Hoy entre las 18.00 y las 20.00, en la Casa de la Cultura de Paysandú, se desarrollará el taller “Un juguete me trajo hasta aquí”, organizado por el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República (Udelar), el Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) y el colectivo Memoria en Libertad-Niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado. El taller será el cierre de una muestra de este colectivo que se inauguró en la capital sanducera el 9 de octubre. La muestra denominada “Esta es mi historia ¿Y la tuya?” inició un periplo por el interior del país el 2 de octubre, cuando se montó en la Casa de Artigas, de la localidad de Sauce, Canelones; continuó en Paysandú, y seguirá en Mercedes y San Carlos, para terminar en Montevideo (ver recuadro).

“Memoria en Libertad integra a quienes fuimos niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado. Y eso abarca a hijos, hermanos, primos, nietos, porque en mi caso tuve a mi abuelo, a mi vieja y a mi viejo en cana, mis tíos iban a ver a su padre y a su hermano. Hay mucha gente que iba a ver a sus hermanos”, explica Victoria Sequeira, integrante del colectivo. Los lazos familiares y las generaciones se mezclaban en las visitas a los centros de reclusión de la dictadura para poder ver a seres queridos que estaban presos por razones políticas. Del sufrimiento que vivieron los que estaban del lado de adentro de las rejas se sabe bastante más que de lo que tuvieron que vivir los que cada semana iban a pasar un ratito del lado de afuera. Porque también fueron víctimas del terrorismo de Estado, pero aún no son reconocidas por ese Estado. En 2019, a partir de una denuncia presentada por Memoria en Libertad, la Institución Nacional de Derechos Humanos recomendó al gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez una reparación integral para los niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas directas del terrorismo de Estado.

La muestra

Cuenta Sequeira que en 2019, con base en un proyecto presentado por el colectivo en el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Udelar, consiguieron armar una muestra en el Paseo San Fernando, en la ciudad de Maldonado. “La armamos con algunos objetos que habían en el Museo de la Memoria y otros que nosotros teníamos guardados. Objetos, fotos, juguetes y cartas que habíamos recibido de nuestros padres desde la cárcel y desde el exilio. Empezamos a pedir entre los compañeros de colectivo, y se armó una gran muestra”, dice Sequiera. De esa primera muestra surgió la idea de extenderla a otros lugares del interior, sobre todo por la experiencia con la gente: “Se acercaron, con ganas de poder hablar de su realidad, y nos trasmitieron que el silencio en el interior fue algo inmensamente mayor que en la capital, por un montón de razones. El que te llevaba preso, o te torturaba, era tu vecino de al lado, y dentro de los pueblitos y las ciudades pequeñas era mucho más difícil no ser estigmatizado, no ser un ciudadano clase C. A raíz de eso, decidimos que teníamos que seguir en distintas ciudades del interior”. Al mismo tiempo que decidían seguir con la muestra en otros lugares del país, surgió un proyecto con estudiantes de la FHCE para hacer talleres. Los talleres se hicieron en Sauce, hoy en Paysandú, y luego seguirán en San Carlos.

En el caso de Sauce, donde la muestra finalizó la semana pasada, la actividad se cerró con el taller que consiste en “hacer un juego de mesa en equipos y vas cayendo en distintas estaciones, donde tenés que comentar lo que te pasa con la muestra o hacerle preguntas a la gente del colectivo”. En la localidad canaria asistieron unas 35 personas, ya que por la emergencia sanitaria están aplicando un protocolo de prevención que incluye un aforo reducido. Por eso, para participar en los talleres hay que inscribirse previamente (ver recuadro). “El taller está direccionado a la gente joven, gente que no vivió el terrorismo de Estado, y la idea de esta muestra es reconstruir la memoria desde el lugar de niños, niñas y adolescentes. Ya está recontada la historia del tiempo de la dictadura militar desde los adultos. Pero desde lo niños no ha estado muy contada, porque hace poco que pudimos hablar públicamente de esto”, concluye Sequeira.