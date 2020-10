Este lunes de noche la Mesa Política Departamental del Frente Amplio (FA) recibió a Carolina Cosse, intendenta electa de Montevideo, junto con los candidatos a alcaldes que tuvo la coalición de izquierda por la capital. Antes de reunirse en La Huella de Seregni, Cosse brindó una breve conferencia de prensa en la que subrayó que era “una enorme alegría” que estuvieran presentes todos los candidatos a alcaldes del FA, porque forma parte de un “proyecto colectivo”.

Dijo que en Montevideo tienen “un enorme desafío de construcción, reconstrucción y fortalecimiento de las ideas fundacionales del FA en el siglo XXI”. “Porque es una fuerza que no empezó ayer y no empieza con nosotros; tiene larga vida, y si algo lo demuestra es esta fuerza joven que nos nutre no sólo en términos de edades sino también de ideas”, sostuvo. Cosse subrayó que tienen que hacer una gestión “en toda la cancha”, centrada en “la problemática de la gente”, y prometió “poner toda la tecnología para que sea fácil participar”.

En cuanto a la conformación de su gabinete, contó que sigue teniendo contacto con todos los sectores del FA, que está “recibiendo sugerencias” y todavía no tiene “un panorama completo”. “Hasta que no tengamos un panorama completo no vamos a hacer ningún anuncio, pero vamos avanzando muy bien. Siento un clima que estamos construyendo en este avance, una cosa que está bien dentro del FA, que forma parte de la construcción de la unidad, y la verdad que estoy contenta”, afirmó.

Consultada por la prensa por el polémico artículo del proyecto del Presupuesto Quinquenal que cambia la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), Cosse aclaró: “Es una disputa que no empezamos nosotros”. “Hay una situación objetiva de que la tierra es de la Intendencia de Montevideo [IM] y la enorme mayoría de la obra fue pagada por la IM. Desde un punto de vista republicano, para mí fue una sorpresa que apareciera el artículo que planteara, con la obra por terminarse, un cambio en la gobernanza”, sostuvo.

Cosse dijo que anhela “que se reflexione con profundidad y se retire ese artículo”, ya que “sería lo mejor” y significaría “un acto de grandeza”. Subrayó que siempre podrán dialogar y que además se ofrece para “resolver cualquier situación particular de algún productor que pueda haberse visto perjudicado”. Destacó que el proyecto de la UAM “no empezó ayer”, sino que se inició en la Junta Departamental de Montevideo antes de 2010. “Es una idea que se viene forjando en el gobierno de Montevideo desde hace tiempo, por eso creo que lo mejor para el ánimo democrático de Uruguay es que ese artículo se retire”, finalizó.