IM. También dijo que hay por delante 35 días, mientras el Senado analiza el presupuesto, para encontrar “una solución definitiva”.

En esa misma línea se manifestó Andújar, el otro redactor de la fórmula votada este martes, que modificó lo enviado por el MGAP al Parlamento. “Ojalá esta no sea la última palabra [sobre la gobernanza de la UAM], hay que funcionar en base al acuerdo y no a la imposición de una mayoría, que es lo que pasó hasta ahora. Esperamos otro diálogo en el Senado y que se llegue a una solución consensuada”, dijo en rueda de prensa.

Tras el intenso debate en la Cámara de Diputados, los artículos vinculados a la UAM fueron aprobados con los votos del Partido Nacional, el PC y Cabildo Abierto (CA).

Voces disidentes: PERI y PI

Iván Posada, único diputado del PI, explicó los motivos por los que no acompañó el proyecto, a diferencia del resto de la coalición: “El fin no justifica los medios, las formas en que se hacen las cosas dan la razón al fin que perseguimos. Consideramos válida la intención del MGAP de más participación en la UAM, [pero] la forma no es legítima. Este tema no tiene naturaleza parlamentaria, debió haber sido objeto de una instancia de diálogo con la IM y luego elevar una propuesta al Parlamento”.

El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, pidió a la coalición que los artículos relativos a la UAM se desglosen y sean analizados de forma independiente al presupuesto ‒“qué bien quedarían”, les dijo a los legisladores‒. Sostuvo que la propuesta del MGAP “cayó de improviso” y “eso está mal”, al tiempo que advirtió al ministro Uriarte que la discusión puede “terminar mal” y este se puede quedar con “un fierro caliente”.

El FA advierte que lo votado “va a ser un papel” y la IM controlará la UAM

Un mes atrás, cuando previo a la elección departamental el debate sobre la UAM había subido de tono, el secretario general de la IM, Fernando Nopitsch, aseguró a la diaria que se había tomado una “solución definitiva” que aseguraba a la comuna la gestión del nuevo mercado. Los terrenos donde se construye la obra a inaugurarse el mes próximo estaban cedidos a la UAM ‒una persona pública de derecho no estatal‒, el contrato vencía el 14 de octubre y se comunicó que no se renovaría.

Esto lleva a que en los hechos la UAM quede como una entidad jurídica sin nada que administrar. El diputado Otero advirtió este martes en el plenario que “si el diálogo [con el oficialismo por la gobernanza] no es fructífero, la UAM va a ser un papel para el que lo tenga; está claro de quién es la propiedad de los terrenos”.

También la diputada Cairo se refirió a esto: “El gobierno de Montevideo los dejó con la ñata contra el vidrio, buscó la forma jurídica de retener lo que le pertenece, y el ministro se quedará con una sigla vacía”.