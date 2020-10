Finalmente y pese a la insistencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la coalición de gobierno decidió no votar el traslado del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) a la órbita de Presidencia. Así lo plantea el artículo 611 del proyecto de ley del Presupuesto Quinquenal que envió el gobierno al Parlamento, que contó con el rechazo durante la comparecencia en comisión de las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), conducido por Irene Moreira, de Cabildo Abierto (CA), y de Tabaré Hackenbruch, del Partido Colorado (PC).

El diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar, presidente de la comisión que trata el presupuesto, señaló en una rueda de prensa que “es un tema de altísima preocupación y de carácter de urgencia para los uruguayos”, ya que hay “700 asentamientos y más de 200.000 uruguayos viviendo en precariedad”.

“Entendemos que no tiene que ser un artículo o un proyecto que se tenga que tratar con divisiones, que tiene que haber consenso y unidad. Hay mucha preocupación de parte de Presidencia de la República y también del MVOT. Esto no se trata del lugar donde esté, sino que hay que ejecutarlo inmediatamente”, subrayó. Agregó que lo que determinó que al final no se vote es “el sentido común” de “preocuparse por los uruguayos que están viviendo esa situación”, y remarcó que no pueden dejar que “esto se transforme en una división política, porque no lo es”.

Ni CA ni el PC iban a acompañar la iniciativa, que fue modificada por un nuevo esquema que, si bien traslada el PMB a la OPP, da lugar al Ministerio de Vivienda en la dirección. El diputado colorado Felipe Schipani, de Ciudadanos, señaló a la diaria que su partido decidió no votarlo “para ser coherente” con su “postura histórica en torno al tema”. Recordó que cuando se votaron los presupuestos de los gobiernos del Frente Amplio criticaron “duramente” todas las agencias y oficinas que se creaban en la órbita de Presidencia porque entendían que era algo “inconstitucional”.

“Presidencia de la República es un órgano de competencia cerrada; por eso, ahora que somos gobierno no vamos a incurrir en la contradicción de votar oficinas en su órbita, porque, entre otras cosas, allí se carece de contralor parlamentario. No podemos interpelar al presidente, al secretario de la Presidencia ni hacer pedidos de informes. De modo que las oficinas o agencias que se quieran crear tienen que estar en la órbita del Poder Ejecutivo, en los ministerios”, finalizó.

En el caso de CA, en manifestaciones públicas sus diputados respaldaron la postura de Moreira. Este jueves, ante la consulta de la diaria, dijeron que no harían declaraciones hasta que se votara el asunto en el plenario de Diputados. A su vez, el miércoles el senador Guido Manini Ríos, líder de CA, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva y a la salida rechazó contestar el motivo del encuentro.

Este jueves el subdirector de la OPP, José Luis Falero, dijo que lo que motivó el cambio del PMB es la búsqueda de “articular de la mejor manera” un programa que engloba a “un sinnúmero de actores”. Consideró que “el MVOT cumple un rol muy importante que es la construcción de las viviendas, pero no basta, hay que incorporar saneamiento, calle, alumbrado, tierra; hay otros actores que también tiene mucho que ver”.

La propuesta elaborada por legisladores del PN en las últimas horas consistía en que el PMB pase a Presidencia y que la dirección esté integrada por esta oficina, la OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y dos representantes del MVOT.

El director de la OPP, Isaac Alfie, perteneciente al PC, defendió al comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el cambio legislativo incluido en el proyecto del gobierno: sostuvo que “el objetivo es lograr una mejor coordinación con los gobiernos municipales y las empresas públicas”, porque “el programa no ha tenido una ejecución muy buena en términos generales, ya que ha tenido carencias y poca coordinación”.

En contraposición, también al acudir a la comisión, la ministra Moreira dijo que “el PMB debería quedar en la órbita de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, creada por la ley de urgente consideración, ya que sino “no tendría razón alguna de ser”. Agregó que el pasaje a Presidencia “no hace más que generar más gastos operativos”.

Educación, educación, educación

En tanto, las partidas extras para la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (Utec) y el Instituto Clemente Estable quedarán tal como fueron aprobadas días atrás en la Comisión de Presupuesto. Esto significa que la Udelar recibirá recursos destinados al programa de dedicación total y para la descentralización de 75 millones de pesos en 2021, 194 millones de pesos en 2022, 320 millones de pesos en 2023 y 430 millones de pesos en 2024.

Para “financiar el programa Centro de Transformación Digital”, la Utec recibirá 21 millones de pesos en 2021, 35 millones de pesos en 2022, 49 millones de pesos en 2023 y 82 millones de pesos en 2024. Para el Instituto Clemente Estable se destina una partida fija cada año de cinco millones de pesos para inversiones y de seis millones de pesos para financiar horas docentes.

Los artículos que se votan autorizan al Ejecutivo a hacer la redistribución de partidas, es decir que los diputados no decidirán de dónde sacan recursos para destinar a esos tres organismos. Lo que sí está definido es que el rubro afectado será el denominado Servicios no personales diferentes al anterior, que podría asemejarse a la categoría Otros gastos y está presente en todos los incisos del presupuesto.

El diputado blanco Gonzalo Mujica adelantó a la diaria que, según lo conversado con las autoridades del gobierno, serían Presidencia y el MEF los que restarían partidas para cubrir lo asignado a la Udelar y Utec. Lo destinado al Clemente Estable ya se acordó que saldrá del Ministerio de Educación y Cultura.

Por otro parte, el legislador explicó que más temprano en la sesión se votaron las partidas destinadas a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que salen de la Cámara de Diputados igual que como ingresaron. Señaló que tras resolver lo relativo a la Udelar y Utec en esta instancia, en el Senado se podrían analizar cambios para la ANEP.