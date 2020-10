El edil frenteamplista Nelson Lages realizó este miércoles una denuncia penal contra su par del Partido Nacional (PN) Darwin Correa, luego de que, según su versión, este último lo agrediera “por atrás” en las afueras del edificio de la Junta Departamental.

“Hice una intervención en la media hora previa. Hablé del sobreseimiento de los ediles Darwin Correa y Rodrigo Blás, por defraudación tributaria, sin nombrarlos, donde leí el dictamen del fiscal [Luis Pacheco]. Termino la intervención, en la que no me dieron prórroga en el uso de la palabra, y salgo a fumar, cuando Correa me ataca por detrás. Me golpea en la nunca y forcejeamos. Luego interviene la seguridad y otros compañeros ediles. En función de eso, realizo la denuncia penal, en acuerdo con los compañeros de la bancada”, dijo Lages a la diaria.

Por su parte, el presidente de la Junta Departamental, el nacionalista Adolfo Varela, dijo a la diaria que se le notificó del hecho en el transcurso de la sesión. Según dijo, mientras la versión del FA es que la agresión fue realizada por el edil del PN, la versión de Correa es que ambos curules discutieron y el del FA empezó con la agresión.

Varela dijo que en la Junta “hubo una exposición bastante fuerte, fuera de lugar, y tuvimos que llamarle la atención varias veces”. No obstante, aseguró que no se defenderá “ningún hecho de violencia”. “Nada de lo que pase en el plenario puede terminar con un hecho de violencia”, expresó.

Por el momento, la Junta Departamental no estaría en condiciones de poner algún tipo de sanción. El presidente de la Junta explicó que si bien se puede solicitar sanciones para los ediles ante hechos como estos, eso debe ocurrir en el Plenario y no afuera de la Junta.

Además, advirtió que la integración del legislativo departamental cambiará en breve: que Lages no fue reelecto y Correa sí lo fue, pero también fue elegido como concejal de la ciudad de Maldonado, por lo que resta ver qué cargo asumirá. Varela también dijo que no le consta que los ediles involucrados se hayan pedido disculpas, y sostuvo que en general se vive un ambiente “normal” en la Junta.

Por su parte, la bancada del FA condenó el hecho en un comunicado, y afirmó que “debilita significativamente al sistema republicano”. “Apostaremos siempre al diálogo respetuoso en las diferencias y no toleraremos bajo ningún concepto ninguna forma de violencia”, expresó.

Según relató Lages a la diaria, la Fiscalía ya solicitó las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del edificio de la Junta, y la bancada también las pidió para adjuntarlas a la causa.

“El tema es el porqué de la agresión. Porque además de que sea cobarde, por atrás, cercena el derecho de un edil a expresarse”, sostuvo.

Durante su intervención, Lages había dicho que le era “imposible” felicitar al PN por su victoria electoral en Maldonado, ya que “se han caracterizado, y eso está comprobado, por la entrega de canastas, tickets alimentación, de directores de la Intendencia”. Además, leyó el dictamen de Pacheco y lo calificó de “tibio” por sobreseer a Correa y Blás. Su discurso fue interrumpido dos veces por Varela. La primera se produjo luego de que se refiriera a los casos de algunos intendentes del PN en otros departamentos: “Le voy a pedir que modere las alusiones, esto no es un programa de corazones, esto es una sesión de la Junta Departamental”. La segunda fue para advertirle que no podía hacer alusión a otros ediles.

Tras el discurso de Lages, Correa respondió que para reconocer un resultado electoral había que tener “nobleza”, algo que “se adquiere de la cuna”, pero “por suerte la ciudadanía no es tonta, y en unos días en esta Junta Departamental va a haber mucho más bancas de nuestro pelo político que de algún otro”.

Además de ser sobreseído por Pacheco por defraudación tributaria, Correa ya había sido investigado a nivel judicial luego de que en enero de 2019 chocara alcoholizado con su camioneta en Punta del Este.