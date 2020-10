Legisladores de todos los partidos pidieron las palabra para despedir al senador José Mujica. El primero en hablar fue Óscar Andrade (Partido Comunista del Uruguay), quien señaló que la figura de Pepe Mujica es “inabordable” y destacó una “capacidad envidiable”, que es la de “sembrar ideas” siendo un dirigente “profundamente popular” y de explicar problemas complejos de manera que “cualquier paisano lo entienda”. “Tiene una segunda capacidad que es envidiable: aprender y articular de todas las formas de lucha y tradiciones”, señaló.

Mario Bergara (Fuerza Renovadora) recordó a “aquel guerrillero” que luego fue diputado, senador, ministro, presidente y de nuevo senador. “Un ganador en las urnas como pocos”, acotó. Señaló que hoy el Senado despide a “un orador y polemista de la vieja escuela que ha hecho que Uruguay sea admirado en el mundo”. El recinto, agregó, “perderá a un luchador de todas las horas” y aseguró que “hallará el modo de seguir sumando al crecimiento del FA”.”Hasta luego Pepe y muchas gracias”.

En filas coloradas, Pablo Lanz destacó que se trata de una sesión especial porque se retiran dos ex presidentes que han dado “absolutamente todo por el bienestar y desarrollo del país”. Destacó que Mujica es un “hombre de firme convicciones”, que siempre defendió los valores democráticos y “nunca tuvo un sentimiento revanchista”.

Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, comenzó diciendo que no compartía lo que Mujica hizo en los años 60 y 70, pero sí tenía en común con él “cosas sustanciales”. El senador contó que tuvo “la fortuna” de ser escribano de gobierno durante el mandato de los dos ex presidentes que este lunes abandonan el recinto y recordó que con Mujica compartía ser de origen blanco. “No puedo dejar de recordar alguna charla con él sobre el americanismo de Manuel Oribe, que ha hecho carne en nosotros. El Uruguay encerrado en sus fronteras no podrá ofrecer resistencia a lo avasallante de la globalización”, contó y agregó que le regaló el libro La Disgregación del Reyno de Indias, del ex legislador nacionalista Felipe Ferreiro. .

A su turno, el nacionalista Carlos Camy dijo que la sesión era un “orgullo nacional y republicano”. “¿Qué otro país puede exhibir estos valores? ¿En qué otro país es fácil encontrar una jornada de este significado? Es un sello nuestro”, acotó. Destacó que Mujica vivió y actuó en función de sus ideas y que los líderes tienen derecho a “abandonar la primera fila de combate”. “Los líderes no se van, cambian de trinchera, pero siguen estando”, concluyó.