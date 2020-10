Un equipo del Ministerio de Salud Pública (MSP) liderado por el ministro Daniel Salinas viajó esta madrugada a Rivera para hacer un seguimiento del brote de covid-19, que hasta anoche tenía 119 casos confirmados.

En una conferencia de prensa, el ministro, la intendenta de Rivera, Alma Galup, y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, dieron cuenta de la situación y anunciaron las medidas que habían tomado más temprano, en la reunión del Centro Coordinador de Emergencias departamental (Cecoed). “El elevado número de casos que registra Rivera llama la atención aunque era previsible, porque siempre supimos que la amenaza de la frontera era un tema significativo, así como todos los eventos multitudinarios que ocurrieron”, dijo Salinas, que pidió “hacer cosas diferentes”.

El ministro vaticinó un “incremento” de casos en el departamento, dado que ayer había 439 personas en cuarentena, que son contactos de contagiados en diversos ámbitos; si dan positivo, tendrán que valorar a “los contactos de los contactos”. Además, Salinas aseguró que los casos sin determinar el nexo epidemiológico siguen manteniéndose en el entorno de 15%.

Durante 30 días el MSP aplicará en Rivera una ordenanza para controlar la situación, que entre otras medidas implica la suspensión de las intervenciones quirúrgicas que no sean urgentes ni oncológicas y priorizar la atención por telemedicina. Además, la Administración Nacional de Educación Pública suspendió la obligatoriedad de las clases en el departamento.

“Todo esto va a tener una contrapartida punitiva. Nuestro equipo de fiscalizaciones se va a instalar en Rivera y va a poner multas, que oscilan entre 36.000 y 1.200.000 pesos, con el apoyo de la intendencia”, sentenció Salinas, y anunció que se quintuplicará la capacidad de seguimiento epidemiológico en el departamento.

Por su parte, el subsecretario de la cartera, José Satdjian, expresó que “el MSP, en conjunto con la intendencia y el Ministerio del Interior, ha dispuesto realizar la denuncia penal por desacato si se pide que se disperse una aglomeración y no sucede”, y que también se hará la denuncia penal en caso de incumplimiento de otras medidas sanitarias.

Afloje y turismo

Ayer, durante una conferencia de prensa, Cipriani dijo que se nota un “afloje” en el cumplimiento de las medidas por parte de la población y del personal de la salud. Sostuvo que esto puede conducir a “aumentar los casos”. “Si bien hoy son controlables, pero si los números aumentan, no hay sistema de salud en el mundo que pueda llegar a ser exitoso si una población no acata”.

Aunque no está totalmente confirmado, es posible que en la tarde de hoy el presidente Luis Lacalle Pou encabece una conferencia de prensa para hablar sobre esta situación. En una línea similar a la que siguió Cipriani, el mandatario ha comentado en algunas oportunidades que buena parte de la población se ha confiado respecto de la situación y ha incumplido las medidas sanitarias.

Uno de los temas que el gobierno tiene arriba de la mesa para resolver es si abre las fronteras para la temporada turística. El mandatario vaticinó a principios de esta semana que “por ahora las noticias de apertura de fronteras para aquellos que no son nacionales no son muy buenas”. Ayer el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, dijo en el programa Doble click que “es inviable pensar en una apertura de fronteras total”, teniendo en cuenta la situación actual del coronavirus en Uruguay, pero en particular mirando lo que pasa en la región y el mundo. Según dijo, la apuesta fuerte de su cartera es el turismo interno, aunque confesó que se habla de una “apertura parcial” de las fronteras, que permita el ingreso de aquellas personas que sean propietarias en Uruguay.

Ayer también opinó del tema el senador nacionalista Juan Sartori, quien dijo que el país debe mantener las fronteras cerradas durante la próxima temporada turística. “La pandemia exige destinar fondos al sector para que sobreviva a la crisis sin poner en riesgo la salud de todos. De lo contrario, abrir el país en estos momentos sería un error que podríamos pagar muy caro”, escribió Sartori en su cuenta de Twitter.