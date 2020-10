“Siento una enorme satisfacción, creo que se hizo justicia”, dijo el intendente electo de Colonia, Carlos Moreira, al ingresar a la reunión de ayer en el Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), que congregó a los intendentes electos por esa fuerza política en todo el país. El jerarca fue recibido con calidez por sus pares y demás integrantes del partido, y dio uno de los discursos más aplaudidos, según informó El Observador.

Moreira fue reelecto y ocupará por cuarta vez el sillón comunal. “Yo renuncié al PN, pero comparecí a esta elección con el lema y tuvimos una victoria contundente, 15 puntos por encima del Frente Amplio [FA]. La ciudadanía nos ha dado el veredicto final, inapelable: contribuí a que el PN ganara la elección. Me parece que mi contribución fue importante”, consideró.

Pese a que el intendente de Colonia ha manifestado públicamente que evalúa retornar al partido, consultado por la diaria el presidente del PN, Pablo Iturralde, aseguró que no ha presentado una solicitud ni transmitido informalmente su intención de volver. “Yo soy amigo de él y he hablado con él y no me lo ha dicho”, sostuvo Iturralde, pero aseguró que si lo solicita se va “a considerar” en el seno del partido. “Todos los temas siempre están abiertos a reconsideración”, apuntó.

Moreira renunció el año pasado al PN, antes de que la Comisión de Ética se expidiera sobre su situación, tras la polémica por los audios que se viralizaron, en los que se desprendía que el intendente pedía favores sexuales a cambio de extender el tiempo de una pasantía en la Intendencia de Colonia.

Si bien la Fiscalía de Colonia retomó la investigación contra Moreira para determinar si hubo abuso de funciones en las pasantías, Moreira le restó importancia y lo atribuyó a una operación electoral. “El FA, siete días antes [de las elecciones], reiteró una denuncia penal. Es más de lo mismo. Tengo tres fiscales que dijeron que yo no tenía ninguna responsabilidad. Yo creo que se hizo con fines electorales. No tengo ninguna duda”