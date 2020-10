El ex presidente José Mujica habló en el programa Desayunos informales, de Canal 12, sobre el papel que jugó en la votación del desafuero de Guido Manini Ríos en el Senado. Semanas antes de que se votara el desafuero, Mujica dijo que si se concretaba, el Frente Amplio no iba a permitir que volviera el legislador en caso de que fuera inocente, y esos dichos fueron parte del argumento del ex general para sostener que “la situación cambió” y que no tenía garantías para votar que le sacaran los fueros parlamentarios. Mujica admitió que “es cierto” que sus declaraciones jugaron un papel importante y aseguró que se hace “cargo”.

De todas formas, enfatizó que, más allá de lo que dijo, la decisión ya estaba tomada. “Un gobierno que recién arranca y que basó su llegada en una alianza ¿puede poner en riesgo el futuro de esa alianza y la mayoría en el Parlamento y someter al [actuar] futuro de un juez toda esa surtir política? La relación de esa bancada es de interés político. Todo lo demás que se dice es para vestir a la novia. Fue una decisión tomada a la luz de las necesidades políticas de los intereses de quienes están en la coalición. Lo demás es todo secundario”.

Durante la sesión del desafuero, Mujica le pidió a Manini Ríos que diga “algunas verdades” sobre la búsqueda de desaparecidos. En la entrevista agregó que está “seguro de que se saben más cosas que las que oficialmente se dicen. Él seguramente tiene acceso a esa información”.

En esta línea, Mujica fue consultado sobre si el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) podría también aportar información. “Lo que sabíamos en el MLN está arriba de la mesa, y además nos cobraron bien cobrado. A nosotros nos pegaron. Si pensamos en eso, le podría decir las cuentas pendientes, y he puesto el énfasis en que no quiero cobrarlas. Cuando pido verdad y no justicia, pido que se conozcan hechos. Es lo mínimo que se les puede decir a los familiares”.

La autocrítica del Frente Amplio

Mujica también opinó sobre el proceso de autocrítica que inició el Frente Amplio y dijo que prefiere escuchar lo que tengan para decir las bases. No obstante, sostuvo que para él se descuidó el interior, que “vive y existe y es real”. “Es importante. Creo que no le dedicamos la importancia que tiene. Las ciudades del interior son servicio al mundo agropecuario. Es decisiva la formación de la opinión pública. Hay que darle mucha pelota al campo uruguayo y al agro”, sostuvo.

También habló sobre el gabinete que formó Carolina Cosse para la Intendencia de Montevideo. “Hay de todo ahí. Me parece que está bien y es una expresión de lo que tiene el frente. No importa si hay poca representación del MPP [Movimiento de Participación Popular]. A la larga, los caballos tienen que venir a tomar agua al bebedero. No precisamos todo. Tiene que haber renovación y tiene que haber gente nueva”, afirmó.